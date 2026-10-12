Pleacă de la U Craiova?  Starul oltenilor, dorit de cluburi din Franța și Germania: „Avem multe discuții” +8 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

Pleacă de la U Craiova? Starul oltenilor, dorit de cluburi din Franța și Germania: „Avem multe discuții”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.10.2026, ora 20:07
  • Mihăiță Pleșan (44 de ani), impresarul lui Carlos Mora (25 de ani), a dezvăluit că jucătorul Universității Craiova a fost dorit de mai multe cluburi din Franța și Germania.
  • Care sunt pretențiile financiare ale campioanei României, mai jos în articol.
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Carlos Mora este unul dintre cei mai importanți jucători ai Craiovei, fiind titular incontestabil. Evoluțiile foarte bune ale costaricanului au atras atenția mai multor cluburi din Europa.

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Carlos Mora, dorit de echipe din Franța și Germania

Mihăiță Pleșan a dezvăluit cum poate pleca Mora de la U Craiova, ținând cont că mijlocașul mai are contract până în vara anului 2028.

Avem multe discuții. Au fost și din Franța două cluburi interesante, și din Germania. Dar trebuie să fie o ofertă foarte bună, în primul rând pentru club, apoi pentru jucător. Mai are un an și jumătate contract cu U Craiova”, a declarat impresarul, potrivit fanatik.ro.

Întrebat dacă clubul oltean i-a stabilit prețul de vânzare lui Mora, Pleșan a răspuns: „Da, este un preț. Suma este de câteva milioane euro”.

2 milioane de euro
este cota de piață a lui Carlos Mora, conform Transfermarkt

Carlos Mora a ajuns în Bănie în vara anului 2024, când a fost transferat de U Craiova de la LD Alajuelense, formație din Costa Rica, în schimbul sumei de 340.000 de euro.

Mijlocașul s-a impus rapid la Craiova, pentru care a jucat deja 102 partide, în care a marcat 8 goluri și a oferit 15 pase decisive.

În acest sezon, Mora a jucat 20 de meciuri pentru campioana României, reușind să înscrie un gol și să livreze 5 pase decisive.

Mijlocașul este pe val și la națională, acolo unde a marcat 4 goluri în ultimele 4 meciuri jucate de Costa Rica în Liga Națiunilor CONCACAF.

Costa Rica - Haiti 2-0. Carlos Mora a marcat un gol, în minutul 6. Foto: captură X/@TUDNUSA
Costa Rica - Haiti 2-0. Carlos Mora a marcat un gol, în minutul 6. Foto: captură X/@TUDNUSA

Galerie foto (8 imagini)

Costa Rica - Haiti 2-0. Carlos Mora a marcat un gol, în minutul 6. Foto: captură X/@TUDNUSA Costa Rica - Haiti 2-0. Carlos Mora a marcat un gol, în minutul 6. Foto: captură X/@TUDNUSA Costa Rica - Haiti 2-0. Carlos Mora a marcat un gol, în minutul 6. Foto: captură X/@TUDNUSA Costa Rica - Haiti 2-0. Carlos Mora a marcat un gol, în minutul 6. Foto: captură X/@TUDNUSA Costa Rica - Haiti 2-0. Carlos Mora a marcat un gol, în minutul 6. Foto: captură X/@TUDNUSA
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