Mai mulți fotbaliști ai fostei prim-divizionare Hermannstadt au deschis acțiuni în instanță pentru recuperarea salariilor restante și a altor drepturi contractuale neachitate.

Documentele consultate de GOLAZO.ro arată că unii dintre jucătorii echipei din Sibiu erau remunerați cu 10.000 de euro net pe lună.

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Problemele financiare ale clubului Hermannstadt, aflat în procedură de insolvență încă din 30 septembrie 2021, s-au agravat după retrogradarea în Liga 2, în urma barajului pierdut cu FC Voluntari la finalul sezonului trecut.

Jucătorii cu salarii de 10.000 de euro au dat-o în judecată pe Hermannstadt pentru restanțe financiare

Situația a devenit critică la sfârșitul lunii iulie, când conducerea clubului le-a comunicat jucătorilor că Hermannstadt s-a retras din Liga 2, cu doar o zi înaintea startului noului sezon competițional.

Din documentele depuse la Tribunal și consultate de GOLAZO.ro rezultă că trei dintre jucătorii importanți ai lotului aveau remunerații de 10.000 de euro net pe lună:

Cristian Neguț

Silviu Balaure

Aurelian Chițu

Cei trei contestă refuzul administratorului judiciar de a soluționa cererile de plată formulate pentru drepturile salariale restante, solicitând instanței să oblige clubul la achitarea sumelor datorate și să constate că acestea reprezintă creanțe curente, născute după deschiderea procedurii insolvenței.

Neguț cere aproape 50.000 de euro, plus bonusuri

Potrivit contestației, Cristian Neguț (30 de ani) solicită 49.900 de euro net:

40.000 de euro net reprezentând salariile aferente lunilor martie-iunie 2026;

6.000 de euro net pentru chiria din perioada ianuarie-iunie 2026;

3.900 de euro net bonusuri pentru goluri și pase decisive.

Mijlocașul ofensiv și-a găsit repede echipă. Neguț s-a transferat la Chindia Târgoviște, formație din Liga 2 pentru care a mai evoluat înainte să semneze cu Hermannstadt.

Balaure solicită patru salarii neachitate

Silviu Balaure (30 de ani) cere plata a 40.000 de euro net, reprezentând remunerațiile restante pentru lunile martie, aprilie, mai și iunie 2026.

Mijlocașul lateral a jucat 5 ani la Hermannstadt, în perioada 2021- iunie 2026. Pe 14 iulie, Balaure a semnat cu FC Argeș.

Aurelian Chițu reclamă datorii de 27.500 de euro

În cazul lui Aurelian Chițu (35 de ani), cererea de plată vizează:

25.000 de euro net reprezentând salarii restante pentru aprilie, mai și prima jumătate a lunii iunie 2026;

2.500 de euro net reprezentând chirii neachitate.

Atacantul, autor a 15 goluri în peste 70 de meciuri pentru Hermannstadt, își continuă cariera la nou-promovata în Liga 2, ACS Știința Politehnica Timișoara.

Și portarul Ionuț Pop revendică 25.000 de euro

O acțiune separată a fost introdusă de portarul Ionuț Alin Pop (29 de ani), care solicită instanței să constate că administratorul judiciar a omis să îi soluționeze în termen legal cererea de plată.

Goalkeeperul solicită recunoașterea unei creanțe curente în valoare totală de 24.975 de euro net, compusă din:

15.750 de euro salarii restante pentru martie, aprilie, mai și prima jumătate a lunii iunie 2026;

1.375 de euro chirie restantă;

6.000 de euro bonus contractual pentru clasarea echipei pe locul 7 în sezonul 2024-2025;

1.850 de euro bonusuri pentru punctele obținute.

Între timp, portarul Ionuț Alin Pop a semnat cu CSM Olimpia Satu Mare, echipa care a ocupat locul rămas vacant în Liga 2 după retragerea lui Hermannstadt.

Propunere de intrare în faliment după retrogradare

Într-un raport anterior, administratorul judiciar menționa: „În urma retrogradării echipei de fotbal FC Hermannstadt în Liga a II-a de fotbal situația financiară a asociației s-a înrăutățit”.

Administratorul judiciar mai arată că, la începutul lunii iulie, clubul a primit mai multe cereri de plată formulate de jucători, pe care le-a trimis serviciului de contabilitate pentru verificare.

Administratorul judiciar a informat instanța că, pe 8 iulie, a primit din partea administratorului special al AFC Hermannstadt, Petru Gabriel Ghețe, „o cerere prin care solicită revocarea sa din funcție și propunerea de intrare în faliment a debitoarei”.

37.234.509 lei , aproximativ 7,5 milioane de euro, reprezentau datoriile înregistrate de Hermannstadt la finalul anului 2025.

Dorinel Munteanu: „Investitori de carton”

Dorinel Munteanu, antrenorul care a condus-o pe Hermannstadt în finalul sezonului și la barajul pierdut cu FC Voluntari, a lansat un atac dur la adresa conducerii clubului:

„Investitori de carton, dacă pot spune așa, care sunt mai mult creditori decât investitori.

Știți cu toții, echipele de Superliga și Liga 2 sunt datoare câte 6, 7 luni.

Cine își cere drepturile este condamnat. Fără o investiție minoră pentru salarii nu se poate face performanță.

Aceasta este cauza acestor ieșiri din cupele europene”, a declarat Dorinel Munteanu, citat de sport.ro.

988.371 de lei , circa 200.000 de euro, a achitat Hermannstadt în 2025 către agenți și intermediari de jucători ori în beneficiul acestora

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