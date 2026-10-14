Scandal la Manchester United  Lisandro Martinez atacă dur conducerea după eșecul cu Atletico: „Mă aștept la mai mult!”
Lisandro Martinez FOTO Imago, edit GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Scandal la Manchester United Lisandro Martinez atacă dur conducerea după eșecul cu Atletico: „Mă aștept la mai mult!”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 10:03
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 10:04
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Fundașul argentinian de 28 ani consideră că problemele echipei nu pot fi puse exclusiv pe seama antrenorului și a jucătorilor și a cerut mai multă implicare din partea celor care gestionează clubul.

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Formația engleză a pierdut pe terenul lui Atletico Madrid, 0-2, după golurile marcate de Pablo Barrios și Ademola Lookman. La finalul partidei, Martinez a descris prestația echipei drept una foarte slabă și a sugerat că rezultatul reflectă situația generală de la Manchester United.

„În această seară este ușor să dai vina pe antrenor, este ușor să dai vina pe jucători, dar trebuie să ne uităm și la celelalte departamente”, a declarat fundașul, îndreptându-și atenția către conducerea clubului.

Lisandro Martinez cere investiții mai mari la Manchester United

Argentinianul nu și-a ascuns nemulțumirea față de evoluția echipei și a spus că se aștepta la un rezultat mult mai bun în deplasarea de la Madrid.

„Foarte slab, foarte slab. Trebuie să mă controlez foarte mult, dar uneori este o reflectare a imaginii clubului nostru în acest moment”, a afirmat Martinez.

Fundașul a insistat că responsabilitatea pentru situația actuală nu aparține doar celor care intră pe teren, ci și celor care au rolul de a construi un lot competitiv. În opinia sa, investițiile realizate până acum nu sunt suficiente pentru ca Manchester United să poată concura la nivelul așteptărilor.

„Mă aștept la mai multe investiții, sută la sută. Mă aștept la mai mult din partea directorului nostru sportiv [Jason Wilcox].

Trebuie să fiu sincer: noi, jucătorii, trebuie să facem mai mult, dar este important și ca, atunci când construiești un lot puternic, să fii pregătit pentru astfel de seri. Sezonul trecut am făcut totul pentru a pune bazele unei echipe extraordinare”, a declarat argentinianul.

Doar trei transferuri importante în vară la United

Criticile lui Martinez vin într-un moment dificil pentru Manchester United.

După rezultatele bune obținute sub conducerea lui Michael Carrick în sezonul precedent, când echipa a câștigat 12 dintre cele 17 partide disputate cu acesta pe bancă, perioada de mercato din vară a adus doar trei transferuri importante: Carlos Baleba, Andrey Santos și Youri Tielemans. Portarul de rezervă Karl Darlow a fost adus gratuit de la Leeds.

Rezultatele din actuala stagiune sunt însă departe de așteptări. Manchester United a obținut doar două victorii în toate competițiile și a înregistrat cel mai slab început de campionat din ultimii 40 de ani, potrivit datelor prezentate în relatarea partidei.

Întrebat dacă Michael Carrick a beneficiat de suficient sprijin din partea conducerii, Martínez a răspuns fără ezitare:

„Nu cred. El face tot ce poate. Fiecare sezon este diferit. Nu poți rămâne la ceea ce ai făcut în sezonul precedent. Echipele știu cum joci, îți cunosc fiecare detaliu, iar dacă nu schimbi nimic în sezonul următor, este o mare problemă.”

Fundașul a criticat și tendința de a schimba frecvent antrenorii, sugerând că problemele clubului trebuie căutate și în alte zone ale structurii administrative.

„Nu poți continua să schimbi, să schimbi și iar să schimbi antrenorul. Dar celelalte departamente? Nu pot să spun mai mult”, a adăugat Martinez.

Reacția lui Michael Carrick după declarațiile fundașului

Michael Carrick a fost întrebat despre afirmațiile jucătorului său, însă a precizat că nu văzuse interviul în întregime și că nu putea comenta în detaliu înainte de a afla exact ce spusese acesta.

„Nu am văzut interviul. Am auzit doar câteva lucruri despre el. Cred că este vorba, într-o anumită măsură, despre emoțiile de după meci. Trebuie să aflu mai multe înainte să decid dacă este cazul să fac ceva. Nu pot comenta mai mult deocamdată”, a explicat antrenorul.

În ciuda rezultatului, Carrick a susținut că Manchester United a avut ocazii importante și că echipa ar fi putut pleca de la Madrid cu un rezultat diferit. Tehnicianul a contestat și eliminarea lui Leny Yoro, considerând că partida ar fi putut avea o altă desfășurare.

„Este ușor să privești situația și să crezi că ceva este profund în neregulă. Înțeleg asta, dar jucătorii au fost extraordinari. Există dorință, iar ei sunt dezamăgiți că nu au obținut nimic de aici. Credem că am fi putut și chiar ar fi trebuit să obținem un rezultat”, a declarat Carrick.

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