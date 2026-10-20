„Nu era capabil să facă asta”  Erik Ten Hag, noi dezvăluiri despre conflictul cu Ronaldo. Ce le spunea Cristiano colegilor de la United

Erik Ten Hag (56 de ani) a detaliat problemele pe care le-a avut cu Cristiano Ronaldo (41 de ani), după ce starul lusitan a revenit la Manchester United.

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Cei doi au fost implicați într-un conflict uriaș în toamna lui 2022, care a dus la excluderea din lot a lui Ronaldo de către tehnicianul olandez, după ce acesta a refuzat să intre pe teren.

Erik Ten Hag: „Nu alerga nici când avea posesia, nici când nu o avea”

„A dezamăgit echipa și m-a dezamăgit și pe mine, pentru că ne-am făcut planuri împreună cu el. Am zburat până în Portugalia ca să discut cu el despre obiectivele pe care mi le-am propus înainte de a veni la United.

Evident, este unul dintre cei mai buni din istoria fotbalului. L-am respectat foarte mult. Dar, în acel moment, în calitate de antrenor, a trebuit să iau o decizie rațională și să îi păstrez în echipă pe jucătorii pe care îi admiram”, a declarat Ten Hag, potrivit The Athletic.

Ulterior, antrenorul a vorbit despre cum Cristiano nu a reușit să facă față unui antrenament propus de acesta, unde portughezul a reușit doar două dintre cele trei ture pe care le avea de îndeplinit.

„L-am confruntat pe această situație. De multe ori i-am spus: «Ronnie, toată lumea vrea să muncească pentru tine ca să te aducă în poziția potrivită, dar dacă nu reușești să intri în careu, nu poți marca».

El nu era capabil să facă asta. Este o idee greșită să mi se reproșeze că m-aș fi așteptat ca el să facă pressingul, că era epuizat. Dar nu a putut. Nu alerga nici când avea posesia, nici când nu o avea.

Fiecare echipă de top trebuie să-l accepte pe jucătorul de top, dar jucătorul de top trebuie să muncească pentru echipă. El le spunea jucătorilor: «Menajați-vă picioarele la antrenament».

Înțeleg asta când ești în formă maximă și ai antrenamente, atunci poți să-ți menajezi picioarele. Dar mai întâi trebuie să te antrenezi pentru a ajunge la nivelul de pregătire fizică adecvat”, a mai spus Ten Hag.

54 de goluri a marcat Ronaldo după revenirea la Manchester United, între august 2021 și noiembrie 2022, în toate competițiile

În prezent, Ten Hag este antrenorul celor de la Twente. A preluat echipa în luna februarie a acestui an.

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