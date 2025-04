„Au fost și alte incidente!”   Patru copii, fani CFR Cluj, au fost bătuți după meciul cu U. Marius Bilașco spune că au existat și alte violențe

Marius Bilașco, directorul sportiv al celor de la CFR, spune că au mai fost bătăi între fanii echipelor din Cluj după partida de aseară. Un copil de 14 ani a fost lovit cu o bâtă în cap.

Gabriel Giurgiu, director sportiv al lui U Cluj, susține că nu știa de incident, despre care ar fi aflat când a fost sunat de jurnalistul GOLAZO.ro.

Poliția municipiului Cluj confirmă conflictele prin intermediul unui comunicat de presă.

Partida dintre U Cluj și CFR Cluj, încheiată cu scorul de 1-0 pentru trupa antrenată de Ioan Sabău, a fost una care s-a prelungit mult după fluierul de final al arbitrului Radu Petrescu.

Probleme după U Cluj - CFR Cluj 1-0 : „Au mai fost incidente!”

Conform celor declarate, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, de Marius Bilașco, director sportiv CFR Cluj, mai multe incidente s-au petrecut când fanii celor două echipe mergeau spre casă.

„Știm de incidentul în care au fost implicați acei copii. Analizăm intern situația ca să aflăm cât mai repede și cât mai multe informații. E regretabil ceea ce s-a întâmplat.

Au fost și alte incidente, nu doar acela. Vrem să analizăm foarte bine ca să putem luam decizii pe măsură. Nu vreau să vorbesc despre ai cui suporteri au fost”, a spus Bilașco.

Nu pot să vă spun dacă conlucrăm cu Poliția pentru aflarea celor vinovați. Dar investigăm pentru a afla adevărul. Marius Bilașco, director sportiv CFR Cluj

Potrivit știridecluj.ro, patru copii de 14-15 ani au fost loviți cu bestialitate de un grup de 15-20 de fani care purtau însemnele celor de la U Cluj. Unul dintre acești copii a ajuns la Spitalul de Urgență după ce a fost lovit cu o bâtă în cap.

„Prima dată l-au prins pe prietenul meu. L-au lovit peste față și i-au băgat mâinile prin buzunare, căutând fulare cu însemnele CFR. Nici nu apucasem să spun ceva sau să mă mișc, când, dintr-o dată, am simțit o lovitură extrem de puternică în cap. Instinctiv, am fugit.

Am alergat vreo 10 metri, iar atunci mi-am pus mâna la ceafă. Am simțit ceva rece și, când am tras mâna, era plină de sânge. În acel moment, abia am realizat ce mi s-a întâmplat. Sângele îmi curgea pe gât și pe haine, iar totul se petrecuse atât de repede încât nu înțelegeam ce s-a întâmplat”, a declarat victima.

„Noi nu știm nimic”

La cealaltă echipă din Cluj încă nu ajunsese această informație la ora la care jurnalistul GOLAZO.ro a vorbit cu directorul sportiv al celor de la U, Gabriel Giurgiu.

Acesta a admis, într-un final, că și dacă se va dovedi că agresorii erau fani ai Universității, ei trebuie să suporte rigorile legii.

„Nu știam nimic, acum aflu de la dumneavoastră. Am plecat aseară destul de târziu, dar nu am auzit această informație.

Ai cui suporteri au fost implicați? O să cercetăm și noi ca să vedem exact ce s-a întâmplat. Îmi pare rău să fie adevărat. Totul a decurs bine pe stadion și înaintea partidei. Poliția nu ne-a contactat, cel puțin până acum. Acum o să sun chiar acum ca să văd despre ce e vorba”.

Poate nu au fost suporterii noștri. Și dacă au fost, oricum, ei trebuie să fie judecați conform legii. Gabriel Giurgiu, director sportiv U Cluj

Comunicatul Poliției

„La data de 31 martie a.c., în jurul orei 23:15, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați de o unitate medicală din municipiu cu privire la faptul că un minor de 14 ani s-a prezentat la spital, existând suspiciunea că ar fi fost victima unei agresiuni fizice.

Din primele verificări a rezultat că acesta, în timp ce se afla pe podul pietonal Elisabeta din Cluj-Napoca, ar fi fost agresat în urma unui conflict spontan izbucnit între mai multe persoane.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și, în urma primelor cercetări, au stabilit că trei minori, cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani, ar fi fost agresați fizic de mai multe persoane.

În cauză au fost demarate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Investigațiile sunt în desfășurare pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea împrejurărilor exacte ale incidentului și dispunerea măsurilor legale”.