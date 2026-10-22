Anunțul lui Bergodi Discuția cu șefii de la U Cluj, decisivă: „Am stat de vorbă 3 ore”

Cristiano Bergodi (62 de ani), antrenorul lui U Cluj, a anunțat că vrea să rămână la echipă, deși s-a vorbit tot mai mult despre potențiala sa plecare.

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După meciul cu FC Argeș, scor 2-2, antrenorul nu s-a prezentat la flash-interviu și au apărut informații potrivit cărora și-ar dori să plece de la U Cluj.

Cristiano Bergodi vrea să rămână la U Cluj: „Vreau să fac performanţă”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Corvinul, Cristiano Bergodi a anunțat că a purtat o discuție cu conducerea clubului și a decis că vrea să rămână la U Cluj în continuare.

„A fost un moment mai tensionat după meciul cu FC Argeș, dar eu m-am dus la preşedintele Radu Constantea, am vorbit cu el și am lămurit situația.

Eu sunt antrenorul lui U Cluj şi vreau să fac performanţă, i-am dat preşedintelui toată asigurarea mea că vreau să conduc echipa până în play-off cel puţin. Acum am confirmat din nou că obiectivul este cel puţin play-off-ul, este normal.

Eu am fost sincer şi faţă de presă că obiectivul este ăsta. Apoi dacă ajungem acolo se poate întâmpla orice. Este un mini-campionat, mult mai diferit și se poate întâmpla orice.

Şi i-am dat asigurarea (n.r. - lui Radu Constantea) că eu vreau să obțin acest lucru cu U Cluj. Dar lucrurile rămân între mine şi preşedinte, era normal ca eu să merg şi să-i spun direct unele lucruri preşedintelui, care este o persoană cu care am o relaţie bună”, a spus Bergodi.

Am stat de vorbă trei ore cu el (n.r. - cu Radu Constantea) și mi-a plăcut faptul că am discutat deschis. Mă gândesc la această echipă, la tot ce s-a făcut. Eu am pus pe masă ceea ce cred eu, el mi-a răspuns și așa ne-am înțeles. Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

Cristiano Bergodi este antrenorul lui U Cluj din octombrie 2025. În acest moment, ardelenii ocupă locul 5 în Superliga, cu 19 puncte acumulate după 12 etape.

Pentru U Cluj urmează duelul de vineri cu Corvinul, de la ora 21:00, în etapa #13. Meciul va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Bergodi a avut un parcurs foarte bun cu U Cluj și în stagiunea anterioară, însă a ratat la limită ambele trofee în fața Universității Craiova, iar apoi, în startul acestui sezon, a pierdut și Supercupa, tot contra oltenilor.

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