„Se chinuiau să îi scoată cioburile din față” Cristi Balaj, acuzații grave după incidentele de la U - CFR: „Jandarmii nu știu să se dezbrace de haina de suporter”

Cristi Balaj (53 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a venit cu noi detalii despre incidentele violente petrecute la finalul derby-ului cu U Cluj, scor 0-1 pentru „șepcile roșii”.

Oficialul echipei din Gruia a discutat și despre calificarea în semifinalele Cupei României, după 1-1 (5-3 după penalty-uri), cu Universitatea Craiova.

După derby-ul dintre U Cluj și CFR Cluj, mai mulți suporteri ai „șepcilor roșii” ar fi bătut mai mulți minori, suporteri ai rivalilor din oraș.

Patru copii de 14-15 ani au fost loviți cu bestialitate de un grup de 15-20 de fani care purtau însemnele celor de la U Cluj. Unul dintre minori a ajuns la Spitalul de Urgență după ce a fost lovit cu o bâtă în cap.

Cristi Balaj: „Sunt oameni care nu știu să se dezbrace de haina de suporter, chiar de la jandarmerie”

Balaj a venit cu mai multe informații despre incidentele violente care au avut loc. Oficialul celor de la CFR Cluj pretinde că inclusiv jandarmii, fani U, încurajează violența fanilor „șepcilor roșii”.

„În primul rând, trebuie să-ți dorești pentru a rezolva o problemă.

Suporterii noștri se plâng că sunt ridicați, nu se pot așeza pe locurile pe care le-au cumpărat. Sunt fete care au fost scuipate, lovite.

Avem copilul acela... Am încercat să nu mai spun nimic. Am solicitat să stăm la inelul superior, dar am fost invitați să stăm jos.

Noi le-am mulțumit că am primit mai multe bilete decât prevede regulamentul, 2400 față de 1500, dar ce se întâmplă în afara stadionului pare că este încurajat.

Sunt oameni care nu știu să se dezbrace de haina de suporter, chiar în timpul serviciului, chiar de la jandarmerie. Unii își întorc spatele când suporterii noștri sunt scuipați. Intervin doar când fanii noștri răspund.

Cel care a lovit cu bâta a zis că nu-l interesează dacă e fată, băiat, minor, dacă e fan CFR, nu se poate abține. Un copil de 19 ani a avut fața spartă cu o sticlă, la el se referea Kelemen Hunor.

Și a fost lovit pentru că e fan CFR. Dimineața se chinuiau să îi scoată cioburile din față. Asta s-a întâmplat în preajma stadionului”. a declarat Cristi Balaj, potrivit digisport.ro.

Cristi Balaj: „Eu i-am zis de ce am câștigat, dar rămâne între noi”

Fostul arbitru FIFA a vorbit și despre calificarea dramatică a echipei sale în semifinalele Cupei României. Pentru un loc în finală, CFR Cluj va întâlni Farul Constanța.

„Este pentru prima oară în cariera lui Dan Petrescu când a câștigat la penalty-uri. Niciodată! De fiecare dată a pierdut. Eu i-am zis de ce am câștigat, dar rămâne între noi. S-au schimbat mulți jucători, am avut două zile mai puțin.

Am jucat luni, față de sâmbătă, cum au jucat ei. Am făcut multe modificări, cei care au jucat au demonstrat că merită să fie la CFR. Suntem fericiți.

E greu de rezolvat problema mingii. E un contract în derulare. Dar, după discuțiile acestea, se va acorda un interes mai mare acestui aspect în sezonul viitor.

Sunt convins că se va acorda un interes mult mai mare din sezonul viitor. La noi s-a discutat de mingi la antrenament, dar nu le-a criticat nimeni.

Dacă FRF va găsi o soluție pentru semifinale, e binevenită decizia. E bine pentru fotbal. Există un sponsor care a făcut niște eforturi, nu ar fi fair-play. Sunt convins că FRF va lua în considerare acest aspect”, a încheiat președintele lui CFR Cluj.