Cine ia banii pe Ianis Stoica Plan cu dedicație pentru un fost acționar de la Hermannstadt +12 foto
Ianis Stoica (Foto: IMAGO)
Diverse

Cine ia banii pe Ianis Stoica Plan cu dedicație pentru un fost acționar de la Hermannstadt

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 22.10.2026, ora 07:30
alt-text Actualizat: 22.10.2026, ora 07:30
  • AFC Hermannstadt, în procedura de faliment, încearcă să folosească drepturile de creanță rezultate din transferul lui Ianis Stoica la Estrela Amadora pentru a stinge datoria către un fost acționar al clubului.
  • Propunerea va fi discutată de creditorii grupării sibiene joi, 29 octombrie.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Clubul AFC Hermannstadt, aflat în procedura de faliment, are pe ordinea de zi a următoarei Adunări a Creditorilor o operațiune legată de transferul lui Ianis Stoica în Portugalia.

A pierdut procesul  Decizie definitivă pentru  fostul portar al lui Dinamo: 3 ani de închisoare cu suspendare și daune de 30.000 de euro
Citește și
A pierdut procesul Decizie definitivă pentru fostul portar al lui Dinamo: 3 ani de închisoare cu suspendare și daune de 30.000 de euro
Citește mai mult
A pierdut procesul  Decizie definitivă pentru  fostul portar al lui Dinamo: 3 ani de închisoare cu suspendare și daune de 30.000 de euro

Ștefan Băcilă vrea banii din transferul lui Ianis Stoica

Potrivit convocării din 20 octombrie 2026, lichidatorul judiciar a anunțat că, pe 29 octombrie, creditorii vor discuta cesionarea drepturilor de creanță provenite din transferul fotbalistului în favoarea lui Ștefan Mihai Băcilă, în contul împrumuturilor acordate de acesta asociației FC Hermannstadt.

Convocarea nu precizează valoarea creanțelor care ar urma să fie cesionate și nici cât din datoria către Băcilă ar putea fi stinsă prin această operațiune.

Ștefan Băcilă, fost acționar la AFC Hermannstadt Ștefan Băcilă, fost acționar la AFC Hermannstadt
Ștefan Băcilă, fost acționar la AFC Hermannstadt

1,15 milioane de euro, blocate după transferul în Portugalia

Ianis Stoica a fost transferat în vara anului 2025 de la Hermannstadt la Estrela Amadora. Înțelegerea prevedea o sumă de 1.150.000 de euro, plătibilă în trei tranșe:

  • 300.000 de euro, cu scadența la 30 august 2025;
  • 500.000 de euro, cu scadența la 30 ianuarie 2026;
  • 350.000 de euro, cu scadența la 30 iulie 2026.

Clubul portughez nu și-a respectat obligațiile de plată, iar Hermannstadt a sesizat FIFA. Litigiul a devenit una dintre problemele financiare importante ale grupării sibiene, care a ajuns ulterior în procedura de faliment.

În august 2026, administratorul judiciar a invocat neîncasarea sumelor aferente transferului și situația financiară a clubului portughez în demersurile legate de falimentul AFC Hermannstadt.

FIFA: Estrela Amadora, obligată să plătească prima rată, de 285.000 de euro

În litigiul de la FIFA, Hermannstadt a obținut o decizie favorabilă privind prima tranșă din transfer, scadentă la 30 august 2025.

Deși clubul sibian a solicitat plata a 300.000 de euro, FIFA a stabilit că Estrela Amadora trebuie să achite 285.000 de euro, la care se adaugă o dobândă anuală de 5% până la plata integrală.

Diferența de 15.000 de euro reprezintă contribuția de solidaritate de 5%, inclusă în suma prevăzută de contract și destinată cluburilor la care Ianis Stoica a fost legitimat între 12 și 23 de ani.

Băcilă și firmele sale au de recuperat 1,4 milioane de euro

Ștefan Mihai Băcilă figurează în tabelul definitiv actualizat al creditorilor AFC Hermannstadt cu o creanță de 3.854.195 de lei (771.000 de euro), reprezentând 13,57% din totalul creanțelor înscrise.

Suma îl plasează printre principalii creditori ai clubului. În același tabel apar și două societăți asociate acestuia, Terra Building SRL, cu 1,25 milioane de lei (250.000 de euro), și Asterra Con SRL, cu 1,9 milioane de lei (380.000 de euro).

În total, Ștefan Băcilă și cele două firme au de recuperat 7.004.195 de lei, aproximativ 1,4 milioane de euro.

Masa credală AFC Hermannstadt: 5,6 milioane de euro

În total, masa credală aprobată de Adunarea Creditorilor, este de 28,4 milioane de lei, echivalentul a 5,6 milioane de euro.

Cel mai mare creditor este AJFP Sibiu, cu 6,17 milioane de lei (aproximativ 1,22 milioane de euro), echivalentul a 21,74% din total.

Celălalt fost acționar, Claudiu Rotar, figurează cu o creanță de 5,07 milioane de lei (1,01 milioane de euro). La aceasta se adaugă sumele datorate celor două firme asociate: Naturstore SRL, cu 2,33 milioane de lei (461.000 de euro), și Naturdiro SRL, cu 741.130 de lei (147.000 de euro).

În total, Rotar și cele două societăți au de recuperat 8.150.175 de lei (aproximativ 1,613 milioane de euro).

Pierderile mele sunt undeva la două milioane de euro. Este exclus să mai revin în fotbal. Cel mai mult m-a dezamăgit politicul. Nu că te ajută, te încurcă. Nici măcar în gând nu mai am să revin. Noi nu ne-am încasat banii din 2024-2025 pe regula 5+6. Asta e calitatea fotbalului din România, din păcate. Cei de la FRF ne-au transmis să mergem în judecată. Ce să mai? Plângi la moartea căprioarei. Claudiu Rotar

Tabelul definitiv actualizat al creanțelor FC Hermannstadt, la 16 septembrie 2026

Nr. crt.Denumire creditorCategoria de creanțăSuma aprobată (lei)
1Terra Building SRL (Ștefan Băcilă)Creanță garantată252.042
2DGRFP Brașov – A.J.F.P. SibiuCreanță bugetară6.176.687
3Baba AlhassanCreanță salarială7.403
4Issah SaeedCreanță salarială6.169
5Mino SotaCreanță salarială6.169
6Diarrassouba Ousmane VieraCreanță salarială109.192
7Santos Pires RomarioCreanță salarială86.367
8Santos Oliveira JoalissonCreanță salarială54.287
9Adae BrightCreanță salarială49.352
10Popa IulianCreanță salarială29.414
11Adi&Nicol SRLCreanță chirografară95.000
12Alzner Automotive GmbHCreanță chirografară494.710
13Apollo-Central SNS SRLCreanță chirografară337.937,94
14Asociația Sportivă Transil 2008Creanță chirografară23.846,17
15Asterra Con SRL (Ștefan Băcilă)Creanță chirografară1.900.000
16Băcilă NicoletaCreanță chirografară50.000
17Ștefan Băcilă Creanță chirografară3.854.195
18Cartel SRLCreanță chirografară5.305
19Derby Sport SRLCreanță chirografară55.632,02
20Don Mario Club SRLCreanță chirografară17.373,34
21East Epean Supply Solution SRLCreanță chirografară204.238
22E Imob Rent SRLCreanță chirografară10.194,16
23Farmacia Perfect Care SRLCreanță chirografară9.273,91
24Federația Română de FotbalCreanță chirografară408.440,60
25Fotbal Club CFR 1907 Cluj SACreanță chirografară26.250
26Global Sport Management SRLCreanță chirografară69.586,55
27Grano Pane SRLCreanță chirografară8.505
28Incorso Consult SRLCreanță chirografară611.000
29Klaus Distribution SRLCreanță chirografară5.055,34
30Muller Peter ThomasCreanță chirografară579.499
31Naturdiro SRL (Claudiu Rotar)Creanță chirografară741.130
32Naturstore SRL (Claudiu Rotar)Creanță chirografară2.330.000
33Nord ConstructCreanță chirografară485.000
34Claudiu RotarCreanță chirografară5.079.045
35Sărmășan Cătălin Viorel P.F.A.Creanță chirografară67.781
36Wilhelm AlbertCreanță chirografară529.487
37Ante AralicaCreanță chirografară86.574,25
38Beza EugenCreanță chirografară40.000
39Boiangiu SorinCreanță chirografară42.298
40Cristiano Pereira FigueiredoCreanță chirografară237.955,51
41Dâlbea Răzvan AdrianCreanță chirografară130.356,09
42Debejuh GabrielCreanță chirografară83.099,20
43Drazen BagaricCreanță chirografară85.337,47
44Goran KaranovicCreanță chirografară217.672,40
45Isac StelianCreanță chirografară8.489
46Matricardi Patricio MartinCreanță chirografară121.558,01
47Mătel AlexandruCreanță chirografară169.230,40
48Osan Paul VasileCreanță chirografară14.841
49Rus Ionut CasianCreanță chirografară34.630
50Scarlatache Manuel-AdrianCreanță chirografară119.720
51Albes Yanez RubenCreanță chirografară91.027
52Mayoral Lastras DavidCreanță chirografară127.635
53Fortes Moreira FabioCreanță chirografară96.073
54Yazalde Gomez PintoCreanță chirografară78.164,18
55Elbers Stanley Ronny WillemCreanță chirografară88.553
56Asociația Club Sportiv Unirea BascovCreanță chirografară74.206
57Kevin Rimon RimaneCreanță chirografară373.506
58Ciobotariu LiviuCreanță chirografară99.585
59Belu IordacheCreanță chirografară147.176
60Ster Adrian Cristian MarinCreanță chirografară22.262
61Ivan Cabezudo SerranoCreanță chirografară42.792
62Terra Building SRLCreanță chirografară997.958
TOTAL GENERAL28.406.265,54

FOTO. Imagini de la retrogradarea Hermannstadt, după barajul cu FC Voluntari

Galerie foto (12 imagini)

Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport
+12 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
faliment afc hermannstadt ianis stoica stefan bacila
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:32
Trump, atac la o legendă americană FOTO. L-a criticat aspru pe Lebron James: „O rușine totală!”. Reacția seacă a sportivului
Trump, atac la o legendă americană FOTO. L-a criticat aspru pe Lebron James: „O rușine totală!”. Reacția seacă a sportivului
10:37
Mauricio Pochettino, spectator de lux Pe cine a urmărit selecționerul SUA din tribune la meciul Universității Craiova
Mauricio Pochettino, spectator de lux Pe cine a urmărit selecționerul SUA din tribune la meciul Universității Craiova
10:02
Infantino, ce lovitură! Elvețianul a obținut susținerea „marelui dușman” la alegerile pentru șefia FIFA
Infantino, ce lovitură! Elvețianul a obținut susținerea „marelui dușman” la alegerile pentru șefia FIFA
10:04
Top weekend matches #11 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 24-25 octombrie
Top weekend matches #11 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 24-25 octombrie
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Top stiri
Accidentare horror pentru Olaru! FOTO: Mijlocașul român, izbit violent de un adversar în Europa League. A părăsit terenul scuipând sânge
Stranieri
22.10
Accidentare horror pentru Olaru! FOTO: Mijlocașul român, izbit violent de un adversar în Europa League. A părăsit terenul scuipând sânge
Citește mai mult
Accidentare horror pentru Olaru! FOTO: Mijlocașul român, izbit violent de un adversar în Europa League. A părăsit terenul scuipând sânge
Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3 Oltenii, la prima victorie europeană în acest sezon! Pe ce loc sunt după etapa #2 din Conference League
Conference League
22.10
Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3 Oltenii, la prima victorie europeană în acest sezon! Pe ce loc sunt după etapa #2 din Conference League
Citește mai mult
Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3 Oltenii, la prima victorie europeană în acest sezon! Pe ce loc sunt după etapa #2 din Conference League
„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”
Superliga
22.10
„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”
Citește mai mult
„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia
B365
21.10
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia
Citește mai mult
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 24 rapid 20 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share