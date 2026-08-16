Lovitură de la Primărie Hermannstadt a cerut intrarea în faliment după ce a pierdut finanțarea pentru 2026 și trebuie să restituie banii primiți din fonduri publice

Administratorul judiciar al FC Hermannstadt a cerut Tribunalului Sibiu intrarea clubului în procedura falimentului, după ce gruparea a acumulat datorii curente de aproximativ 15,5 milioane de lei.

Situația financiară s-a deteriorat rapid după retrogradarea în Liga 2, care a redus semnificativ veniturile clubului.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

AFC Hermannstadt s-a retras din Liga 2 și a ajuns în pragul falimentului, la aproape cinci ani de la deschiderea procedurii de insolvență.

Hermannstadt intră în faliment

Administratorul judiciar a depus la Tribunalul Sibiu o cerere prin care solicită trecerea clubului din reorganizare în faliment.

Potrivit raportului financiar întocmit în dosarul de insolvență, situația financiară a asociației s-a deteriorat rapid începând din iunie 2026.

Datoriile curente au ajuns la un nivel pe care clubul nu îl mai poate acoperi, iar administratorul judiciar susține că nu mai există perspective reale de redresare.

Datorii curente de 3,1 milioane de euro

Administratorul judiciar susține că, începând cu 1 iunie 2026, situația financiară a clubului s-a deteriorat semnificativ, fiind acumulate datorii curente mai vechi de 90 de zile, în valoare de peste două milioane de euro.

La 5 iunie 2026, Hermannstadt avea, potrivit raportului administratorului judiciar, datorii curente în valoare totală de 15,55 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 3,1 milioane de euro.

6,879 milioane de lei către bugetul de stat;

către bugetul de stat; 3,035 milioane de lei către angajați și sportivi;

către angajați și sportivi; 5,638 milioane de lei către furnizori.

Acestea, constând în salarii, obligații fiscale și datorii către furnizori, depășesc pragul de 50.000 de lei prevăzut de Legea insolvenței și reprezintă unul dintre argumentele pentru intrarea clubului în faliment.

La categoria furnizorilor, administratorul judiciar menționează compania turcă Fanatictour Turizm Sanayi Ve Ticaret LTD. STI, care are înregistrată la Tribunalul Sibiu o cerere de plată în valoare de 102.593 de euro.

În raport este menționat și Marius Măldărășanu, cu o sumă de 33.250 de euro, descrisă drept „nescadentă”.

Situația este cu atât mai gravă cu cât administratorul judiciar arată că clubul nu mai dispune de resursele necesare pentru continuarea activității și plata obligațiilor curente.

Retrogradarea în Liga 2 a schimbat radical situația

Raportul identifică retrogradarea în Liga 2, după barajul pierdut cu FC Voluntari, drept principalul factor care a provocat criza financiară.

Hermannstadt nu mai poate încasa aproximativ 8,05 milioane de lei, sumă calculată la nivelul anului 2025 și reprezentând drepturi de televizare din Liga 1.

Primăria Sibiu a retras finanțarea și cere bani înapoi

În plus, Primăria Sibiu nu mai acordă finanțarea de 7,7 milioane de lei prevăzută prin Agenda Sportivă 2026. Banii erau condiționați de participarea echipei în prima ligă.

Clubul s-a trezit însă și în fața unei alte probleme majore.

Pe 2 iulie 2026, Primăria Sibiu a notificat Hermannstadt că solicită restituirea sumei de 4.615.000 de lei, reprezentând finanțări acordate în anii precedenți, pe motivul nerespectării unor reguli privind acordarea acestora.

Hermannstadt are milioane de euro de primit, dar nu îi poate încasa

Administratorul judiciar mai indică o serie de sume pe care Hermannstadt ar trebui să le încaseze, dar care nu au ajuns la club.

Cea mai importantă este suma de 1,15 milioane de euro, aproximativ 6,026 milioane de lei, pe care clubul portughez Estrela Amadora ar trebui să o plătească pentru transferul lui Ianis Stoica. Problema este că Estrela Amadora și-a anunțat intrarea în insolvență.

Hermannstadt mai are de primit 660.000 de euro, aproximativ 3,465 milioane de lei, de la FRF, în legătură cu respectarea regulii 5+6.

O altă tranșă de 300.000 de euro, aproximativ 1,572 milioane de lei, aferentă transferului lui Tiago Goncalves la un club din Ungaria, era scadentă la 31 iulie 2026.

Astfel, chiar dacă Hermannstadt are creanțe importante, clubul nu dispune în prezent de banii respectivi pentru a-și acoperi obligațiile.

Sponsorii s-au retras, iar finanțatorul nu mai poate acoperi gaura

Administratorul judiciar menționează și retragerea sprijinului financiar din partea sponsorilor și finanțatorilor după retrogradarea în Liga 2.

În perioada anterioară, se menționează în raport, clubul a reușit să-și respecte planul de reorganizare și să achite integral creanțele anterioare deschiderii insolvenței. Pentru datoriile acumulate ulterior, însă, finanțarea suplimentară nu mai este suficientă.

Raportul mai arată că datoriile curente nu mai pot fi acoperite prin împrumuturile acordate în principal de finanțatorul Ștefan Bacilă.

Administratorul judiciar mai reclamă și o problemă de management: deși a solicitat încă de la începutul anului întocmirea unui buget de venituri și cheltuieli, acesta nu a fost realizat.

Administratorul special a cerut și el falimentul

Un element important din document este că administratorul special al clubului, Petru Gabriel Ghete, a solicitat la 8 iulie 2026 atât intrarea în faliment a debitoarei, cât și revocarea sa din funcție.

La rândul său, comitetul creditorilor s-a pronunțat pentru faliment.

La ședința din 13 iulie, reprezentantul AJFP Sibiu a susținut intrarea în faliment. Același punct de vedere a fost exprimat ulterior și de ceilalți doi membri ai comitetului creditorilor.

Hermannstadt a plătit datoriile vechi, dar a acumulat altele noi

Situația actuală este diferită de cea din momentul intrării în insolvență.

Planul de reorganizare confirmat de Tribunalul Sibiu în martie 2022 a fost, potrivit administratorului judiciar, respectat integral. Creanțele anterioare deschiderii procedurii au fost achitate.

Problema este că, în ultima perioadă, clubul a acumulat datorii curente într-un ritm care nu mai poate fi susținut.

Administratorul judiciar consideră că menținerea reorganizării ar duce la creșterea în continuare a datoriilor și la prejudicierea creditorilor.

În consecință, administratorul judiciar cere Tribunalului Sibiu intrarea FC Hermannstadt în faliment, ridicarea dreptului de administrare și confirmarea lichidatorului judiciar. Decizia finală aparține instanței.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport