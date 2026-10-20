Un bărbat în vârstă de 48 de ani, care lucra pe șantierul Dâmbovița Arena, a murit după un accident de muncă.

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Evenimentul tragic a avut loc vineri, 16 octombrie, când polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște s-au sesizat din oficiu.

Un muncitor a murit după ce a căzut de pe schelă la Dâmbovița Arena

Bărbatul de 48 de ani a căzut de pe schelă, iar rănile suferite în urma incidentului i-au fost fatale, scrie gazetadambovitei.ro.

La locul accidentului s-au deplasat și reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița, care au demarat verificări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost preluat de reprezentanții Serviciului Județean de Medicină Legală Dâmbovița, în vederea efectuării necropsiei.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, precum și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

Dâmbovița Arena, în cifre

12.402 locuri

271 milioane lei / aproximativ 55 milioane euro

subsol + parter + 3 etaje

pistă de atletism

peste 500 de locuri de parcare și pentru motociclete/biciclete

165 de locuri pentru presă și comentatori

75 de locuri pentru persoane cu dizabilități + 75 pentru însoțitori

săli de antrenament, încălzire și recuperare

vestiare și spațiu pentru control antidoping

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