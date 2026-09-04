Dorinel Munteanu a plecat neplătit Cere zeci de mii de euro de la Hermannstadt. Plus prime pentru punctele câștigate, deși clubul a retrogradat

Dorinel Munteanu (58 de ani) și doi dintre foștii săi colaboratori de la Hermannstadt reclamă datorii totale de 60.350 de euro, rezultate din contractele de activitate sportivă semnate cu clubul sibian în decembrie 2025.

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Fostul antrenor principal solicită 35.850 de euro, în timp ce antrenorul secund Dorin Toma și preparatorul fizic Laurențiu Iorga cer câte 12.250 de euro.

Dorinel Munteanu cere falimentul lui Hermannstadt pentru 35.850 de euro

Dorinel Munteanu și foștii săi colaboratori au depus la instanță cereri prin care solicită intrarea lui Hermannstadt în procedura falimentului, invocând neachitarea creanțelor acumulate în baza contractelor.

Demersurile lor se suprapun practic peste solicitarea formulată în luna august de administratorul judiciar al clubului, care a cerut la rândul său instanței intrarea AFC Hermannstadt în procedura falimentului.

Astfel, Tribunalul Sibiu urmează să analizeze miercuri, 9 septembrie, situația clubului în contextul mai multor solicitări de trecere la faliment, inclusiv cele formulate de Munteanu și cei doi foști colaboratori ai săi.

Dorinel Munteanu are de recuperat trei salarii: 30.000 de euro

Din cei 60.350 de euro, cea mai mare parte reprezintă banii pe care Dorinel Munteanu susține că Hermannstadt nu i-a achitat până la acest moment.

Fostul antrenor reclamă 30.000 de euro reprezentând salariile pentru lunile martie, aprilie și mai 2026, la care se adaugă 2.400 de euro chirie, câte 800 de euro pentru fiecare dintre cele trei luni, și 3.450 de euro din „bonusurile de performanță”, așa cum se arată în documentul depus la instanță.

Dorinel Munteanu a pregătit Hermannstadt aproape 7 luni. A fost instalat pe 10 noiembrie 2025 și a demisionat la începutul lunii iunie 2026, după retrogradarea în Liga 2.

Bonusuri pentru punctele acumulate: 3.450 de euro

Potrivit lui Dorinel Munteanu, contractul prevedea un bonus de 300 de euro pentru fiecare punct câștigat de Hermannstadt.

Jumătate din valoarea bonusurilor urma să fie achitată până la data de 1 a lunii următoare celei în care erau obținute punctele, în timp ce cealaltă jumătate urma să fie plătită în termen de 30 de zile de la ultimul meci oficial al sezonului, cu condiția ca echipa să se claseze în primele 10 locuri.

Această condiție nu a mai fost îndeplinită: Hermannstadt a terminat sezonul pe locul 14 și a retrogradat după barajul pierdut cu FC Voluntari.

În cazul lui Munteanu, prima tranșă a bonusurilor pentru cele 23 de puncte obținute în perioada ianuarie-mai 2026 a ajuns la 3.450 de euro:

600 de euro pentru cele 4 puncte din ianuarie,

450 de euro pentru cele 3 puncte din februarie,

900 de euro pentru cele 6 puncte din martie,

750 de euro pentru cele 5 puncte obținute în aprilie,

750 de euro pentru cele 5 puncte obținute mai.

Secundul și preparatorul fizic, restanțe de câte 12.250 de euro

Dorin Toma și Laurențiu Iorga au, în schimb, câte 12.250 de euro de recuperat de la gruparea din Sibiu.

Fiecare dintre cei doi reclamă 8.000 de euro reprezentând salariile pentru aprilie și mai, 800 de euro chirie și 3.450 de euro bonusuri de performanță.

Atât Dorinel Munteanu, cât Toma și Iorga susțin că a solicitat administratorului judiciar plata creanței pe 8 iunie 2026, la o săptămână după retrogradarea în Liga 2. Potrivit cererilor, sumele au rămas neachitate.

Ce se întâmplă cu datoriile către Munteanu și colaboratorii săi după intrarea în faliment

Cei trei foști membri ai staffului cer plata unor creanțe curente, adică datorii acumulate de Hermannstadt în timpul procedurii de insolvență.

Dacă instanța va decide intrarea lui Hermannstadt în faliment, datoriile către Munteanu, Toma și Iorga vor fi avute în vedere în cadrul procedurii și vor beneficia de un regim prioritar la plată.

Recuperarea efectivă depinde însă de banii care vor putea fi strânși în procedura de faliment.

După despărțirea de Hermannstadt, Dorinel Munteanu a preluat-o pe CSM Reșița, echipă din Liga 2.

Calitatea fotbalului românesc este una... Vedem ultimul caz - Hermannstadt. Investitori de carton, dacă pot spune așa, care sunt mai mult creditori, decât investitori. Nu investesc cu sufletul. Doar doi, trei oameni fac asta, care au și condiții. Dorinel Munteanu

Datorii curente de 3,1 milioane de euro

Administratorul judiciar a precizat în cererea de faliment că, începând cu 1 iunie 2026, situația financiară a clubului Hermannstadt s-a deteriorat semnificativ, fiind acumulate datorii curente mai vechi de 90 de zile, în valoare de peste două milioane de euro.

La 5 iunie 2026, Hermannstadt avea, potrivit raportului administratorului judiciar, datorii curente în valoare totală de 15,55 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 3,11 milioane de euro.

6,879 milioane de lei (1,38 mil. euro) către bugetul de stat;

(1,38 mil. euro) către bugetul de stat; 3,035 milioane de lei (600.000 euro) către angajați și sportivi;

(600.000 euro) către angajați și sportivi; 5,638 milioane de lei (1,13 mil. euro) către furnizori.

Acestea, constând în salarii, obligații fiscale și datorii către furnizori, depășesc pragul de 50.000 de lei prevăzut de Legea insolvenței și reprezintă unul dintre argumentele pentru intrarea clubului în faliment.

Măldărășanu mai are de primit 33.250 de euro

La categoria furnizorilor, administratorul judiciar menționează compania turcă Fanatictour Turizm Sanayi Ve Ticaret LTD. STI, care are înregistrată la Tribunalul Sibiu o cerere de plată în valoare de 102.593 de euro.

În raport este menționat și Marius Măldărășanu, un alt fost antrenor al formației sibiene, cu o sumă de 33.250 de euro, descrisă drept „nescadentă”. Creanța are termen de plată 15 septembrie 2026.

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