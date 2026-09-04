Dorinel Munteanu a plecat neplătit Cere zeci de mii de euro de la Hermannstadt. Plus prime pentru punctele câștigate, deși clubul a retrogradat +12 foto
Dorinel Munteanu, dezamăgit de experiența de la Hermannstadt
Superliga

Dorinel Munteanu a plecat neplătit Cere zeci de mii de euro de la Hermannstadt. Plus prime pentru punctele câștigate, deși clubul a retrogradat

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 04.09.2026, ora 09:06
alt-text Actualizat: 04.09.2026, ora 11:17
  • Dorinel Munteanu (58 de ani) și doi dintre foștii săi colaboratori de la Hermannstadt reclamă datorii totale de 60.350 de euro, rezultate din contractele de activitate sportivă semnate cu clubul sibian în decembrie 2025.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fostul antrenor principal solicită 35.850 de euro, în timp ce antrenorul secund Dorin Toma și preparatorul fizic Laurențiu Iorga cer câte 12.250 de euro.

Korenica și Muhar, la București  Ce urmează pentru viitorii jucători de la FCSB
Citește și
Korenica și Muhar, la București Ce urmează pentru viitorii jucători de la FCSB
Citește mai mult
Korenica și Muhar, la București  Ce urmează pentru viitorii jucători de la FCSB

Dorinel Munteanu cere falimentul lui Hermannstadt pentru 35.850 de euro

Dorinel Munteanu și foștii săi colaboratori au depus la instanță cereri prin care solicită intrarea lui Hermannstadt în procedura falimentului, invocând neachitarea creanțelor acumulate în baza contractelor.

Demersurile lor se suprapun practic peste solicitarea formulată în luna august de administratorul judiciar al clubului, care a cerut la rândul său instanței intrarea AFC Hermannstadt în procedura falimentului.

Astfel, Tribunalul Sibiu urmează să analizeze miercuri, 9 septembrie, situația clubului în contextul mai multor solicitări de trecere la faliment, inclusiv cele formulate de Munteanu și cei doi foști colaboratori ai săi.

Dorinel Munteanu are de recuperat trei salarii: 30.000 de euro

Din cei 60.350 de euro, cea mai mare parte reprezintă banii pe care Dorinel Munteanu susține că Hermannstadt nu i-a achitat până la acest moment.

Fostul antrenor reclamă 30.000 de euro reprezentând salariile pentru lunile martie, aprilie și mai 2026, la care se adaugă 2.400 de euro chirie, câte 800 de euro pentru fiecare dintre cele trei luni, și 3.450 de euro din „bonusurile de performanță”, așa cum se arată în documentul depus la instanță.

Dorinel Munteanu a pregătit Hermannstadt aproape 7 luni. A fost instalat pe 10 noiembrie 2025 și a demisionat la începutul lunii iunie 2026, după retrogradarea în Liga 2.

Bonusuri pentru punctele acumulate: 3.450 de euro

Potrivit lui Dorinel Munteanu, contractul prevedea un bonus de 300 de euro pentru fiecare punct câștigat de Hermannstadt.

Jumătate din valoarea bonusurilor urma să fie achitată până la data de 1 a lunii următoare celei în care erau obținute punctele, în timp ce cealaltă jumătate urma să fie plătită în termen de 30 de zile de la ultimul meci oficial al sezonului, cu condiția ca echipa să se claseze în primele 10 locuri.

Această condiție nu a mai fost îndeplinită: Hermannstadt a terminat sezonul pe locul 14 și a retrogradat după barajul pierdut cu FC Voluntari.

În cazul lui Munteanu, prima tranșă a bonusurilor pentru cele 23 de puncte obținute în perioada ianuarie-mai 2026 a ajuns la 3.450 de euro:

  • 600 de euro pentru cele 4 puncte din ianuarie,
  • 450 de euro pentru cele 3 puncte din februarie,
  • 900 de euro pentru cele 6 puncte din martie,
  • 750 de euro pentru cele 5 puncte obținute în aprilie,
  • 750 de euro pentru cele 5 puncte obținute mai.

Galerie foto (12 imagini)

Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport
+12 Foto
labels.photo-gallery

Secundul și preparatorul fizic, restanțe de câte 12.250 de euro

Dorin Toma și Laurențiu Iorga au, în schimb, câte 12.250 de euro de recuperat de la gruparea din Sibiu.

Fiecare dintre cei doi reclamă 8.000 de euro reprezentând salariile pentru aprilie și mai, 800 de euro chirie și 3.450 de euro bonusuri de performanță.

Atât Dorinel Munteanu, cât Toma și Iorga susțin că a solicitat administratorului judiciar plata creanței pe 8 iunie 2026, la o săptămână după retrogradarea în Liga 2. Potrivit cererilor, sumele au rămas neachitate.

Ce se întâmplă cu datoriile către Munteanu și colaboratorii săi după intrarea în faliment

Cei trei foști membri ai staffului cer plata unor creanțe curente, adică datorii acumulate de Hermannstadt în timpul procedurii de insolvență.

Dacă instanța va decide intrarea lui Hermannstadt în faliment, datoriile către Munteanu, Toma și Iorga vor fi avute în vedere în cadrul procedurii și vor beneficia de un regim prioritar la plată.

Recuperarea efectivă depinde însă de banii care vor putea fi strânși în procedura de faliment.

După despărțirea de Hermannstadt, Dorinel Munteanu a preluat-o pe CSM Reșița, echipă din Liga 2.

Calitatea fotbalului românesc este una... Vedem ultimul caz - Hermannstadt. Investitori de carton, dacă pot spune așa, care sunt mai mult creditori, decât investitori. Nu investesc cu sufletul. Doar doi, trei oameni fac asta, care au și condiții. Dorinel Munteanu

Datorii curente de 3,1 milioane de euro

Administratorul judiciar a precizat în cererea de faliment că, începând cu 1 iunie 2026, situația financiară a clubului Hermannstadt s-a deteriorat semnificativ, fiind acumulate datorii curente mai vechi de 90 de zile, în valoare de peste două milioane de euro.

La 5 iunie 2026, Hermannstadt avea, potrivit raportului administratorului judiciar, datorii curente în valoare totală de 15,55 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 3,11 milioane de euro.

  • 6,879 milioane de lei (1,38 mil. euro) către bugetul de stat;
  • 3,035 milioane de lei (600.000 euro) către angajați și sportivi;
  • 5,638 milioane de lei (1,13 mil. euro) către furnizori.

Acestea, constând în salarii, obligații fiscale și datorii către furnizori, depășesc pragul de 50.000 de lei prevăzut de Legea insolvenței și reprezintă unul dintre argumentele pentru intrarea clubului în faliment.

Măldărășanu mai are de primit 33.250 de euro

La categoria furnizorilor, administratorul judiciar menționează compania turcă Fanatictour Turizm Sanayi Ve Ticaret LTD. STI, care are înregistrată la Tribunalul Sibiu o cerere de plată în valoare de 102.593 de euro.

În raport este menționat și Marius Măldărășanu, un alt fost antrenor al formației sibiene, cu o sumă de 33.250 de euro, descrisă drept „nescadentă”. Creanța are termen de plată 15 septembrie 2026.

Citește și

Revine fotbalul pe Arenă VIDEO. Imagini cu schimbarea gazonului + când pot juca Dinamo și FCSB acolo
Superliga
22:01
Revine fotbalul pe Arenă VIDEO. Imagini cu schimbarea gazonului + când pot juca Dinamo și FCSB acolo
Citește mai mult
Revine fotbalul pe Arenă VIDEO. Imagini cu schimbarea gazonului + când pot juca Dinamo și FCSB acolo
Drăguș a reziliat Situația atacantului în Turcia e rezolvată. Urmează FCSB!
Stranieri
20:14
Drăguș a reziliat Situația atacantului în Turcia e rezolvată. Urmează FCSB!
Citește mai mult
Drăguș a reziliat Situația atacantului în Turcia e rezolvată. Urmează FCSB!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Incidente la vizita lui Călin Georgescu din Vaslui. „Să plece cu circul și maimuțăreala”
VIDEO Incidente la vizita lui Călin Georgescu din Vaslui. „Să plece cu circul și maimuțăreala”
VIDEO Incidente la vizita lui Călin Georgescu din Vaslui. „Să plece cu circul și maimuțăreala”
dorinel munteanu datorii faliment afc hermannstadt
Știrile zilei din sport
„I-am zis: «Oprește-te!»” Sorana Cîrstea, despre sugestia făcută de antrenorul său: „Nu vreau să mă gândesc la asta”
Tenis
09:48
„I-am zis: «Oprește-te!»” Sorana Cîrstea, despre sugestia făcută de antrenorul său: „Nu vreau să mă gândesc la asta”
Citește mai mult
„I-am zis: «Oprește-te!»” Sorana Cîrstea, despre sugestia făcută de antrenorul său: „Nu vreau să mă gândesc la asta”
Decizie ciudată în Betis - Real Madrid VIDEO+FOTO. De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”
Campionate
10:06
Decizie ciudată în Betis - Real Madrid VIDEO+FOTO. De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”
Citește mai mult
Decizie ciudată în Betis - Real Madrid VIDEO+FOTO. De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”
„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”
Superliga
10:58
„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”
Citește mai mult
„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Superliga
04.09
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Citește mai mult
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:56
Ce se întâmplă cu Muhar Motivul pentru care FCSB ar avea probleme cu transferul
Ce se întâmplă cu Muhar Motivul pentru care FCSB ar avea probleme cu transferul
11:47
„Tricolor” în cădere liberă Dezastru pentru un internațional la club: campionul din 2023 e acum pe ultimul loc, numai cu eșecuri
„Tricolor” în cădere liberă Dezastru pentru un internațional la club: campionul din 2023 e acum pe ultimul loc, numai cu eșecuri
11:10
Talismanul FCSB FOTO. Motivul pentru care Dinamo are mari emoții înaintea derby-ului de pe „Arcul de Triumf”
Talismanul FCSB FOTO. Motivul pentru care Dinamo are mari emoții înaintea derby-ului de pe „Arcul de Triumf”
12:33
„S-a văzut prea mult sfârcul” FOTO. Carlos Alcaraz, explicații despre ținuta care a ajuns virală la US Open: „Se poate ascunde măcar un meci”
„S-a văzut prea mult sfârcul” FOTO.  Carlos Alcaraz, explicații despre ținuta care a ajuns virală la US Open: „Se poate ascunde măcar un meci”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
Top stiri
ITIA investighează party-ul de lux  Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Tenis
04.09
ITIA investighează party-ul de lux Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Citește mai mult
ITIA investighează party-ul de lux  Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Nu e Gnahore!  După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
Superliga
04.09
Nu e Gnahore! După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
Citește mai mult
Nu e Gnahore!  După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
Tenis
04.09
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
Citește mai mult
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
VIDEO | Hoții din Puncte Termice din București, care lăsau fără apă caldă bucureșteni din Militari. Furau scule, unelte electrice și componente din cupru și alamă
B365
04.09
VIDEO | Hoții din Puncte Termice din București, care lăsau fără apă caldă bucureșteni din Militari. Furau scule, unelte electrice și componente din cupru și alamă
Citește mai mult
VIDEO | Hoții din Puncte Termice din București, care lăsau fără apă caldă bucureșteni din Militari. Furau scule, unelte electrice și componente din cupru și alamă

Echipe/Competiții

fcsb 110 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 33 rapid 19 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share