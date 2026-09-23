Edi Iordănescu, la un pas de revenire De ce a refuzat Dinamo Kiev după ce acceptase oferta + ce spune despre FCSB
Edi Iordănescu
Superliga

Edi Iordănescu, la un pas de revenire De ce a refuzat Dinamo Kiev după ce acceptase oferta + ce spune despre FCSB

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 22:39
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 23:17
  • Edi Iordănescu (48 de ani), fostul selecționer al României, a exclus varianta unei reveniri la FCSB.
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Tehnicianul i-a antrenat pe roș-albaștri timp de aproape trei luni, în perioada 18 august-14 noiembrie 2021. În prezent, Iordănescu Jr este liber de contract după despărțirea de Legia Varșovia.

Înainte de a-l instala pe Laurențiu Reghecampf, Gigi Becali a dezvăluit că i-a propus fostului selecționer să revină la echipă, cu condiția să lucreze gratis un sezon, fără ca finanțatorul să se implice în deciziile de la echipă. Dacă face performanță, ulterior va fi plătit dublu.

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Edi Iordănescu: „Nu s-a pus niciodată problema să revin la FCSB”

Edi Iordănescu a respins însă varianta unei reveniri.

„La FCSB nu știu ce ar fi de discutat, patronul a vorbit, nu s-a pus niciodată problema să revin. Am o relație deschisă cu el, a fost o perioadă bună, rezultate, am avut 8 victorii și un egal.

Din păcate, felul cum am plecat nu a fost cel mai bun și nu am plecat în condiții amicale, dar timpul le-a rezolvat pe toate. Dar nu s-a pus niciodată problema să revin la FCSB.

Eu cred că este o chestie de săptămâni, așa simt, așa sunt semnalele. Sunt canale deschise, sunt echipe cu care am mai discutat și acum au revenit. Sper să fie cât mai repede, dar să fie și cu folos, să fie un mediu unde poți lucra și să faci performanță”, a declarat Edi Iordănescu, citat de sptfm.ro.

Edi Iordănescu: „Nu mă simt confortabil să vorbesc de Dinamo Kiev”

Edi Iordănescu a fost foarte aproape să revină în antrenorat la Dinamo Kiev. A respins propunerea clubul , familia cerându-i să nu lucreze în Ucraina în timpul războiului cu Rusia.

Tehnicianul a dezvăluit că speră să-și găsească o nouă echipă în următoarele săptămâni.

„Nu mă simt confortabil să vorbesc de Dinamo Kiev pentru că ei sunt încă în căutarea unui nou antrenor, iar eu am promis discreție și am și oferit discreție. Din păcate, presa din Polonia, văd că a semnalat prima dată, apoi s-a vorbit în Ucraina.

Da, a fost o ofertă reală, una extraordinar de bună, pe care eu am acceptat-o în prima fază. A fost un impuls, era o provocare, dar și o oportunitate bună, sportivă și financiară.

Dar, după discuții multe cu familia, cu membrii din staff-ul meu, dar și cu familiile lor, am făcut un pas în spate. Pentru mine a fost o onoare, e un club cu tradiție imensă, mi-am dat seama din toate discuțiile avute, inclusiv cu patronii, dar nu a fost să fie acum.

Sper să se liniștească lucrurile și, în viitor, dacă va mai fi această șansă, să pot lucra acolo”, a concluzionat Iordănescu Jr pentru sursa citată.

1,2 milioane de euro
era salariul anual pe care l-ar fi avut Edi Iordănescu la Dinamo Kiev
  • De-a lungul carierei sale, Edi le-a mai pregătit pe Târgu Mureș, Pandurii, CSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș și Legia Varșovia. A fost și selecționerul României între 2022 și 2024.

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