„Terminăm bâlciul” Gigi Becali a dezvăluit discuția cu Mihai Stoica, după demisia de la FCSB: „Vreau să-mi promiți un lucru!”

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit discuția pe care a purtat-o cu Mihai Stoica (61 de ani), imediat după ce i-a acceptat demisia acestuia.

Finanțatorul roș-albaștrilor a dezvăluit și în ce condiții ar putea reveni Stoica la FCSB.

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Mihai Stoica a decis să plece de la gruparea roș-albastră după 16 ani de colaborare, în cel de-al doilea mandat.

Gigi Becali a purtat o discuție cu Mihai Stoica: „Știam că va pleca”

„Cea mai importantă e plecarea lui Mihai. Eu știam că el va pleca, adică știam că va lua hotărârea asta, dar nu mă așteptam.

Credeam că o să o facă cu orgoliu, dar a făcut-o cu prietenie, cu pace, cu gânduri bune, m-a sunat. A cerut să ne vedem, dar «putem să vorbim și la telefon, patroane».

În primul rând, mi-a mulțumit. Mi-a zis că cel mai important lucru a fost că nu știa de credință. Și a zis ce a hotărât. I-am zis că nu e bine ce face și că nu îi permit să facă așa ceva, pentru că nu vreau să se bucure dușmanii mei de el.

Mi-a zis: «Ce mă interesează ce vorbește lumea». A spus că e alături de noi, dar că asta e hotărârea lui acum. Am insistat să rămână, a spus că nu”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

14 trofee a câștigat FCSB cu Mihai Stoica aflat la conducere: 7 titluri în Liga 1, 3 Supercupe ale României, 2 Cupe ale României, 2 Cupe ale Ligii

Gigi Becali a explicat și în ce condiții ar putea reveni Mihai Stoica la FCSB:

„Atunci i-am spus: «Bine, vei pleca, dar vreau să-mi promiți un lucru. Dacă câștig campionatul, vii înapoi». Până la urmă, cu greu, a spus «da».

Și asta e situația. După o oră, l-am sunat și i-am spus că a luat cea mai bună decizie. Că erau multe întrebări, discuții. Așa... Terminăm bâlciul.

N-are rost, la primăvară doar vii înapoi și cu asta, basta! E ca o pauză. Mi-a zis: «Gigi, vreau să mă liniștesc»”, a mai adăugat patronul roș-albaștrilor.

La finalul turului de campionat, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf se află pe locul 8, cu 21 de puncte, la 3 lungimi în spatele ultimei poziții care asigură prezența în play-off, ocupată de Farul.

Perioada petrecută de Mihai Stoica la FCSB

Mihai Stoica a ajuns prima dată la FCSB în vara anului 2002, după ce a condus-o anterior pe Oțelul Galați. Inițial acesta a ocupat funcția de director la formația roș-albastră, iar apoi a devenit director general.

Stoica s-a despărțit însă de FCSB în 2007 când a plecat la Unirea Urziceni, alături de care a cucerit titlul, doi ani mai târziu.

În 2010, Mihai Stoica s-a întors la FCSB, în ciuda mai multor conflicte pe care le avusese în trecut cu Gigi Becali. A petrecut 16 ani la club, iar acum a anunțat din nou că pleacă.

Sub comanda sa, roș-albaștrii au ajuns până în semifinalele Cupei UEFA în 2006, când au fost învinși dramatic de Middlesbrough. FCSB a jucat și în grupele Ligii Campionilor.

FCSB a ajuns și în optimile Europa League în sezonul 2024-2025, când a pierdut usturător cu Olympique Lyon (1-4 la general). A acumulat atunci 14 puncte în faza principală a competiției.

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