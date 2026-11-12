„Nu m-am oprit niciodată” Cătălin Cîrjan își încurajează colegii de la Dinamo: „Așa a venit soarele şi pe strada mea”

Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a vorbit despre situația jucătorilor de la echipă care nu prind suficiente minute și le-a dat un sfat, din proprie experiență.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Printre tinerii jucători care nu s-au impus până acum la Dinamo se numără și Adrian Mazilu, care a avut evoluții modeste.

Președintele clubului, Andrei Nicolescu, a anunțat la începutul lunii că ia în calcul împrumutul atacantului la o echipă la care să joace constant.

Cătălin Cîrjan, sfat pentru jucătorii de la Dinamo: „Am trecut şi eu prin asta”

Înainte să ajungă la Dinamo, Cătălin Cîrjan a trecut și pe la Rapid sub formă de împrumut de la Arsenal, în sezonul 2023/2024.

Actualul căpitan al „câinilor” nu a reușit să se impună în Giulești. A jucat 19 meciuri și a oferit doar o pasă decisivă.

Cătălin Cîrjan este empatic cu jucătorii de la echipa lui Nuno Campos care trec printr-o perioadă dificilă și le-a dat un sfat care îi va putea ajuta să progreseze.

„Vorbesc zilnic cu ei şi îmi pare rău pentru mulţi dintre ei. Chiar şi pentru Mazilu. L-am văzut supărat, este o perioadă grea pentru el.

Este un jucător cu foarte multă calitate, aşa cum sunt şi Matteo (Duțu), Ianis (Tarbă), Răzvan Radu şi (Ștefan) Opriş. Am trecut şi eu prin asta. Am fost la Rapid, nu am jucat deloc, dar nu m-am oprit niciodată din muncă.

Am muncit în fiecare zi şi a venit soarele şi pe strada mea. Asta încerc să le spun şi lor zilnic: să vină să muncească, să aibă plăcere de fotbal şi să vină cu zâmbetul pe buze.

Chiar dacă sunt perioade în care este foarte dificil, când îţi vine să plângi, să nu mai vii la fotbal, trebuie să continui.

Pentru că, dacă renunţi, nu faci nimic. Să vină, să muncească şi, la calitatea pe care o au, vor ajunge acolo unde îşi doresc”, a declarat Cătălin Cîrjan, conform primasport.ro.

Cătălin Cîrjan, despre Mazilu: „Are nevoie de încredere”

Cătălin Cîrjan a vorbit și despre situația lui Adrian Mazilu, fotbalist transferat de Dinamo în vara anului trecut de la Brighton, dar care a avut până acum evoluții modeste.

„Este un jucător cu calitate, are nevoie de încredere. Eu îl văd la antrenamente, văd ce face pe teren în fiecare zi.

Are nevoie de puţin timp, are nevoie de minute în picioare şi sper să se găsească o soluţie pentru el. Va redeveni ceea ce a fost Mazilu. Ştim ce goluri a dat şi ce meciuri a făcut”, a mai spus Cîrjan.

Cred că munceşte mult, vine la sală în fiecare zi şi este dispus să primească sfaturi. Cătălin Cîrjan, despre Ianis Tarbă

Cifrele din acest sezon ale jucătorilor tineri de la Dinamo:

Adrian Mazilu (21 de ani): 8 meciuri, un gol, o pasă decisivă

Matteo Duțu (20 de ani): 5 meciuri

Răzvan Radu (20 de ani): 4 meciuri, o pasă decisivă

David Irimia (20 de ani): 14 meciuri, o pasă decisivă

Ștefan Opriș (19 ani): 4 meciuri

Ianis Tarbă (20 de ani): 13 meciuri, 3 pase decisive

Dinamo se află pe locul secund în Superliga, cu 33 de puncte după 15 etape, la egalitate de puncte cu liderul U Craiova.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport