„N-are cum să nu dea penalty”Cristi Manea, după ce a fost călcat pe gleznă în meciul cu U Cluj: „Poți să-i dai unuia un pumn în gură și nu se pune?”

U CLUJ - RAPID 2-1. La finalul partidei, Cristi Manea (27 de ani) a vorbit despre faza controversată din minutul 84, când giuleștenii au cerut o lovitură de la 11 metri, după ce fundașul a fost călcat de un jucător al clujenilor.

În minutul 84, Cristi Manea a căzut în careu, după ce Van der Werff l-a călcat pe gleznă.

„Centralul” Adrian Cojocaru a ales, însă, să lase jocul să continue, iar VAR nu a intervenit, iar, la final, tabăra rapidistă a explodat.

Cristi Manea, după ce a fost călcat de van der Werff: „Poți să-i dai unuia un pumn în gură și nu se pune?”

Imediat după fluierul final, fundașul giuleștean a participat la conferința de presă, la Digi Sport, și a criticat decizia luată de arbitrul partidei.

„Atacam careul și am simțit că m-a călcat cineva foarte tare. Am zis că n-are cum să nu dea penalty. Eu am crezut că m-a călcat un coleg și d-aia nu a dat.

Și dacă era ofsaid, nu conta. Dacă e așa, poți să-i dai unuia un pumn în gură și nu se pune? Toți suntem foarte triști. Meritam cel puțin un egal.

M-a lovit puțin mai jos de gleznă. Bine că nu mi-a prins crampoanele. Este o contuzie și mă doare foarte tare. Trebuie să țin gheață”.

Cristi Manea: „Nu tremurăm pentru play-off”

Mai mult, Cristi Manea a adăugat că echipa sa nu se teme că poate rata calificarea în play-off, după înfrângerea de la Cluj:

„Nu tremurăm pentru play-off. Arătăm mult mai bine. Chiar dacă am luat două goluri pe faze fixe, au avut și noroc pentru că le-a sărit mingea. Meritam și noi penalty, făceam 2-2 și nu se știe ce se întâmpla după.

Trebuie să câștigăm acum cu Slobozia și vom fi bine. Îmi pare rău că terenul a fost destul de rău. Acum încep să-l apreciez pe al nostru, care e foarte bun.

Domnul Șumudică e normal să fie nervos pentru că pune suflet și a pregătit foarte bine acest meci. U Cluj nu a avut ocazii foarte mari din joc pozițional. U Cluj nu e de speriat, e în scădere”.

În urma acestui rezultat, U Cluj rămâne lider, cu 44 de puncte, în timp ce Rapid se menține pe locul 6, cu 35 de puncte, dar poate pierde această poziție dacă Petrolul obține cel puțin un egal cu Farul, luni, 3 februarie.