Remarcații lui Chivu Antrenorul lui Inter, mulțumit după victoria cu Șahtior » Pe cine a apărat: „Am încredere în el”

Inter - Șahtior 1-0. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”, a reacționat după primul succes obținut de echipa sa în Liga Campionilor.

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În minutul 68, fundașul Alessandro Bastoni a fost eliminat, iar Inter a rămas în inferioritate numerică. Acest lucru nu a oprit echipa lui Chivu să obțină cele 3 puncte.

Antrenorul român a fost inspirat când l-a trimis în teren pe Henrikh Mkhitaryan. Armeanul i-a pasat decisiv lui Carlos Augusto, în minutul 77, care a stabilit scorul final al partidei.

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Inter - Șahtior 1-0 . Cristi Chivu: „Schimbările ne-au dat un impuls”

În primele două etape din Liga Campionilor, Inter a fost învinsă de Real Madrid (1-2) și Club Brugge (3-4), iar Cristi Chivu consideră că echipa sa și-a învățat lecția după acele rezultate.

„Cred că cele două înfrângeri cu Real Madrid și Club Brugge, dar și experiența din sezonul trecut, ne-au marcat într-o oarecare măsură. Ne-a fost frică să nu greșim. Am fost mai atenți decât de obicei, dar și mai calmi.

Apoi, schimbările ne-au dat un impuls și, în ciuda eliminării (n.r. - lui Bastoni), am reușit să câștigăm grație unui efort suplimentar. Ne-am asumat mai multe responsabilități. Sunt bucuros pentru băieți”, a declarat Chivu, conform gazzetta.it.

FOTO. Golul marcat de Carlos Augusto în Inter - Șahtior 1-0

Cristi Chivu a sărit și în apărarea portarului Josep Martinez, care a fost criticat după greșelile comise în duelurile cu Real Madrid și Club Brugge.

În meciul cu Șahtior, spaniolul a avut o evoluție solidă, reușind să o salveze eroic pe Inter în ultimele minute de joc, după câteva ocazii uriașe ale echipei lui Arda Turan.

„Portarul este primul luat în vizor atunci când greșește, iar datoria mea este să-l fac să simtă că avem încredere în el. Miki (Henrikh Mkhitaryan) și Carlos Augusto sunt exemple de profesionalism.

Voiam să-l introduc și pe Pio (Esposito). Suntem cu toții obosiți și, uneori, chiar și o victorie obținută fără să practici un joc spectaculos îți poate aduce mari satisfacții”, a mai adăugat tehnicianul.

Inter se află pe locul 21 în faza principală din Liga Campionilor, cu doar 3 puncte acumulate după 3 partide.

Pentru campioana Italiei urmează duelul cu Fiorentina, echipa la care evoluează internaționalul român Radu Drăgușin, de duminică, de la ora 13:30, din etapa #8 din Serie A.

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