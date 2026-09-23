FCSB sau U Cluj? Fostul coechipier l-a sunat pe Stanciu și dezvăluie: „Am conversat puțin. La ei cred că se duce”
Nicolae Stanciu/ Foto: IMAGO - imagine generată cu AI
Superliga

FCSB sau U Cluj? Fostul coechipier l-a sunat pe Stanciu și dezvăluie: „Am conversat puțin. La ei cred că se duce”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 18:27
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 18:52
  • Raul Rusescu (38 de ani), fostul coechipier al lui Nicolae Stanciu (33 de ani) la FCSB, a comentat potențialul transfer al mijlocașului în Superliga.
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După ce conducerea clubului U Cluj a confirmat interesul pentru Nicolae Stanciu, FCSB a intrat și ea pe fir.

Mihai Stoica a dezvăluit că a purtat deja o discuție cu mijlocașul pentru o revenire la formația roș-albastră.

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Raul Rusescu, despre Stanciu: „Cred că se va duce la Cluj”

Raul Rusescu consideră că Nicolae Stanciu va alege să se transfere la U Cluj.

„Ce mi-aș dori pentru Stanciu? Mi-aș dori să vină la București. Ce cred că se va întâmpla? Cred că se va duce la Cluj. E mai aproape de casă”, a declarat Rusescu, conform gsp.ro.

136 de meciuri
a jucat Nicolae Stanciu pentru FCSB. A marcat 33 de goluri și a oferit 24 de pase decisive

Nicolae Stanciu a ajuns la Dalian Yingbo în ianuarie anul acesta, după jumătate de an petrecută la Genoa, în Serie A.

„Știu că nu-i ușor pentru el acum în China, la nivel personal, nu fotbalistic. Fotbalistic performează incredibil de bine. Este un jucător cum nu există la momentul ăsta în campionatul intern”, a mai precizat Raul Rusescu.

În perioada petrecută la FCSB, Nicolae Stanciu a câștigat 6 trofee: două titluri, două Cupe ale Ligii, o Cupă a României și o Supercupă.

De-a lungul carierei, internaționalul român a mai jucat la Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac și Genoa.

Raul Rusescu: „3 ani sigur mai joacă la nivelul ăsta”

Raul Rusescu a continuat și a explicat că Stanciu mai poate continua să evolueze la un nivel ridicat încă câteva sezoane.

„Pentru acest tip de jucător, cum e Nicușor Stanciu, ai nevoie de mult mai mult decât partea financiară. Partea financiară, la momentul ăsta al carierei lui, trece în plan secund, la cum îl știu eu pe Nicușor.

E vorba despre proiectul sportiv. Am conversat puțin săptămâna asta prin mesaje cu Nicușor, dar nu pe această temă.

Vorbim despre căpitanul echipei naționale, despre unul dintre cei mai buni jucători români din ultimii 10 ani. Trebuie să-i oferi un proiect sportiv care să includă și cariera lui de după. La cum îl știu pe Nicușor, 3 ani sigur mai joacă la nivelul ăsta”, a completat Rusescu.

1,8 milioane de euro
este cota de piață a lui Nicolae Stanciu, conform Transfermarkt

Internaționalul român a marcat 11 goluri și a oferit 4 pase decisive în 25 de meciuri jucate pentru Dalian Yingbo.

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