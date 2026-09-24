Modelul suedez de performanță Marius Călin, de 11 ani în Suedia, e antrenor și explică: „Până la 13 ani, toți copiii au aceleași șanse” +12 foto
Mihai Călin și fiul său (foto: arhiva personală)
Special

Modelul suedez de performanță Marius Călin, de 11 ani în Suedia, e antrenor și explică: „Până la 13 ani, toți copiii au aceleași șanse”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 24.09.2026, ora 09:59
alt-text Actualizat: 24.09.2026, ora 11:01
  • Marius Călin (45 de ani) a plecat din România și a ajuns în Suedia în 2014, după încheierea aventurii sale în fotbalul din Republica Moldova. Avea peste 30 de ani, o carieră de jucător în spate și puține certitudini despre ceea ce urma. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Astăzi trăiește la aproximativ 500 de kilometri nord de Stockholm, muncește, antrenează și spune că Suedia l-a învățat, înainte de toate, să aibă răbdare.

Fost mijlocaș, Călin a trecut în România pe la echipe precum Rapid II, Săcele, Snagov, Progresul București și Berceni, iar o parte importantă a carierei și-a petrecut-o în Republica Moldova, la Dacia Chișinău, Rapid Ghidighici și Nistru Otaci.

Lotul pentru meciul cu Suedia Surpriza lui Gică Hagi: câți jucători din Superliga a păstrat între cei 23 pentru primul duel din Liga Națiunilor
Citește și
Lotul pentru meciul cu Suedia Surpriza lui Gică Hagi: câți jucători din Superliga a păstrat între cei 23 pentru primul duel din Liga Națiunilor
Citește mai mult
Lotul pentru meciul cu Suedia Surpriza lui Gică Hagi: câți jucători din Superliga a păstrat între cei 23 pentru primul duel din Liga Națiunilor

Cu Dacia a jucat în preliminariile cupelor europene și a strâns minute inclusiv pe terenul lui Hamburg care îi avea printre alții pe Vincent Kompany, Joris Mathijsen, Nigel de Jong, Van der Vaart și Ivica Olic. Dacia a pierdut clar acel joc, 4-0.

În 2014 a ales însă o direcție complet diferită. A plecat în nordul Suediei și a început aproape de la zero. A jucat fotbal la nivelul ligilor inferioare, dar a primit și un loc de muncă la o companie care verifică și repară acoperișurile clădirilor industriale.

A învățat parțial suedeza, și-a mutat familia acolo, și-a cumpărat casă și, după retragerea din activitatea de jucător, a devenit antrenor. O perioadă a fost și antrenor-jucător.

Acum o pregătește pe Hoga Kusten, echipă din liga a cincea și urmărește atent dezvoltarea fiului său, Eric, care joacă în academia Friska Viljor.

Marius Călin alături de familie (foto: arhiva personală)
Marius Călin alături de familie (foto: arhiva personală)

Galerie foto (12 imagini)

Marius Călin, românul de la Coasta Înaltă (foto: arhiva personală) Eric Călin (foto: arhiva personală) Marius Călin, românul de la Coasta Înaltă (foto: arhiva personală) Eric Călin (foto: arhiva personală) Marius Călin alături de familie (foto: arhiva personală)
+12 Foto
labels.photo-gallery

Din interiorul fotbalului suedez, Marius Călin explică pentru GOLAZO.ro una dintre diferențele uriașe față de România.

Până la 12-13 ani, rezultatul nu interesează pe nimeni. Nu există clasamente, golgheteri sau presiunea selecției. Copilul trebuie, înainte de orice, să se îndrăgostească de sport.

„La vârsta aia era greu să mai fac ceva în fotbal”

Marius, cum ai ajuns tocmai în Suedia?

Am ajuns în 2014. Tocmai îmi terminasem contractul în Moldova, la Nistru Otaci. Un fost coleg m-a contactat și m-a întrebat dacă aș vrea să vin în Suedia. Nu știam foarte multe despre țară, știam doar câte ceva despre ligile profesioniste, despre fotbalul lor. Eram deja la o vârstă la care era greu să mai faci un pas important în fotbal dacă nu reușiseși până atunci.

Mi s-a părut însă o oportunitate să vin aici și să încep o viață nouă. Am ajuns prin fotbal și am jucat la Kramfors-Alliansen. Până la urmă, oamenii care conduceau clubul au fost mulțumiți și mi-au făcut o ofertă să mă mut definitiv aici. Mi-au oferit și un loc de muncă. Și aici locuim și acum, la aproximativ 500 de kilometri nord de Stockholm.

Dar din fotbalul de la acel nivel nu puteai trăi.

Nu. Banii din liga a patra nu erau suficienți. Mi-au spus: „Îți oferim și un loc de muncă”. Pentru mine era un pas foarte mare. Am început la o companie destul de mare care se ocupă cu verificarea acoperișurilor industriale, mallurilor, halelor sau fabricilor. Facem expertize, iar dacă este nevoie, reparăm sau schimbăm acoperișurile.

„După un an, șeful mi-a spus: de acum vorbim doar suedeză”

Cât de dificilă a fost adaptarea?

Mi-a luat ceva timp, mai ales că nu știam limba. La început am mers foarte mult pe engleză. Până într-o zi când șeful mi-a spus că trebuie să vorbească toți cu mine numai în suedeză. În engleză îmi era ușor, dar după aproximativ un an toată lumea vorbea cu mine în suedeză.

Și acum încă o învăț! Sunt însă la un nivel la care mă descurc și scris, și vorbit. Cu siguranță fac greșeli gramaticale, dar pot purta o conversație, pot ține un dialog și, foarte important pentru mine, pot conduce o ședință înaintea unui meci.

Când ai făcut trecerea de la jucător la antrenor?

Am antrenat Kramfors-Alliansen un an, apoi am plecat la altă echipă. În 2020 am terminat definitiv cu fotbalul jucat și m-am concentrat exclusiv pe antrenorat. Acum sunt la Hoga Kusten. În traducere înseamnă „Coasta Înaltă”. Este o zonă foarte frumoasă, turistică, aflată într-o continuă dezvoltare. Zona este celebră pentru ridicarea continuă a uscatului după retragerea ghețarilor.

La Hoga Kusten, uscatul continuă să se ridice cu aproximativ 8 mm pe an. Pare infim, dar înseamnă aproape 80 cm într-un secol. De la topirea ghețarilor, terenul s-a ridicat în total cu aproape 300 de metri dacă țin bine minte. Zona e în patrimoniul mondial UNESCO.

Cu fotbalul cum sunteți?

La fotbal suntem la nivel de amatori. Majoritatea jucătorilor lucrează, iar cei care nu lucrează sunt elevi. Avem o echipă de seniori în liga a cincea și încercăm să promovăm. Mai avem patru meciuri și sperăm să prindem cel puțin locul al doilea, care duce la baraj. Putem ajunge chiar și pe primul loc, dar depindem și de celelalte rezultate.

„Iarna vine în octombrie și se termină în aprilie”

Cum arată viața unui român în nordul Suediei?

Este foarte liniștită. Nu simți agitația nici măcar în marile orașe suedeze, iar cu cât mergi mai mult spre nord, cu atât sunt mai puțini oameni. La noi iarna poate începe în octombrie și se termină prin aprilie. Celor care trăiesc aici le place. Le place iarna, le plac și verile răcoroase. Când avem 24-25 de grade spunem că este foarte cald!

Noi ne-am adaptat foarte bine datorită fotbalului. Ne-am făcut prieteni, cunoștințe, iar toată familia s-a acomodat. Pentru copil a fost și mai simplu. Avea doar trei ani când ne-am mutat.

Și Eric a ales fotbalul. Cât de departe crezi că poate ajunge?

Eric joacă la o echipă aflată la aproximativ 100 de kilometri de noi, Friska Viljor, în cadrul academiei Friska Viljor. Este deja un nivel bun. Eu, ca tată, îl văd cu potențial pentru fotbalul profesionist, iar el își dorește foarte mult lucrul acesta. Probabil că, involuntar, l-am îndrumat spre fotbal, dar are și el o voință foarte mare. Cred că ar putea reuși.

„Până la 13 ani toți copiii au aceleași șanse”

Ai văzut fotbalul juvenil și în România, iar acum îl cunoști foarte bine pe cel suedez. Ce fac suedezii diferit?

Fotbalul este susținut în Suedia, iar accentul se pune foarte mult pe copii și pe condițiile oferite lor. Până la 12-13 ani, ideea este ca toți copiii să aibă aceleași șanse. Nu contează dacă un copil este mai gras, mai slab, mai scund sau mai înalt. Copiii se dezvoltă diferit.

Într-un singur an se pot schimba foarte multe lucruri. De aceea, aici nu vor să renunțe prea devreme la un copil doar pentru că, la un moment dat, este în urma altuia.

Abia pe la 15-16 ani începe selecția serioasă. Atunci și copiii își dau seama dacă pot continua spre fotbal de performanță, dacă sunt mai buni la alt sport sau dacă vor să facă altceva.

Și ce ți se pare că fac diferit?

Nu se pune absolut deloc preț pe rezultate. Se joacă mult în formule reduse tocmai pentru ca fiecare copil să intre cât mai des în contact cu mingea. La 3 contra 3, de exemplu, atingi mingea foarte des. Pentru că joci într-un țarc. Copiii se distrează. Se mai joacă 5 la 5, 7 la 7, abia de la 9 la 9 cred că se pune accent serios pe rezultat.

Până la 12-13 ani nu există obsesia rezultatului. Nu ai clasamente, nu se notează cine a dat nu știu câte goluri. Totul este gândit pentru distracție și pentru ca acel copil să prindă drag de sport. Când ajung să joace 9 contra 9, lucrurile încep treptat să devină mai competitive.

Părinții fac prăjituri și arbitrează meciuri

Este diferită și implicarea părinților?

Foarte mult. La nivelurile mici, toată lumea ajută clubul tocmai pentru ca acesta să nu fie obligat să angajeze foarte mulți oameni și să crească foarte mult costurile. Părinții fac curățenie, ajută la organizare, pot vinde bilete. Când băiatul meu era mic, noi pregăteam acasă o prăjitură pe care o duceam la meci și o vindeam pentru club. Și asta făceau toți părinții!

Uneori, la nivelurile foarte mici, părinții pot fi inclusiv arbitri. Ideea este ca acei copii să fie în largul lor. Copilul trebuie să se bucure că joacă fotbal. Asta este ideea.

Dar în nord apare o problemă pe care sudul Suediei nu o are: clima.

Da. În zona noastră este foarte greu să joci fotbal 12 luni din 12. În sud condițiile sunt diferite. Aici, din octombrie-noiembrie, în principiu academiile sunt cele care pot continua în condiții bune. Restul pot avea pauze de patru-cinci luni.

De aceea, mulți copii până la 15 ani împart anul între fotbal și hochei. Practică ambele sporturi, iar când cresc și își dau seama ce calități au, își îndreaptă atenția spre unul dintre ele.

„Suedia m-a învățat să am răbdare”

După atâția ani, te mai gândești să revii definitiv în România?

Nu știi niciodată ce îți rezervă viitorul. Nouă ne este bine aici și ne-am adaptat acestei vieți. N-am stat să mă gândesc foarte mult la ce voi face peste ani. Părinții mei mă mai întreabă: „De ce nu îți cumperi o casă în România?”. Dar noi ne-am cumpărat o casă în Suedia.

Suedia m-a învățat în primul rând să am răbdare și, câteodată, să nu pun la suflet tot ce se întâmplă. Viața merge înainte, și cu bune, și cu rele. Noi, ca latini, avem sângele mai fierbinte. Ei sunt mai domoli, mai calmi. Se gândesc de două-trei ori înainte să ia o decizie.

E mai puțin stres?

Stresul nu există! Nu ne stresăm niciodată. Mergi înainte, orice ar fi. Asta am învățat aici.

„Va fi un meci foarte echilibrat”

Și ajungem, inevitabil, la meciul naționalei. Ce șanse vezi pentru România într-un nou duel cu Suedia?

Cred că România are o șansă, dar va fi nevoie de un meci foarte bun din punct de vedere tactic. Suedia a evoluat mult în ultimii ani din acest punct de vedere. Va fi, cred eu, un meci echilibrat. Nu văd să se marcheze foarte mult, poate două-trei goluri în total. Eu, evident, sper la un rezultat pozitiv pentru România.

Am fost și la precedentul meci dintre cele două naționale. Aveam tricoul României pe mine și stăteam în mijlocul suedezilor!

„Ei încă vorbesc despre 1994”

După mai bine de trei decenii, cât de prezent mai este în Suedia acel sfert de finală din 1994?

Să știi că încă vorbesc despre meciul acela. Și pentru ei a fost o adevărată Generație de Aur. Își amintesc de Brolin, de Andersson și au foarte bine întipărită în memorie vara aceea din America.

Iar când vine vorba despre România, mereu glumesc cu mine pe tema acelui meci. Avem niște vecini cu care ne uităm împreună la fotbal. Deja ne-au spus că, dacă urmărim România - Suedia la noi acasă, vin îmbrăcați în tricourile Suediei. Eu tot sper să vin la Stockholm la meci, dar depind de copil și soție.

Sunt însă oameni foarte primitori suedezii. Chiar te simți bine în preajma lor. Poate tocmai asta m-a făcut și pe mine să rămân aici atâția ani.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

DEZVĂLUIRI. Prietenii lui Călin Georgescu. Cine e omul de afaceri numit și introdus pentru a acoperi datoria de 1,1 milioane euro: „Acum aud prima oară că apar în dosar” 
DEZVĂLUIRI. Prietenii lui Călin Georgescu. Cine e omul de afaceri numit și introdus pentru a acoperi datoria de 1,1 milioane euro: „Acum aud prima oară că apar în dosar” 
DEZVĂLUIRI. Prietenii lui Călin Georgescu. Cine e omul de afaceri numit și introdus pentru a acoperi datoria de 1,1 milioane euro: „Acum aud prima oară că apar în dosar” 
romania suedia rapid marius calin
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:39
Hagi pune la punct ultimele detalii VIDEO. Cum se pregătesc „tricolorii” pentru Suedia: „Face asta pentru a dezechilibra sistemul lor”
Hagi pune la punct ultimele detalii VIDEO. Cum se pregătesc „tricolorii” pentru Suedia: „Face asta pentru a dezechilibra sistemul lor”
13:45
Susține criminali de război! FOTO. Muriqi, mesaj după gol pentru cei 4 lideri kosovari ai Armatei de Eliberare condamnați pentru 96 de crime
Susține criminali de război! FOTO. Muriqi, mesaj după gol pentru cei 4 lideri kosovari ai Armatei de Eliberare condamnați pentru 96 de crime
13:29
„Cine se cred ăștia doi?” Fostul portar al Spaniei îi pune la zid pe Yamal și Mbappe după declarațiile despre Balonul de Aur
„Cine se cred ăștia doi?”  Fostul portar al Spaniei îi pune la zid pe Yamal și Mbappe după declarațiile despre Balonul de Aur
12:26
Vor pleca de la Rapid Daniel Pancu anunță trei despărțiri la finalul sezonului: „Nu putem să îi mai păstrăm”
Vor pleca de la Rapid Daniel Pancu anunță trei despărțiri la finalul sezonului: „Nu putem să îi mai păstrăm”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Top stiri
Lovitură grea pentru FCSB!  Roș-albaștrii au primit interdicție la transferuri din partea FIFA » Care este cauza
Superliga
09:25
Lovitură grea pentru FCSB! Roș-albaștrii au primit interdicție la transferuri din partea FIFA » Care este cauza
Citește mai mult
Lovitură grea pentru FCSB!  Roș-albaștrii au primit interdicție la transferuri din partea FIFA » Care este cauza
Chinezii nu renunță la Stanciu!  Decizie în privința jucătorului dorit de FCSB și U Cluj: „Asta ar vrea să facă”. Ce a discutat românul cu medicul lui Dalian
Stranieri
10:06
Chinezii nu renunță la Stanciu! Decizie în privința jucătorului dorit de FCSB și U Cluj: „Asta ar vrea să facă”. Ce a discutat românul cu medicul lui Dalian
Citește mai mult
Chinezii nu renunță la Stanciu!  Decizie în privința jucătorului dorit de FCSB și U Cluj: „Asta ar vrea să facă”. Ce a discutat românul cu medicul lui Dalian
&Icirc;l mai recunoști? El e omul care a făcut toată Rom&acirc;nia să pl&acirc;ngă. &bdquo;Acel moment mi-a schimbat viața&rdquo;
Special
10:00
Îl mai recunoști? El e omul care a făcut toată România să plângă. „Acel moment mi-a schimbat viața”
Citește mai mult
&Icirc;l mai recunoști? El e omul care a făcut toată Rom&acirc;nia să pl&acirc;ngă. &bdquo;Acel moment mi-a schimbat viața&rdquo;
FOTO | Muntele din București, sanctuarul alpiniștilor din oraș. Cine a adus la Trapezului aventura de pe creste
B365
24.09
FOTO | Muntele din București, sanctuarul alpiniștilor din oraș. Cine a adus la Trapezului aventura de pe creste
Citește mai mult
FOTO | Muntele din București, sanctuarul alpiniștilor din oraș. Cine a adus la Trapezului aventura de pe creste

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 2 dinamo bucuresti 19 rapid 17 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share