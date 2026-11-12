Carlos Mora (25 de ani), fotbalistul Universității Craiova, a vorbit despre viitorul său la formația din Bănie și a recunoscut că își dorește să facă un pas înainte în carieră.

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Carlos Mora este unul dintre cei mai importanți jucători ai Craiovei, fiind titular incontestabil. Evoluțiile foarte bune ale costaricanului au atras atenția mai multor cluburi din Europa.

Carlos Mora nu exclude plecarea de la U Craiova: „Vreau să fac un pas înainte”

Convocat la naționala Costa Ricăi, Mora a fost întrebat de jurnaliștii din țara natală despre posibilitatea unui transfer la un alt club european.

„Deocamdată nu există nimic. Sunt concentrat pe echipa mea și vom vedea ce se va întâmpla când se va deschide perioada de transferuri.

Acum mă concentrez pe echipa națională și vreau să joc cât mai bine. Evident că îmi doresc să fac un pas înainte în carieră, dar Dumnezeu știe când va apărea această oportunitate.

Pentru moment sunt liniștit și aștept să văd ce se va întâmpla”, a declarat Carlos Mora, conform teletica.com.

27 de meciuri a jucat Carlos Mora în acest sezon pentru Universitatea Craiova, reușind să marcheze un gol și să ofere 8 pase decisive

În luna octombrie, Mihăiță Pleșan, impresarul fotbalistului, dezvăluise că jucătorul a atras interesul unor cluburi din Germania și Franța.

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Mora se află în această perioadă alături de naționala statului Costa Rica, care va disputa două partide amicale în America de Sud.

Prima confruntare este programată vineri, 13 noiembrie, împotriva Ecuadorului, iar marți, 17 noiembrie, costaricanii vor întâlni Argentina, la Cordoba.

Argentina, cu sau fără Messi, este o echipă națională foarte bună. Cred că și Ecuadorul joacă foarte bine. Am început deja să analizăm adversarii, iar între timp au sosit și alți jucători la lot. Vom analiza totul mai atent împreună și vom încerca să facem tot posibilul pentru a câștiga meciurile Carlos Mora, jucător la U Craiova

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