Pleacă de la U Craiova? Starul oltenilor, dorit de cluburi din Franța și Germania: „Avem multe discuții”

Mihăiță Pleșan (44 de ani), impresarul lui Carlos Mora (25 de ani), a dezvăluit că jucătorul Universității Craiova a fost dorit de mai multe cluburi din Franța și Germania.

Care sunt pretențiile financiare ale campioanei României, mai jos în articol.

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Carlos Mora este unul dintre cei mai importanți jucători ai Craiovei, fiind titular incontestabil. Evoluțiile foarte bune ale costaricanului au atras atenția mai multor cluburi din Europa.

Carlos Mora, dorit de echipe din Franța și Germania

Mihăiță Pleșan a dezvăluit cum poate pleca Mora de la U Craiova, ținând cont că mijlocașul mai are contract până în vara anului 2028.

„Avem multe discuții. Au fost și din Franța două cluburi interesante, și din Germania. Dar trebuie să fie o ofertă foarte bună, în primul rând pentru club, apoi pentru jucător. Mai are un an și jumătate contract cu U Craiova”, a declarat impresarul, potrivit fanatik.ro.

Întrebat dacă clubul oltean i-a stabilit prețul de vânzare lui Mora, Pleșan a răspuns: „Da, este un preț. Suma este de câteva milioane euro”.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Carlos Mora, conform Transfermarkt

Carlos Mora a ajuns în Bănie în vara anului 2024, când a fost transferat de U Craiova de la LD Alajuelense, formație din Costa Rica, în schimbul sumei de 340.000 de euro.

Mijlocașul s-a impus rapid la Craiova, pentru care a jucat deja 102 partide, în care a marcat 8 goluri și a oferit 15 pase decisive.

În acest sezon, Mora a jucat 20 de meciuri pentru campioana României, reușind să înscrie un gol și să livreze 5 pase decisive.

Mijlocașul este pe val și la națională, acolo unde a marcat 4 goluri în ultimele 4 meciuri jucate de Costa Rica în Liga Națiunilor CONCACAF.

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