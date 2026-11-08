Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (46 de ani), a învins-o pe Como cu scorul de 2-0, în etapa #11 din Serie A.

„Nerazzurrii” se mențin la un singur punct în spatele liderului Lazio.

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Como a impresionat lumea fotbalului după ce a demolat-o, miercuri, pe Lens, în Liga Campionilor. Echipa lui Cesc Fabregas s-a impus cu 9-1 și a doborât mai multe recorduri în istoria competiției.

Inter nu s-a speriat însă de Como și a reușit să se impună cu 2-0, grație golurilor marcate de Esposito și Thuram.

Inter - Como 2-0 . Victorie fără emoții pentru trupa lui Chivu

Inter a început în forță partida de pe „Giuseppe Meazza” și a deschis scorul în minutul 12. Djed Spence a primit o pasă în careu și a centrat periculos în fața porții.

Acolo se afla tânărul Pio Esposito, care a împins mingea în plasă și a dus scorul la 1-0 pentru Inter.

Echipa lui Cristi Chivu a continuat să pună presiune la poarta adversă și, în minutul 19, Marcus Thuram a majorat diferența pentru „nerazzurri”.

Spaniolul Alex Valle a respins greșit o centrare, iar mingea a ajuns cu noroc la Thuram. Francezul nu a stat pe gânduri și a șutat printre picioarele portarului lui Como, Robert Sanchez.

Inter conducea, astfel, cu scorul de 2-0 după nici 20 de minute de joc. În cele din urmă, partida a devenit una echilibrată și nu s-a mai marcat până la final.

În urma acestui rezultat, echipa lui Chivu se află pe locul al doilea în Serie A, cu 28 de puncte după 11 etape, la un singur punct în spatele liderului Lazio.

De cealaltă parte, Como este pe poziția a cincea, cu 23 de puncte acumulate, suferind cea de-a doua înfrângere din acest sezon.

Cristi Chivu: „Am arătat ceea ce am făcut la antrenamente”

La finalul meciului cu Como, Cristi Chivu a declarat:

„Nouă meciuri în 27 de zile, depășite cu energie, cu calitate, cu rezultate pozitive. Nu poți câștiga întotdeauna, chiar dacă încercăm.

Uneori există și dezamăgiri pe care trebuie să le accepți și să te pregătești cât mai bine, cu muncă asiduă, cu mentalitatea că următoarele meciuri pot influența progresul echipei în campionat și în Liga Campionilor.

Am crescut ritmul, am arătat ceea ce am făcut la antrenamente, am pus presiune, am gândit ca o echipă, făcând lucrurile corecte pentru a pune în dificultate adversarul.

O primă repriză foarte bună, care ne-a permis să intrăm la pauză cu avantaj 2-0. Uneori trebuie să știi și să-ți gestionezi energia. Felicitări băieților, toți au fost minunați!”.

Întotdeauna există loc de mai bine, chiar și după meciul de astăzi, îmbunătățiri care sunt esențiale pentru parcursul nostru. Nu poți avea totul, să fii perfect. Sezoanele sunt lungi, sunt multe meciuri și trebuie să le joci cât mai bine, să încerci să faci rotații, să fii mereu foarte motivat și să îți asumi riscuri. Cristi Chivu, antrenor Inter

Deși echipa sa a fost afectată de programul încărcat, accidentări sau deplasări lungi, Chivu a evidențiat capacitatea jucătorilor de la Inter de a face față acestor momente.

„Sunt multe lucruri care ne influențează: accidentările, deplasările din care te întorci la 4 dimineața, trebuie să ne confruntăm și să ne spunem spunem lucrurile în față și când câștigăm, și când nu.

Am pierdut un meci important, cum a fost derby-ul (n.r. cu AC Milan), dar mergem înainte. Trebuie să fim uniți și să dăm totul pentru a face față unui sezon important și ambițios. Să găsim atitudinea potrivită. Am reacționat după derby, iar asta a fost important. Am reacționat și după Brugge, când a fost multă amărăciune. După nouă meciuri, aș spune că am fi putut face mai bine, dar și mai rău.

Azi, totul a început cu atacanții. Au rămas mereu concentrați, au oprit circulația mingii, am pus presiune și am avut o structură solidă. Como joacă foarte bine, dar i-am pus în dificultate și nu le-am permis să găsească spații de pase pentru a contraataca cu atacuri directe.

Como preferă să avanseze decât să se retragă, iar noi am fost abili, am putut juca cu intensitate, exploatând planul de joc”, a adăugat Chivu.

Cesc Fabregas: „Inter a fost mult mai bună decât noi”

Cesc Fabregas, tehnicianul lui Como, a recunoscut superioritatea adversarilor din această seară.

„Putem vorbi despre multe lucruri, dar astăzi Inter a fost mult mai bună decât noi. A arătat încă o dată că este la un nivel superior.

Trebuie să acceptăm acest lucru, să stăm capul jos și să analizăm jocul. Continuăm să creștem. Aceste trei puncte pierdute nu schimbă nimic, nici anul trecut nu am fost vreodată între primele patru.

Avem nevoie de echilibru, am pierdut în fața unei echipe mari, aceasta este realitatea. Sperăm că într-o zi vom avea ocazia să câștigăm cu ei.

Cele două goluri au venit pentru că am pierdut două mingi pe care nu le pierdem de obicei. Inter este devastatoare pe contraatac. Dacă pierzi mingi așa și lași spațiu, cu Thuram în formă maximă și Dimarco demonstrându-și calitatea, plătești prețul”.

Avem întotdeauna o precizie a paselor de 91-92%, dar nu cred că a fost cazul astăzi, am pierdut mingi ușor de gestionat. Nu am început bine și am pierdut puțină încredere din cauza tensiunii meciului. Trebuie să analizăm, dar și să le dăm mâna celor Inter și să-i felicităm. Cesc Fabregas, antrenor Como

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