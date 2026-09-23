Keely Hodgkinson (24 de ani), campioana olimpică en-titre la proba de 800 de metri, ar putea întâmpina dificultăți la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

Atletica britanică ar putea fi nevoită să renunțe la echipamentul controversat conceput de Nike special pentru ea.

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Săptămâna trecută, la Londra, Keely Hodgkinson s-a impus în competiția Athlos. A încheiat cursa pe primul loc, cu timpul de 1 minut, 56 de secunde și 40 de sutimi.

FOTO. Keely Hodgkinson nu va putea purta echipamentul Nike la JO din 2028

În cadrul competiției Athlos, Keely Hodgkinson a purtat un echipament special conceput de Nike pentru ea. Este complet negru și îi acoperă aproape tot corpul, inclusiv capul.

Ținuta este mulată și are spatele gol, motiv pentru care a stârnit discuții în lumea atletismului, fiind considerată „prea sexy”.

După ce a câștigat cursa de la Londra de săptămâna trecută, Keely Hodgkinson a vorbit despre echipament.

„Cathy Freeman și alte sportive din trecut au purtat ceva asemănător, iar acesta este versiunea nouă și actualizată, cu tehnologia modernă.

Freeman a concurat înainte să mă nasc eu, dar am văzut cursa și fotografiile. A fost foarte interesant să mă inspir din trecut și, în același timp, să adaptez totul în stilul meu. Stilul a fost foarte important pentru mine.

Am vrut să fie confortabil, dar și să mă simt puțin sexy. Spatele este descoperit, iar asta îl face să arate foarte bine. Sincer, am senzația că nu port nimic. M-am antrenat cu el în Africa de Sud, la 37 de grade Celsius, și a fost în regulă”, a spus Hodgkinson, conform dailymail.com.

Cu toate acestea, atleta nu va putea purta acest echipament la Jocurile Olimpice din 2028.

Echipa olimpică a Marii Britanii are un parteneriat cu principalul rival al lui Nike, Adidas, început la ultima ediție a Jocurilor Olimpice desfășurată la Los Angeles, în urmă cu 42 de ani.

Sportivii din Marea Britanie sunt obligați să poarte echipamentul oficial al echipei atunci când își reprezintă țara la Jocurile Olimpice, scrie sursa citată.

Alte accesorii, precum pantofii special, reprezintă o excepție de la această regulă.

S-ar putea să știm anumite lucruri pe care ceilalți nu le știu. A fost un test acolo. Nu este ceva ce nu am mai văzut până acum. Keely Hodgkinson, despre echipamentul Nike

Dacă Nike va crea echipamente asemănătoare pentru alți sportivi, iar World Athletics va aproba utilizarea acestora în competițiile olimpice, atunci Hodgkinson și-ar putea vedea adversarele concurând cu echipamentul pe care ea l-a adus acum în prim-plan.

Un purtător de cuvânt al echipei olimpice din Marea Britanie a declarat:

„Împreună cu partenerii noștri și în colaborare cu federațiile sportive, am lucrat întotdeauna pentru a oferi echipamente inovatoare, concepute în jurul nevoilor sportivilor, care să ajute echipele noastre să aibă cele mai bune performanțe atât la Jocurile Olimpice de vară, cât și la cele de iarnă.

Suntem încrezători și entuziasmați în ceea ce privește viitorul și evoluțiile la care lucrăm pentru edițiile viitoare ale Jocurilor Olimpice, inclusiv Los Angeles 2028”.

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