SUEDIA - ROMÂNIA. La Solna, la câțiva kilometri de centrul Stockholmului, e casa naționalei Suediei. Un stadion de fotbal de aproape aceeași vârstă cu Arena Națională, dar un stadion cu o administrare diferită și eficientă.

Are aproximativ 50.000 de locuri la meciuri, acoperiș retractabil, găzduiește concerte uriașe și numele arenei e transformat într-o sursă importantă de venit.

SUEDIA - ROMÂNIA se joacă vineri, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La aproape 2.000 de kilometri distanță, Bucureștiul are un stadion comparabil, Arena Națională, cu 55.634 de locuri. Două arene inaugurate la doar un an distanță, în 2011 și 2012, dar exploatate după filozofii foarte diferite.

La Stockholm se vinde inclusiv numele

Nationalarenan din Solna este stadionul naționalei Suediei și al celor de la AIK Stockholm. Poate găzdui aproximativ 50.000 de oameni la fotbal și chiar mai mulți la concerte, spre 60.000, iar acoperișul retractabil îi permite să găzduiască evenimente în orice perioadă a anului. Fără să aștepte luni până la un nou eveniment fotbalistic.

Mult timp s-a numit Friends Arena, însă stadionul trebuia inițial să poarte numele Swedbank. Banca plătise echivalentul a aproximativ 14 milioane de euro pentru drepturile de denumire, apoi a cedat numele organizației anti-bullying Friends.

Din iulie 2024 arena are un alt nume, adică Strawberry Arena. Contractul cu grupul hotelier al miliardarului norvegian Petter Stordalen este valabil zece ani. Suma este confidențială, însă presa suedeză a speculat la momentul semnării acordului că afacerea valorează peste 9 milioane de euro, adică în jur de un milion de euro pe an numai din numele stadionului.

La București, această linie de venit este zero. Arena Națională nu are un sponsor care să-i cumpere numele. Și n-a avut niciodată.

Suedezii au trecut de 20 de milioane de euro venituri

Și cifrele de exploatare arată diferența. Una șocantă! Două lumi total diferite, care pun accentul pe proasta administrare de la noi și lipsa competențelor. Compania Nationalarenan i Solna AB a raportat pentru 2024 venituri de aproximativ 20,5 milioane de euro, față de circa 15,2 milioane de euro în anul precedent.

Costurile operaționale au fost în jurul a 18,2 milioane de euro, iar rezultatul operațional a rămas pozitiv, aproximativ 2,2 milioane de euro. Profitul net raportat a fost de aproximativ 1,4 milioane de euro.

Cifrele nu pot fi comparate perfect cu cele ale Arenei Naționale, pentru că modelele de proprietate și contabilitate sunt diferite. Ele arată însă cum este privită arena suedeză. Un stadion de fotbal, dar în paralel și un business de entertainment.

Taylor Swift, Beyonce, Coldplay, Bruce Springsteen sau Rolling Stones sunt doar câteva dintre numele uriașe care au umplut arena. Și suedezii știu să țină stadionul plin în permanență, multe meciuri de fotbal, dar și mult business atunci când au ocazia.

București: venituri record, dar cheltuieli de trei ori mai mari

Arena Națională a avut în 2025 cel mai bun an din istorie la capitolul încasări: aproximativ 1,81 milioane de euro. Au fost organizate 60 de evenimente, dintre care 48 de meciuri. Fotbalul a produs aproximativ 1,38 milioane de euro. Problema apare la cheltuieli, adică 5,81 milioane de euro într-un singur an.

De peste trei ori mai mult decât a produs stadionul. Și poate cea mai spectaculoasă cifră este cea a gazonului. Gazonul a costat mai mult decât au produs toate meciurile.

În 2025, întreținerea gazonului Arenei Naționale a costat aproximativ 1,55 milioane de euro!

La acestea se adaugă aproximativ 1,47 milioane de euro pentru mentenanță, 1,2 milioane pentru utilități, 860.000 de euro pentru pază și aproape 580.000 de euro pentru curățenie.

Nici 2024 nu arăta foarte diferit: aproximativ 1,12 milioane de euro venituri și 3,9 milioane de euro cheltuieli.

Iar din 2011 până la finalul lui 2025, Arena Națională a acumulat aproximativ 40,8 milioane de euro cheltuieli, în timp ce veniturile totale au fost de numai 13,07 milioane. Adică o diferență de aproape 28 de milioane de euro.

Două stadioane, două filozofii

Aici apare, de fapt, marea diferență. Strawberry Arena încearcă să transforme fiecare componentă într-un produs: fotbal, concerte, hospitality, evenimente corporate, sponsorizări și chiar numele stadionului.

Arena Națională rămâne dependentă masiv de banii municipalității, chiar și într-un an record la capitolul evenimente și venituri. Iar modul de administrare poate fi marea diferență. Arena suedeză este exploatată comercial de Stockholm Live, iar Fabege este proprietarul majoritar, Federația Suedeză de Fotbal având o participație minoritară.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport