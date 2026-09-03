Korenica și Muhar, la București  Ce urmează pentru viitorii jucători de la FCSB +7 foto
Meriton Korenica
Superliga

Korenica și Muhar, la București Ce urmează pentru viitorii jucători de la FCSB

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 22:03
alt-text Actualizat: 04.09.2026, ora 00:38
  • Meriton Korenica (29 de ani) a ajuns joi în jurul orei 22:00 la București, unde va fi prezentat la FCSB
  • După două ore, în Capitală a sosit și Karlo Muhar
  • Denis Drăguș e deja în România, a reziliat cu Trabzonspor și va fi și el anunțat oficial la FCSB în curând
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Mijlocașul kosovar a fost așteptat la Otopeni de team managerul roș-albaștrilor, Marius Ianuli. El a semnat deja cu FCSB și urmează anunțul oficial.

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„Ai un mesaj pentru fani?” a fost întrebat fotbalistul, la care a răspuns „Voi vorbi mâine”.

VIDEO+FOTO Sosirea lui Korenica la București

„Pot să spun că am semnat cu Korenica. N-am făcut licitație. Eu am făcut o ofertă de 600.000 de euro și la revedere!

Meriton Korenica a ajuns la București unde va fi prezentat la FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (2).jpeg
Meriton Korenica a ajuns la București unde va fi prezentat la FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (2).jpeg

Galerie foto (7 imagini)

Meriton Korenica a ajuns la București unde va fi prezentat la FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg Meriton Korenica a ajuns la București unde va fi prezentat la FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (2).jpeg Meriton Korenica a ajuns la București unde va fi prezentat la FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg Meriton Korenica a ajuns la București unde va fi prezentat la FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (4).jpeg Meriton Korenica a ajuns la București unde va fi prezentat la FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (5).jpeg
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Cum să bat Craiova când eu n-am jucător de un milion. Vin jucători de milioane multe. O să vedeți. Mai multe înseamnă aproape de 5 milioane de euro. Atâta costă toți 3.

Poate o să-l iau și pe Lukic de la U Cluj. Dacă mă supăr le dau 2 milioane, dar nu vreau încă să dau atât”, a spus Becali miercuri seară, la Digi Sport.

VIDEO+ FOTO Karlo Muhar a ajuns în Capitală

Mijlocașul croat în vârstă de 30 de ani va semna cu roș-albaștrii și va fi prezentat oficial în cursul zilei de vineri.

El a fost așteptat la aeroport de fostul oficial de la CFR Cluj, Bogdan Mara, care e un apropiat al jucătorului și al impresarului acestuia, Velibor Kvrgic.

Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg
Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg

Galerie foto (4 imagini)

Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (2).jpeg Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (4).jpeg
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Karlo Muhar a venit liber de contract după despărțirea de CFR Cluj. Mijlocașul croat fusese dorit și de Universitatea Craiova.

„Eu nu l-am convins. Noi ne-am interesat acum două săptămâni, a trimis o ofertă și n-am acceptat-o pe aia. Și acum, după ce am mâncat bătaie cu UTA, am acceptat oferta lui pur și simplu. Nu am făcut eu licitație.

El a vrut o sumă la semnătură și salariu, am acceptat-o pe aia, nu am făcut licitație. I-am zis: «Uite, accept oferta pe care mi-ai dat-o acum două săptămâni». Aia e licitație?

N-a cerut omul nimic în plus ca să zici că, dom'le, fac licitație cu Craiova. N-a făcut băiatul nicio licitație”, a mai spus Becali joi, pentru fanatik.ro.

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