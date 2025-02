Planul lui Chivu  „Vreau provocări, nu mediocritate”, spunea antrenorul român. Va reuși să o salveze pe Parma?

Anul trecut, la lansarea GOLAZO.ro, Cristi Chivu a acordat primul său interviu pentru presa din România în ultimii 10 ani.

Într-un dialog amplu purtat la Milano cu redactorul-șef al GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin, Chivu a vorbit și despre cum își imagina cariera de antrenor la seniori.

Cristi Chivu a semnat, marți, cu Parma un contract valabil un sezon și jumătate, semn ca șefii echipei se gândesc să îi dea credit indiferent de deznodământul acestui sezon, în care luptă pentru salvarea de la retrogradare.

Cristi Chivu: „Sunt pregătit să antrenez la seniori. Vreau să fiu pionul principal. Caut provocări, nu mediocritate!”

După acești 6 ani de de „încălzire” la Inter Settore Giovanile, te simți pregătit pentru o carieră de antrenor la seniori?

Mă simt pregătit de ceva vreme, doar că am preferat să-mi perfecționez anumite lucruri, să-mi construiesc o identitate, dar în același timp am învățat să mă modelez și pe materialul cu care lucrez.



Tu îți creezi o identitate sau ai în cap o idee despre ce ai vrea să faci, dar contează și cu ce lucrezi. Și atunci există riscul să fii puțin inflexibil din punctul ăsta de vedere, iar în acești 6 ani eu am încercat să învăț cât mai multe lucruri din punct de vedere al flexibilității și din punct de vedere al empatiei pe care trebuie să o ai relaționând cu oameni. Să-i înțelegi, să le vorbești. E un proces mult mai complex ca antrenor decât era pentru mine ca jucător, pe vremuri.

Ce simți că ți s-ar potrivi, ca pas viitor din punct de vedere al principiilor, al proiectului, al obiectivelor?

Îmi doresc un proiect în care eu să fiu pionul principal. Îmi doresc responsabilitate pe termen lung, chiar dacă în fotbal e imposibil. Îmi doresc un club care să aibă ambiție să reușească. Nu-mi doresc mediocritate, nu-mi doresc doar așa ... să supraviețuim, să nu retrogradăm. Vreau foarte multă responsabilitate, pentru că asta am făcut dintotdeauna.

Asta vine la pachet și cu responsabilitatea acestor obiective înalte, ceea ce se transformă în presiune.

E lucrul pe care mi-l doresc cel mai mult: presiunea. Presiunea face parte din joc și o gestionezi cum știi tu mai bine: prin muncă, prin timpul pe care îl dedici lucrurilor pe care le faci, prin ideile în care crezi, prin empatia pe care o ai cu oamenii cu care lucrezi.

Tu cum te-ai descrie ca antrenor după acești 6 ani? Analitic, echilibrat, speculativ, impulsiv…

Eu sunt un dur sensibil. La mine e o dictatură democratică. Am învățat, adică viața și experiențele pe care le-am avut ca jucător, dar și acum, ca antrenor, m-au învățat că înainte să cer, trebuie să dau. Atâta timp cât eu îți ofer ceva îmi permit să mă poziționez în așa fel încât să pretind de la tine excelență.



E o chestiune de fler, dar încerc să înțeleg anumite situații când trebuie să fiu dur și anumite situații când trebuie să mai închid un ochi și să las de la mine.

Am început de jos, cu modestie. Și răbdarea de a lucra cu tineri în cei 6 ani m-a învățat să fiu manager. Răbdarea m-a învățat să citesc jocul, să știu cum să comunic cu oamenii, ce trebuie să comunic în anumite momente, cum trebuie să fac lucrul ăsta și ce am de făcut. Acum sunt pregătit să trec la seniori. Cristi Chivu

Parma, 7 meciuri consecutive fără victorie în Serie A

După 7 meciuri în Serie A fără succes pentru Parma, dar și multe partide în care nu au reușit să mențină avantajul pe tabelă, chiar dacă deschideau scorul, „cruciații” s-au despărțit de antrenorul Fabio Pecchia.

Parma nu a mai învins pe nimeni în Serie A din 28 decembrie, de la 2-1 cu Monza, marcând golul victoriei în al 8-lea minut de prelungire.

De atunci, a avut două egaluri și cinci înfrângeri în șapte etape. Pecchia a fost dat afară după patru eșecuri în serie.

52 de zile au trecut de la ultima victorie a Parmei în Serie A

Cristi Chivu a preluat echipa de pe locul 18, primul loc retrogradabil, cu 20 de puncte după 25 de etape, fiind la un punct de Empoli, clasată un loc deasupra.

Parma joacă acasă cu Bologna etapa viitoare, iar Chivu are la dispoziție 13 partide pentru a scoate maximum de la echipa din care fac parte și Dennis Man, respectiv Valentin Mihăilă.

Debutul lui Chivu va fi sâmbătă, de la ora 16:00.

Un duel dificil în Serie A, acasă, pe „Ennio Tardini”, împotriva Bolognei antrenate de Vincenzo Italiano, fără înfrângere în 2025, venind după trei victorii și patru egaluri în acest an.

Roș-albaștrii sunt pe locul 8, dar la egalitate de puncte cu Milan (7) și la un singur punct de Fiorentina (6).

Bologna speră să prindă încă o dată cupele europene, după ce a participat în acest sezon în cea mai importantă dintre ele, Liga Campionilor.

Staff-ul lui Cristi Chivu la Parma

La Parma, Chivu va avea un staff format din italieni:

Antonio Gagliardi (antrenor secund)

(antrenor secund) Angelo Palombo (asistent tehnic)

(asistent tehnic) Nicola Pavarini (antrenor de portari)

Mai jos, cele 3 părți ale interviului cu Cristi Chivu, publicat odată cu lansarea GOLAZO.ro, în urmă cu aproape un an