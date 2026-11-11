„Normal că fac asta!” Decizie importantă în cazul unui jucător de la FCSB.  Anunțul lui Gigi Becali +74 foto
Juri Cisotti FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

„Normal că fac asta!” Decizie importantă în cazul unui jucător de la FCSB. Anunțul lui Gigi Becali

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 16:29
alt-text Actualizat: 11.11.2026, ora 16:29
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a anunțat că intenționează să-i prelungească contractul lui Juri Cisotti (33 de ani).
  • Finanțatorul roș-albaștrilor a precizat însă că prioritatea sa este redresarea echipei.
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FCSB ocupă locul 8, cu 21 de puncte, la trei lungimi de Farul, formația aflată pe ultima poziție care asigură calificarea în play-off.

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Gigi Becali a vorbit despre viitorul lui Cisotti: „Normal că fac asta”

Patronul FCSB a vorbit despre viitorul mijlocașului italian și a transmis că dorește să continue colaborarea cu acesta.

„Stoian trebuie să joace, nu ai ce face. Cisotti trebuie să joace. Normal că îi prelungesc contractul lui Cisotti, dar nu mă gândesc la asta acum.

Toată gândirea mea este spre a salva ce e de salvat până în iarnă, să aduc jucători”, a declarat Becali, la Voyo Sport Live.

18 meciuri
a disputat Juri Cisotti pentru FCSB în acest sezon, în care a oferit 3 pase decisive. De la transferul său din 2025, italianul a adunat 92 de apariții în tricoul roș-albaștrilor, marcând 13 goluri și livrând 17 assisturi

Nemulțumit de situația echipei, finanțatorul a explicat de ce a decis să se implice din nou direct în activitatea clubului.

Patronul roș-albaștrilor a explicat că își dorește întăriri în compartimentul ofensiv, dar și la mijlocul terenului.

„Mai trebuie jucători. Atacant număr 9, număr 10, că nu știu dacă e număr 10 ăsta, Drăguș. Să-i găsească post.

Oricum, trebuie dublat. Număr 6, că trebuie dublat Radunovic”, a mai spus Becali, conform fanatik.ro.

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Deși patronul a anunțat că vrea să-i prelungească înțelegerea, Juri Cisotti nu poate ajuta echipa în această perioadă.

Italianul s-a accidentat pe 2 noiembrie, în partida pierdută de FCSB cu Universitatea Cluj, scor 0-1. Mijlocașul a fost înlocuit în minutul 32, după ce a acuzat probleme musculare la gambă.

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