Retrogradați cu salarii de top  Fotbaliști cu contracte de 10.000 de €/lună au dat în judecată clubul retras din Liga 2
Echipa Hermannstadt s-a dezintegrat după retrogradarea din Liga 1 (foto: Sport Pictures)
Diverse

Retrogradați cu salarii de top Fotbaliști cu contracte de 10.000 de €/lună au dat în judecată clubul retras din Liga 2

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 06.08.2026, ora 15:28
alt-text Actualizat: 06.08.2026, ora 15:32
  • Mai mulți fotbaliști ai fostei prim-divizionare Hermannstadt au deschis acțiuni în instanță pentru recuperarea salariilor restante și a altor drepturi contractuale neachitate.
  • Documentele consultate de GOLAZO.ro arată că unii dintre jucătorii echipei din Sibiu erau remunerați cu 10.000 de euro net pe lună.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Problemele financiare ale clubului Hermannstadt, aflat în procedură de insolvență încă din 30 septembrie 2021, s-au agravat după retrogradarea în Liga 2, în urma barajului pierdut cu FC Voluntari la finalul sezonului trecut.

Măldărășanu vs Nicolescu Detalii de la negocierile cu antrenorul:  „Tu, mare avocat... Astea sunt metehne vechi” 
Citește și
Măldărășanu vs Nicolescu Detalii de la negocierile cu antrenorul: „Tu, mare avocat... Astea sunt metehne vechi”
Citește mai mult
Măldărășanu vs Nicolescu Detalii de la negocierile cu antrenorul:  „Tu, mare avocat... Astea sunt metehne vechi” 

Jucătorii cu salarii de 10.000 de euro au dat-o în judecată pe Hermannstadt pentru restanțe financiare

Situația a devenit critică la sfârșitul lunii iulie, când conducerea clubului le-a comunicat jucătorilor că Hermannstadt s-a retras din Liga 2, cu doar o zi înaintea startului noului sezon competițional.

Din documentele depuse la Tribunal și consultate de GOLAZO.ro rezultă că trei dintre jucătorii importanți ai lotului aveau remunerații de 10.000 de euro net pe lună:

  • Cristian Neguț
  • Silviu Balaure
  • Aurelian Chițu

Cei trei contestă refuzul administratorului judiciar de a soluționa cererile de plată formulate pentru drepturile salariale restante, solicitând instanței să oblige clubul la achitarea sumelor datorate și să constate că acestea reprezintă creanțe curente, născute după deschiderea procedurii insolvenței.

Neguț cere aproape 50.000 de euro, plus bonusuri

Potrivit contestației, Cristian Neguț (30 de ani) solicită 49.900 de euro net:

  • 40.000 de euro net reprezentând salariile aferente lunilor martie-iunie 2026;
  • 6.000 de euro net pentru chiria din perioada ianuarie-iunie 2026;
  • 3.900 de euro net bonusuri pentru goluri și pase decisive.

Mijlocașul ofensiv și-a găsit repede echipă. Neguț s-a transferat la Chindia Târgoviște, formație din Liga 2 pentru care a mai evoluat înainte să semneze cu Hermannstadt.

Balaure solicită patru salarii neachitate

Silviu Balaure (30 de ani) cere plata a 40.000 de euro net, reprezentând remunerațiile restante pentru lunile martie, aprilie, mai și iunie 2026.

Mijlocașul lateral a jucat 5 ani la Hermannstadt, în perioada 2021- iunie 2026. Pe 14 iulie, Balaure a semnat cu FC Argeș.

Aurelian Chițu reclamă datorii de 27.500 de euro

În cazul lui Aurelian Chițu (35 de ani), cererea de plată vizează:

  • 25.000 de euro net reprezentând salarii restante pentru aprilie, mai și prima jumătate a lunii iunie 2026;
  • 2.500 de euro net reprezentând chirii neachitate.

Atacantul, autor a 15 goluri în peste 70 de meciuri pentru Hermannstadt, își continuă cariera la nou-promovata în Liga 2, ACS Știința Politehnica Timișoara.

Și portarul Ionuț Pop revendică 25.000 de euro

O acțiune separată a fost introdusă de portarul Ionuț Alin Pop (29 de ani), care solicită instanței să constate că administratorul judiciar a omis să îi soluționeze în termen legal cererea de plată.

Goalkeeperul solicită recunoașterea unei creanțe curente în valoare totală de 24.975 de euro net, compusă din:

  • 15.750 de euro salarii restante pentru martie, aprilie, mai și prima jumătate a lunii iunie 2026;
  • 1.375 de euro chirie restantă;
  • 6.000 de euro bonus contractual pentru clasarea echipei pe locul 7 în sezonul 2024-2025;
  • 1.850 de euro bonusuri pentru punctele obținute.

Între timp, portarul Ionuț Alin Pop a semnat cu CSM Olimpia Satu Mare, echipa care a ocupat locul rămas vacant în Liga 2 după retragerea lui Hermannstadt.

Propunere de intrare în faliment după retrogradare

Într-un raport anterior, administratorul judiciar menționa: „În urma retrogradării echipei de fotbal FC Hermannstadt în Liga a II-a de fotbal situația financiară a asociației s-a înrăutățit”.

Administratorul judiciar mai arată că, la începutul lunii iulie, clubul a primit mai multe cereri de plată formulate de jucători, pe care le-a trimis serviciului de contabilitate pentru verificare.

Administratorul judiciar a informat instanța că, pe 8 iulie, a primit din partea administratorului special al AFC Hermannstadt, Petru Gabriel Ghețe, „o cerere prin care solicită revocarea sa din funcție și propunerea de intrare în faliment a debitoarei”.

37.234.509 lei
, aproximativ 7,5 milioane de euro, reprezentau datoriile înregistrate de Hermannstadt la finalul anului 2025.

Dorinel Munteanu: „Investitori de carton”

Dorinel Munteanu, antrenorul care a condus-o pe Hermannstadt în finalul sezonului și la barajul pierdut cu FC Voluntari, a lansat un atac dur la adresa conducerii clubului:

„Investitori de carton, dacă pot spune așa, care sunt mai mult creditori decât investitori.

Știți cu toții, echipele de Superliga și Liga 2 sunt datoare câte 6, 7 luni.

Cine își cere drepturile este condamnat. Fără o investiție minoră pentru salarii nu se poate face performanță.

Aceasta este cauza acestor ieșiri din cupele europene”, a declarat Dorinel Munteanu, citat de sport.ro.

988.371 de lei
, circa 200.000 de euro, a achitat Hermannstadt în 2025 către agenți și intermediari de jucători ori în beneficiul acestora

Citește și

Lovitură pe piața drepturilor TV! Au pierdut contractul după 14 ani! Cine preia transmisiunile meciurilor: „Streamingul a devenit o modalitate firească”
Campionate
12:23
Lovitură pe piața drepturilor TV! Au pierdut contractul după 14 ani! Cine preia transmisiunile meciurilor: „Streamingul a devenit o modalitate firească”
Citește mai mult
Lovitură pe piața drepturilor TV! Au pierdut contractul după 14 ani! Cine preia transmisiunile meciurilor: „Streamingul a devenit o modalitate firească”
Tragedia de la Dinamo 2 Transportator, despre cum procedează unele cluburi:  „Se ia prețul cel mai mic, nu se verifică suficient calitatea”
Superliga
06:45
Tragedia de la Dinamo 2 Transportator, despre cum procedează unele cluburi: „Se ia prețul cel mai mic, nu se verifică suficient calitatea”
Citește mai mult
Tragedia de la Dinamo 2 Transportator, despre cum procedează unele cluburi:  „Se ia prețul cel mai mic, nu se verifică suficient calitatea”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Canalul ucrainean Bâstroe, un vechi subiect tensionat între România și Ucraina, revine în atenția publică
Canalul ucrainean Bâstroe, un vechi subiect tensionat între România și Ucraina, revine în atenția publică
Canalul ucrainean Bâstroe, un vechi subiect tensionat între România și Ucraina, revine în atenția publică
insolventa aurelian chitu afc hermannstadt salarii silviu balaure cristian negut
Știrile zilei din sport
Cutremur în Liga 1 Cosmin Matei, suspendat 9 luni pentru dopaj. Anunțul făcut de Sepsi + Ce substanță a consumat
Superliga
13:42
Cutremur în Liga 1 Cosmin Matei, suspendat 9 luni pentru dopaj. Anunțul făcut de Sepsi + Ce substanță a consumat
Citește mai mult
Cutremur în Liga 1 Cosmin Matei, suspendat 9 luni pentru dopaj. Anunțul făcut de Sepsi + Ce substanță a consumat
„Îmi fierbe un pic sângele” Mesajul lui David Popovici pentru sportivii ruși, înainte de Europenele de înot de la Paris
Înot
12:42
„Îmi fierbe un pic sângele” Mesajul lui David Popovici pentru sportivii ruși, înainte de Europenele de înot de la Paris
Citește mai mult
„Îmi fierbe un pic sângele” Mesajul lui David Popovici pentru sportivii ruși, înainte de Europenele de înot de la Paris
Șumudică salvează CFR? A reacționat rapid, după ce Varga a anunțat că-l vrea înapoi: „Vreau să știu situația reală”
Superliga
11:46
Șumudică salvează CFR? A reacționat rapid, după ce Varga a anunțat că-l vrea înapoi: „Vreau să știu situația reală”
Citește mai mult
Șumudică salvează CFR? A reacționat rapid, după ce Varga a anunțat că-l vrea înapoi: „Vreau să știu situația reală”
Lovitură de teatru în Spania Rodri refuză Real Madrid și alege marea rivală!
Campionate
11:25
Lovitură de teatru în Spania Rodri refuză Real Madrid și alege marea rivală!
Citește mai mult
Lovitură de teatru în Spania Rodri refuză Real Madrid și alege marea rivală!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:21
Tragedia de la Dinamo 2 ITM Argeș dezvăluie, pentru GOLAZO.ro, primele decizii după controlul la firma care a pus la dispoziție microbuzul
Tragedia de la Dinamo 2 ITM Argeș dezvăluie, pentru GOLAZO.ro, primele decizii după controlul la firma care a pus la dispoziție microbuzul
15:54
Cristian Geambașu Sarcina lui Matei
Cristian Geambașu Sarcina lui Matei
15:29
„E peste nivelul Superligii” Dinamo, acord pentru un mijlocaș din Italia » Suma plătită de „câinii” pentru transfer
„E peste nivelul Superligii” Dinamo, acord pentru un mijlocaș din Italia » Suma plătită de „câinii” pentru transfer
14:29
Prunea, dat pe mâna UEFA VIDEO. FRF a informat forul după derapajul sexist al fostului portar român. Cum a ajuns să fie observator la Tiraspol
Prunea, dat pe mâna UEFA VIDEO. FRF a informat forul după  derapajul sexist al fostului portar român. Cum a ajuns să fie observator la Tiraspol
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Top stiri
Argentina continuă să provoace Decizia luată de Federația sud-americană la trei săptămâni de la victoria în fața Angliei de la CM 2026
Campionatul Mondial
11:07
Argentina continuă să provoace Decizia luată de Federația sud-americană la trei săptămâni de la victoria în fața Angliei de la CM 2026
Citește mai mult
Argentina continuă să provoace Decizia luată de Federația sud-americană la trei săptămâni de la victoria în fața Angliei de la CM 2026
Prunea, comportament scandalos VIDEO. Ce a putut să facă la Tiraspol din postura de observator UEFA: „E ce trebuie, fratello?”
Conference League
06:00
Prunea, comportament scandalos VIDEO. Ce a putut să facă la Tiraspol din postura de observator UEFA: „E ce trebuie, fratello?”
Citește mai mult
Prunea, comportament scandalos VIDEO. Ce a putut să facă la Tiraspol din postura de observator UEFA: „E ce trebuie, fratello?”
UEFA nu renunță la boicotul CM Forul european, un nou mesaj dur la adresa lui Gianni Infantino: „Condițiile nu au fost îndeplinite”
Campionatul Mondial
09:41
UEFA nu renunță la boicotul CM Forul european, un nou mesaj dur la adresa lui Gianni Infantino: „Condițiile nu au fost îndeplinite”
Citește mai mult
UEFA nu renunță la boicotul CM Forul european, un nou mesaj dur la adresa lui Gianni Infantino: „Condițiile nu au fost îndeplinite”
Caniculă, ploi și nopți tropicale în București, tot weekendul. Prognoza meteo pentru perioada 7-10 august, actualizată de ANM
B365
08:12
Caniculă, ploi și nopți tropicale în București, tot weekendul. Prognoza meteo pentru perioada 7-10 august, actualizată de ANM
Citește mai mult
Caniculă, ploi și nopți tropicale în București, tot weekendul. Prognoza meteo pentru perioada 7-10 august, actualizată de ANM

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 19 rapid 13 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Atletism
03.08

„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității

Citește mai mult
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share