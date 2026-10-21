Inter d'Escaldes - Craiova, la TV Cine transmite meciul campioanei României din Conference League

Universitatea Craiova va juca, joi, cu Inter d'Escaldes, în etapa a doua din faza principală din Conference League.

Meciul este programat de la ora 19:45 și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe două posturi TV. Detalii, mai jos în articol.

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Campioana României a obținut o remiză în prima etapă, 1-1 cu Getafe. Oltenii au deschis scorul prin Al-Hamlawi, în minutul 59, și au fost aproape să obțină o victorie importantă.

Gruparea din La Liga a egalat în minutul 81, după un șut excepțional reușit de Gudelj, din afara careului.

Cine transmite la TV Inter d'Escaldes - U Craiova

Meciul din Andorra dintre Inter d'Escaldes și Universitatea U Craiova se va putea urmări în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1 , la fel ca duelul cu Getafe din Bănie.

Campioana României vine cu moralul ridicat, în special după victoria cu Farul de duminică, scor 2-0, din Superliga.

În ultimul meci jucat de gruparea din Andorra, adversara Craiovei a învins-o pe Atletic Escaldes cu scorul de 4-2, în etapa #5 din campionat.

Partida cu Inter d'Escaldes va fi arbitrată de grecul Christos Vergetis, care va fi ajutat de asistenții Andreas Fotopoulos și Konstantinos Staikos.

În camera VAR se vor afla Ioannis Papadopoulos și Stefanos Koumparakis.

FOTO. U Craiova - Getafe 1-1

Programul Universității Craiova în Conference League

15 octombrie 2026 : U Craiova - Getafe CF 1-1

: U Craiova - Getafe CF 1-1 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter d'Escaldes - U Craiova

Inter d'Escaldes - U Craiova 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia

U Craiova - KF Egnatia 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova

Brighton & Hove Albion - U Craiova 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Primele opt formații din grupa XXL din Conference League se vor califica direct în optimi. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor evolua în „șaisprezecimi”, în timp ce formațiile de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate.

Ce urmează după faza principală din Conference League

15 ianuarie: tragerea la sorți pentru „șaisprezecimi”

18-25 februarie: „șaisprezecimi”

26 februarie: tragerea la sorți a tabloului

11-18 martie: optimi de finală

8-15 aprilie: sferturi de finală

29 aprilie - 6 mai: semifinale

2 iunie: finala (Istanbul)

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