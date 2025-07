Mihai Rotaru, finanțatorul celor de la Universitatea Craiova, a vorbit despre partida cu UTA Arad.

Meciul s-a încheiat 3-3, deși oltenii au avut 3-0 până în minutul 81.

Elevii lui Mirel Rădoi au avut parte de un start excelent la Arad, deschizând scorul prin Romanchuk în minutul 13, urmat apoi de golurile lui Baiaram (19) și Andrei Ivan (49. Totuși, Costache a redus din diferență în minutul 81, Pospielov în minutul 90+4, iar Alin Roman a închis tabela (min. 90+13)

Mihai Rotaru, după remiza cu UTA: „60 de minute nu le-am dat nicio șansă”

„E dureros. În primele 60 de minute noi nu am mai jucat de mult timp așa, foarte bine, agresiv, nu le-am dat nicio șansă. S-a dovedit că adversarii nu au fost slabi dacă ne-au dat 3 goluri în 15 minute.

Am jucat în forță, ocazii multe. A fost foarte bine și asta atenuează puțin din amărăciunea acelui rezultat. Când vrei să te bați sus, fiecare detaliu contează. Avem 2 puncte în minus, la play-off avem unul, dar nimeni nu ni-l mai dă înapoi. Să vedem.

Sâmbătă seară am arătat bine și asta ne dă speranță. Nu am vorbit cu Rădoi, nu am o analiză a staff-ului ce s-a întâmplat”, a spus Rotaru, conform fanatik.ro.

De mâine începem să ne gândim la FC Argeș și acolo avem o singură variantă: victoria. Din momentul acela să putem intra pe un drum care să ne permită să stăm sus și să ne batem cu maximul posibil. Avem și meciurile din Europa Mihai Rotaru

18 iulie - U Craiova - Argeș (21:30)

24 iulie - FK Sarajevo - U Craiova (22:00)

Mihai Rotaru: „Și Mirel este vinovat, cei care au intrat nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor”

Rotaru a exclus ideea ca antrenorul să fi greșit decisiv. Deși a recunoscut că toți poartă o parte din vină, a explicat că înlocuirile făcute la 3-0, în special introducerea jucătorilor tineri, au fost justificate.

„Dacă la 3-0 nu dai drumul la copii, atunci când, înseamnă că nu au șanse. Cred că a fost o decizie corectă la 3-0, mai puțin la Gașpar cu Fălcușan, că erau pe aceeași parte. Era o bandă tânără și fără experiență, ei fiind la debutul în Liga întâi. Nu pot să îi reproșez lui Mirel că la 3-0 a trimis tineri.

Eu cred că ceilalți care au intrat nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor noastre. Ar fi trebuit să aducă un plus de prospețime, pe care mijlocul nostru nu l-a avut, a căzut din cauza risipei de energie din primele 60 de minute. Faptul că am dus-o totuși 60 de minute la ritmul acela e un lucru bun. Asta este baza pe care trebuie să construim”, a mai spus Rotaru, conform sursei citate.

Toţi suntem vinovaţi, deci şi Mirel, din moment ce la sfârșit a ieșit cum a ieșit. Dar din punctul meu de vedere decizia antrenorului a fost corectă. Dacă nu-i bagi pe tineri nici la 3-0, atunci când să-i mai bagi?! Avem 4 jucători tineri care au fost semifinaliști la U19, dintre care doi titulari integraliști, Fălcușan și David Matei și ceilalți titulari Barbu, golgheterul competiției, și Băsceanu. Mihai Rotaru

Jucătorii introduși de Mirel Rădoi: Alexandru Crețu (min. 62), Gașpar (min. 62), Mekvabishvili (min. 64), Fălcușan (min. 68), Markovic (min. 88)

VIDEO. Marian Aliuță | „Lumini și umbre”, ep. 10:

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport