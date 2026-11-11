„Chivu va pleca din Italia” Fostul coleg de la Inter, convins că românul va ajunge în alt campionat: „Nu merită” +17 foto
Cristi Chivu. Foto: Imago
Campionate

„Chivu va pleca din Italia” Fostul coleg de la Inter, convins că românul va ajunge în alt campionat: „Nu merită”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 16:59
alt-text Actualizat: 11.11.2026, ora 16:59
  • Antonio Cassano (44 de ani) este convins că Cristi Chivu (46 de ani), antrenorul lui Inter Milano, va pleca din Serie A.
  • Fostul atacant consideră că fotbalul italian nu apreciază suficient antrenorii care au idei moderne și spun deschis ceea ce gândesc.
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Cassano a vorbit despre viitorul mai multor tehnicieni din Serie A, printre care Chivu, Cesc Fabregas (Como) și Ruben Amorim (AC Milan). Crede că aceștia vor ajunge să antreneze în alte campionate, deoarece nu sunt apreciați suficient în Italia.

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Antonio Cassano, declarație surprinzătoare despre viitorul lui Chivu

Discuția a pornit de la Ruben Amorim și de la felul în care antrenorul portughez comunică în public.

„Amorim este sincer, spune întotdeauna ceea ce gândește și nu caută scuze precum accidentările, terenul ud sau alte lucruri.

Sunt convins că Fabregas, Amorim, Italiano și De Zerbi sunt deja pregătiți să facă pasul următor. Sunt antrenori pe care, în viitor, îi văd lucrând în alte campionate.

Unii oameni din Italia nu merită asemenea idei, un astfel de discurs și atâta sinceritate”, a declarat Cassano, conform fcinter1908.it.

Sper, pentru Amorim și pentru suporterii lui Milan, ca el să rămână cât mai mult timp posibil. Dar, în viitor, el, Fabregas și Chivu vor pleca din campionatul italian, pentru că fotbalul italian nu merită asemenea oameni: autentici, loiali și competenți. Antonio Cassano, fost internațional italian

Cassano a fost coleg cu Cristi Chivu atât la AS Roma, cât și la Inter Milano. De-a lungul carierei, fostul atacant italian a mai evoluat la Real Madrid, Sampdoria, AC Milan, Parma și Verona.

Cristi Chivu are contract cu Inter până în 2028

Deși Cassano este convins că antrenorul român va părăsi la un moment dat campionatul Italiei, Chivu are contract cu Inter până în vara lui 2028.

Conducerea clubului i-a prelungit înțelegerea pe 18 iunie 2026, după un sezon în care tehnicianul a câștigat titlul în Serie A și Cupa Italiei.

Chivu a preluat prima echipă a lui Inter pe 9 iunie 2025, iar în sezonul 2025-2026 a fost desemnat cel mai bun antrenor din Serie A.

Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO)
Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO)

Galerie foto (17 imagini)

Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO) Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO) Inter Milano, noua campioană a Italiei (FOTO: IMAGO) Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO) Inter Milano, noua campioană a Italiei (FOTO: IMAGO)
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Tehnicianul a mai lucrat la grupele de juniori ale clubului milanez și a pregătit-o pe Parma înainte să ajungă pe banca primei echipe a lui Inter.

Inter, victorie cu echipa lui Cesc Fabregas

Ultimul meci disputat de Inter în campionat a fost chiar împotriva lui Como, echipa pregătită de Cesc Fabregas.

Echipa lui Chivu s-a impus cu 2-0 și a ajuns la 28 de puncte după 11 etape, aflându-se la un singur punct în spatele liderului Lazio.

FOTO. Golurile marcate de Esposito și Thuram în meciul cu Como

Inter - Como 2-0. Golul reușit de Thuram. Foto: captură YouTube/Serie A
Inter - Como 2-0. Golul reușit de Thuram. Foto: captură YouTube/Serie A

Galerie foto (10 imagini)

Inter - Como 2-0. Golul reușit de Esposito. Foto: captură YouTube/Serie A Inter - Como 2-0. Golul reușit de Esposito. Foto: captură YouTube/Serie A Inter - Como 2-0. Golul reușit de Esposito. Foto: captură YouTube/Serie A Inter - Como 2-0. Golul reușit de Esposito. Foto: captură YouTube/Serie A Inter - Como 2-0. Golul reușit de Esposito. Foto: captură YouTube/Serie A
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