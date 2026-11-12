„Generația celor 21” FOTO. Visul selecționerului României înainte de Mondialul U17: „Vreau ca toată lumea să le știe numele!”

Naționala României U17 se pregătește pentru participarea la Campionatul Mondial din Qatar .

. Selecționerul Mircea Diaconescu a transmis un mesaj optimist înaintea plecării .

. Acesta e convins că tinerii tricolori pot face o figură frumoasă la turneul final și speră ca această generație să devină una de referință pentru fotbalul românesc.

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România va debuta la Campionatul Mondial U17 pe 21 noiembrie, împotriva Mexicului, urmând să întâlnească Venezuela pe 24 noiembrie, apoi Camerun pe 27 noiembrie.

Visul selecționerului înainte de Mondialul U17: „Vreau ca toată lumea să le știe numele!”

Înaintea plecării spre Qatar, Mircea Diaconescu a vorbit despre potențialul generației pe care o conduce, dar și despre responsabilitatea pe care fotbalul românesc o are în dezvoltarea acestor tineri.

„Sperăm să reușim să ne ridicăm la nivelul unui Campionat Mondial. E performanța echipei, suntem mândri că suntem acolo și că vom merge să reprezentăm România.

Eu pot să vă zic că avem viitor, copii buni, bine instruiți, doar de ei depinde cum vor fi în continuare.

Trebuie să avem grijă de aceste generații, să vedem cum îi instruim, cum se dezvoltă. Obiectivul la Mondiale e să stăm cât mai mult acolo. Să știți că nu sunt diferențe mari între cei crescuți în străinătate și cei de aici”, a declarat selecționerul.

Mircea Diaconescu: „Am demonstrat că ne putem bate cu oricine!”

Selecționerul a amintit și de prestațiile României din ultimele luni, în fața unor adversari puternici, considerând că rezultatele și evoluțiile din Portugalia, Italia și Franța le oferă tricolorilor motive să privească încrezători spre turneul final.

Diaconescu a dezvăluit că a discutat inclusiv cu Gheorghe Hagi despre participarea la Campionatul Mondial, fostul mare internațional fiind încântat de performanța tinerilor fotbaliști.

„Mondialul e o scenă importantă pe care vor juca. Am vorbit cu domnul Hagi, e bucuros că suntem acolo. Toți sunt mândri că vom fi la un Campionat Mondial. Suntem capabili să ne batem cu oricine. Trebuie însă să fim perfecți ca să obținem ceva acolo.

Ne gândim că putem câștiga, băieții chiar se gândesc. V-am spus că vrem să stăm acolo cât mai mult. Suntem pregătiți!

Am demonstrat în Portugalia, în Italia acum jumătate de an, în Franța acum 8 luni. Am demonstrat că ne putem bate cu oricine! Rămâne de văzut cum vom fi acolo!”, a continuat Diaconescu.

Dincolo de rezultate, selecționerul speră ca turneul final să reprezinte momentul în care cei 21 de fotbaliști din lot vor începe să devină nume cunoscute publicului din România.

Mi-aș dori ca această generație să fie Generația celor 21 de nume pe care să le știm cu toții atunci când ne întoarcem acasă! Mircea Diaconescu, selecționer România U17

Programul României la Campionatul Mondial U17

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30: Mexic – ROMÂNIA, Aspire Zone (Teren 8)

Mexic – ROMÂNIA, Aspire Zone (Teren 8) Marți, 24 noiembrie, ora 14:30: Venezuela – ROMÂNIA, Aspire Zone (Teren 9)

Venezuela – ROMÂNIA, Aspire Zone (Teren 9) Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00: ROMÂNIA – Camerun, Aspire Zone (Teren 8)

Lotul României pentru Campionatul Mondial U17

Portari: Tudor Coșa (Universitatea Cluj), Victor Kroes (Real Betis, Spania), Yanis Croitor (Standard Liege, Belgia).

Fundași: Cosmin Matei (CFR Cluj), Erik Mănăilă (Rapid), Daniele Paul (AS Roma, Italia), Ayan Anghel (CS Dinamo București), Robert Corduneanu (Fiorentina, Italia), Eduardo Corlat (Real Madrid, Spania), Deian Geană (Progresul Spartac), Lorand Bencze (Puskas Akademia, Ungaria).

Mijlocași: Daniel Motîntău (Universitatea Craiova), Ioan Precup (Villarreal, Spania), Denys-Ioan Muntean (Universitatea Craiova), Andrei Niculcea (Rapid), Darius Tripon (Farul Constanța), Alexandru Goncear (Farul Constanța).

Atacanți: Răzvan Marincean (Farul Constanța), Eduardo Bodnar (Universitatea Cluj), Rareș Silitra (Borussia Mönchengladbach, Germania), Darius Bota (AFK Csikszereda).

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