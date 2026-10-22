Cine ia banii pe Ianis Stoica Plan cu dedicație pentru un fost acționar de la Hermannstadt

AFC Hermannstadt, în procedura de faliment, încearcă să folosească drepturile de creanță rezultate din transferul lui Ianis Stoica la Estrela Amadora pentru a stinge datoria către un fost acționar al clubului.

Propunerea va fi discutată de creditorii grupării sibiene joi, 29 octombrie.

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Clubul AFC Hermannstadt, aflat în procedura de faliment, are pe ordinea de zi a următoarei Adunări a Creditorilor o operațiune legată de transferul lui Ianis Stoica în Portugalia.

Ștefan Băcilă vrea banii din transferul lui Ianis Stoica

Potrivit convocării din 20 octombrie 2026, lichidatorul judiciar a anunțat că, pe 29 octombrie, creditorii vor discuta cesionarea drepturilor de creanță provenite din transferul fotbalistului în favoarea lui Ștefan Mihai Băcilă, în contul împrumuturilor acordate de acesta asociației FC Hermannstadt.

Convocarea nu precizează valoarea creanțelor care ar urma să fie cesionate și nici cât din datoria către Băcilă ar putea fi stinsă prin această operațiune.

Ștefan Băcilă, fost acționar la AFC Hermannstadt

1,15 milioane de euro, blocate după transferul în Portugalia

Ianis Stoica a fost transferat în vara anului 2025 de la Hermannstadt la Estrela Amadora. Înțelegerea prevedea o sumă de 1.150.000 de euro, plătibilă în trei tranșe:

300.000 de euro, cu scadența la 30 august 2025;

500.000 de euro, cu scadența la 30 ianuarie 2026;

350.000 de euro, cu scadența la 30 iulie 2026.

Clubul portughez nu și-a respectat obligațiile de plată, iar Hermannstadt a sesizat FIFA. Litigiul a devenit una dintre problemele financiare importante ale grupării sibiene, care a ajuns ulterior în procedura de faliment.

În august 2026, administratorul judiciar a invocat neîncasarea sumelor aferente transferului și situația financiară a clubului portughez în demersurile legate de falimentul AFC Hermannstadt.

FIFA: Estrela Amadora, obligată să plătească prima rată, de 285.000 de euro

În litigiul de la FIFA, Hermannstadt a obținut o decizie favorabilă privind prima tranșă din transfer, scadentă la 30 august 2025.

Deși clubul sibian a solicitat plata a 300.000 de euro, FIFA a stabilit că Estrela Amadora trebuie să achite 285.000 de euro, la care se adaugă o dobândă anuală de 5% până la plata integrală.

Diferența de 15.000 de euro reprezintă contribuția de solidaritate de 5%, inclusă în suma prevăzută de contract și destinată cluburilor la care Ianis Stoica a fost legitimat între 12 și 23 de ani.

Băcilă și firmele sale au de recuperat 1,4 milioane de euro

Ștefan Mihai Băcilă figurează în tabelul definitiv actualizat al creditorilor AFC Hermannstadt cu o creanță de 3.854.195 de lei (771.000 de euro), reprezentând 13,57% din totalul creanțelor înscrise.

Suma îl plasează printre principalii creditori ai clubului. În același tabel apar și două societăți asociate acestuia, Terra Building SRL, cu 1,25 milioane de lei (250.000 de euro), și Asterra Con SRL, cu 1,9 milioane de lei (380.000 de euro).

În total, Ștefan Băcilă și cele două firme au de recuperat 7.004.195 de lei, aproximativ 1,4 milioane de euro.

Masa credală AFC Hermannstadt: 5,6 milioane de euro

În total, masa credală aprobată de Adunarea Creditorilor, este de 28,4 milioane de lei, echivalentul a 5,6 milioane de euro.

Cel mai mare creditor este AJFP Sibiu, cu 6,17 milioane de lei (aproximativ 1,22 milioane de euro), echivalentul a 21,74% din total.

Celălalt fost acționar, Claudiu Rotar, figurează cu o creanță de 5,07 milioane de lei (1,01 milioane de euro). La aceasta se adaugă sumele datorate celor două firme asociate: Naturstore SRL, cu 2,33 milioane de lei (461.000 de euro), și Naturdiro SRL, cu 741.130 de lei (147.000 de euro).

În total, Rotar și cele două societăți au de recuperat 8.150.175 de lei (aproximativ 1,613 milioane de euro).

Pierderile mele sunt undeva la două milioane de euro. Este exclus să mai revin în fotbal. Cel mai mult m-a dezamăgit politicul. Nu că te ajută, te încurcă. Nici măcar în gând nu mai am să revin. Noi nu ne-am încasat banii din 2024-2025 pe regula 5+6. Asta e calitatea fotbalului din România, din păcate. Cei de la FRF ne-au transmis să mergem în judecată. Ce să mai? Plângi la moartea căprioarei. Claudiu Rotar

Tabelul definitiv actualizat al creanțelor FC Hermannstadt, la 16 septembrie 2026

Nr. crt. Denumire creditor Categoria de creanță Suma aprobată (lei) 1 Terra Building SRL (Ștefan Băcilă) Creanță garantată 252.042 2 DGRFP Brașov – A.J.F.P. Sibiu Creanță bugetară 6.176.687 3 Baba Alhassan Creanță salarială 7.403 4 Issah Saeed Creanță salarială 6.169 5 Mino Sota Creanță salarială 6.169 6 Diarrassouba Ousmane Viera Creanță salarială 109.192 7 Santos Pires Romario Creanță salarială 86.367 8 Santos Oliveira Joalisson Creanță salarială 54.287 9 Adae Bright Creanță salarială 49.352 10 Popa Iulian Creanță salarială 29.414 11 Adi&Nicol SRL Creanță chirografară 95.000 12 Alzner Automotive GmbH Creanță chirografară 494.710 13 Apollo-Central SNS SRL Creanță chirografară 337.937,94 14 Asociația Sportivă Transil 2008 Creanță chirografară 23.846,17 15 Asterra Con SRL (Ștefan Băcilă) Creanță chirografară 1.900.000 16 Băcilă Nicoleta Creanță chirografară 50.000 17 Ștefan Băcilă Creanță chirografară 3.854.195 18 Cartel SRL Creanță chirografară 5.305 19 Derby Sport SRL Creanță chirografară 55.632,02 20 Don Mario Club SRL Creanță chirografară 17.373,34 21 East Epean Supply Solution SRL Creanță chirografară 204.238 22 E Imob Rent SRL Creanță chirografară 10.194,16 23 Farmacia Perfect Care SRL Creanță chirografară 9.273,91 24 Federația Română de Fotbal Creanță chirografară 408.440,60 25 Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA Creanță chirografară 26.250 26 Global Sport Management SRL Creanță chirografară 69.586,55 27 Grano Pane SRL Creanță chirografară 8.505 28 Incorso Consult SRL Creanță chirografară 611.000 29 Klaus Distribution SRL Creanță chirografară 5.055,34 30 Muller Peter Thomas Creanță chirografară 579.499 31 Naturdiro SRL (Claudiu Rotar) Creanță chirografară 741.130 32 Naturstore SRL (Claudiu Rotar) Creanță chirografară 2.330.000 33 Nord Construct Creanță chirografară 485.000 34 Claudiu Rotar Creanță chirografară 5.079.045 35 Sărmășan Cătălin Viorel P.F.A. Creanță chirografară 67.781 36 Wilhelm Albert Creanță chirografară 529.487 37 Ante Aralica Creanță chirografară 86.574,25 38 Beza Eugen Creanță chirografară 40.000 39 Boiangiu Sorin Creanță chirografară 42.298 40 Cristiano Pereira Figueiredo Creanță chirografară 237.955,51 41 Dâlbea Răzvan Adrian Creanță chirografară 130.356,09 42 Debejuh Gabriel Creanță chirografară 83.099,20 43 Drazen Bagaric Creanță chirografară 85.337,47 44 Goran Karanovic Creanță chirografară 217.672,40 45 Isac Stelian Creanță chirografară 8.489 46 Matricardi Patricio Martin Creanță chirografară 121.558,01 47 Mătel Alexandru Creanță chirografară 169.230,40 48 Osan Paul Vasile Creanță chirografară 14.841 49 Rus Ionut Casian Creanță chirografară 34.630 50 Scarlatache Manuel-Adrian Creanță chirografară 119.720 51 Albes Yanez Ruben Creanță chirografară 91.027 52 Mayoral Lastras David Creanță chirografară 127.635 53 Fortes Moreira Fabio Creanță chirografară 96.073 54 Yazalde Gomez Pinto Creanță chirografară 78.164,18 55 Elbers Stanley Ronny Willem Creanță chirografară 88.553 56 Asociația Club Sportiv Unirea Bascov Creanță chirografară 74.206 57 Kevin Rimon Rimane Creanță chirografară 373.506 58 Ciobotariu Liviu Creanță chirografară 99.585 59 Belu Iordache Creanță chirografară 147.176 60 Ster Adrian Cristian Marin Creanță chirografară 22.262 61 Ivan Cabezudo Serrano Creanță chirografară 42.792 62 Terra Building SRL Creanță chirografară 997.958 TOTAL GENERAL 28.406.265,54

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