Hermannstadt a retrogradat! FC Voluntari produce surpriza și revine în Liga 1 , după două sezoane petrecute în eșalonul secund

FC Voluntari a învins Hermannstadt, scor 3-0 (5-3 la general) și a revenit în Liga 1 după o pauză de două sezoane.

Învinși cu 2-3 la Sibiu, ilfovenii au dominat partida de pe stadionul „Anghel Iordănescu”.

FC Voluntari a promovat în Liga 1

După 0-0 la pauză, FC Voluntari obținut două lovituri de pedeapsă, ambele transformate cu siguranță de Babic.

Tolea a pus cireașa pe tort în prelungiri și a stabilit scorul final.

S-a terminat 3-0, iar formația lui Florin Pîrvu și-a obținut ultimul bilet pentru sezonul viitor din Liga 1.

De partea cealaltă, Hermannstadt se întoarce în Liga 2 pentru prima dată din 2022 încoace.

Este pentru a doua oară când sibienii pierd barajul pentru menținere/ promovare. Prima dată s-a întâmpplat în sezonul 2020- 2021. Atunci, Hermannstadt era învinsă de CS Mioveni, scor 1-2 la general.

De altfel, este a doua stagiune consecutivă când o echipă care vine din eșalonul secund învinge la baraj o echipă din Liga 1. Anul trecut, Metaloglobus a trecut de Poli Iași, scor 2-1 la general.

FC Voluntari - Hermannstadt 3-0

Au marcat: Babic ('50 pen, '75, pen), Tolea ('90+8)

Rezultatul din tur: 3-2 pentru Hermannstadt

Min.90+10 - Final de meci: FC Voluntari - Heramannstadt 3-0! Ilfovenii au promovat, în timp ce sibienii vor merge în Liga 2!

Min.90 +8 - GOL FC Voluntari, 3-0! Tolea pune cireașa pe tort și îl învinge pe Lazar după o pasă a lui Petculescu.

Partida va fi prelungită cu minimum 7 minute

Min.85 - Triplă schimbare și la Voluntari: ies Babic, Doru Andrei și Schieb, intră Tolea, Toma și Nemec

Min.78 - Dorinel Munteanu vede cartonașul galben pentru proteste. Între timp, Hermannstadt efectuează trei schimbări: ies Zargary, Karo și Stancu, intră Chorbadzhiyski, Stoica și Afalna.

Min.75 - GOL FC Voluntari, 2-0! Babic transformă cu un șut pe mijlocul porții, după ce Lazar a plecat în dreapta sa.

Min.73 - Guțea driblează trei adversari, pătrunde în careu, este busculat, iar Szabolcs Kovacs arată din nou punctul cu var pentru ilfoveni.

Min.65 - Stancu vede cartonașul galben, după un fault asupra lui Guțea.

Min.64 - Neguț primește o minge în flancul stâng, avansează și șutează de la marginea careului, dar balonul trece pe lângă poartă.

Min.58 - Lazar are un reflex fantastic în fața lui Cvek, care a reluat din 5 metri. Faza a continuat, iar Crișan a văzut cartonașul galben pentru o intrare dură asupra unui advers.

Min.51- Karo vede cartonașul galben pentru un cot în cap aplicat lui Babic.

Min.50 - GOL FC Voluntari, 1-0! Babic șutează fără speranță pentru Lazar. Portarul lui Hermannstadt a ghicit colțul, dar n-a putut face nimic.

Min.48 - Karo sare în spatele lui Roman, îl lovește peste față, iar Szabolcs Kovacs dictează penalty pentru Voluntari.

Min.46 - Jocul se reia.

Min.45 +2 - Lazar intervine la lovitura de cap a lui Crișan, iar arbitrul fluieră finalul primei reprize.

Min.45+1 - Guțea primește o pasă în interiorul careului de 16 metri, culcă doi adversari, șutează, dar lovitura sa e blocată de un adversar.

Prima repriză este prelungită cu minimum un minut

Min.40 - Babic vede cartonașul galben pentru o intrare tare asupra lui Chorbadzhiyski.

Min.33 - Guțea șutează de la marginea careului, mingea este deviată de un advers și iese în corner.

Min.20 - Dublă intervenție formidabilă a lui David Lazar! Portarul lui Hermannstadt le-a interzis golul lui Babic și Doru Andrei, care au reluat din doar câțiva metri.

Min.10 - Roman deviază pe spate, Babic pătrunde în careu, șutează, însă Lazar este din nou la post.

Min.7 - Babic pătrunde în careu, șutează din unghi, dar Lazar se întinde și respinge.

Min.1 - Start de meci la Voluntari.

Echipele de start:

FC Voluntari : Chioveanu - Schieb, Crișan, Onisa, Șuteu - D. Andrei, I. Gheorghe, Cvek, Guțea - M. Roman II, Babic

: Chioveanu - Schieb, Crișan, Onisa, Șuteu - D. Andrei, I. Gheorghe, Cvek, Guțea - M. Roman II, Babic Rezerve : A. Maxim, D. Toma, Merloi, I. Ștefan, Tolea, Petculescu, Nemec, Haită, Vencu

: A. Maxim, D. Toma, Merloi, I. Ștefan, Tolea, Petculescu, Nemec, Haită, Vencu Absenți: Gîț, Dumbrăvanu, Pițian (accidentați)

Gîț, Dumbrăvanu, Pițian (accidentați) Antrenor: Florin Pîrvu

Hermannstadt : Lazar - L. Stancu, Karo, Chorbadzhiyski, K. Ciubotaru - Balaure, D. Albu, Zargary, Neguț - Chițu, S. Buș

: Lazar - L. Stancu, Karo, Chorbadzhiyski, K. Ciubotaru - Balaure, D. Albu, Zargary, Neguț - Chițu, S. Buș Rezerve : I. Stoica, Afalna, Issah, Gjorgjievski, Gțndilă, I. Pop, Rițivoi, Muțiu

: I. Stoica, Afalna, Issah, Gjorgjievski, Gțndilă, I. Pop, Rițivoi, Muțiu Absenți : Căpușă (indisponibil), Politic, Barstan, E. Florescu, Simba, Kujabi, Jair, Ivanov (accidentați)

: Căpușă (indisponibil), Politic, Barstan, E. Florescu, Simba, Kujabi, Jair, Ivanov (accidentați) Antrenor: Dorinel Munteanu

Arbitru : Kovacs Szabolcs, Asistenți : Neacşu George Florin, Filip Alexandru, VAR : Popa Cătălin, AVAR : Porumbel Valentin

: Kovacs Szabolcs, : Neacşu George Florin, Filip Alexandru, : Popa Cătălin, : Porumbel Valentin Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari - Ilfov)

Pentru Hermannstadt, o eventuală retrogradare ar fi o cădere dureroasă, mai ales după parcursul din ultimele sezoane.

Sibienii au terminat sezonul trecut pe primul loc în play-out, cu 36 de puncte

În stagiunea 2023-2024 au încheiat pe locul 3 în aceeași fază a campionatului, cu 34 de puncte.

FC Voluntari a ajuns la barajul de promovare și sezonul trecut, când a întâlnit Unirea Slobozia, însă a ratat revenirea în Liga 1 după un duel decis la loviturile de departajare.

Ilfovenii au câștigat manșa tur cu 2-1, pe teren propriu, însă Slobozia s-a impus în retur cu 1-0, după 120 de minute. La general a fost 2-2, iar ialomițenii au rămas în Superliga după 4-3 la penalty-uri.

Din sezonul 2020-2021, de când a fost introdus sistemul cu patru echipe implicate în barajul de menținere/promovare, patru formații din liga secundă au reușit să facă pasul în primul eșalon:

CS Mioveni - a promovat în fața lui Hermannstadt

U Cluj - a promovat în fața lui Dinamo

Dinamo - a promovat în fața lui FC Argeș

Metaloglobus - a promovat în fața lui Poli Iași

Florin Pîrvu: „E meciul sezonului”

Florin Pîrvu, antrenorul celor de la FC Voluntari, a prefațat duelul decisiv cu Hermannstadt de la baraj.

„E meciul sezonului. Știm unde am greșit după meciul din tur. Noi am dat o replică bună, să nu uităm că am marcat de două ori și am avut și alte oportunități de a mai da goluri.

Chiar dacă adversarul a arătat că are experiență, că are fotbaliști ce pot diferența, noi am arătat că putem face față unei echipe de primă ligă.

Jucătorii aceștia ai noștri merită să joace în Liga 1. Este un grup bun, dorința clubului e mare, a staff-ului nu mai spun. Suntem concentrați și atenți, știm că s-a creat o emulație și din perspectiva fanilor, s-au vândut toate biletele. Nu că am avea un stadion cu multe locuri, dar mă bucur că s-a creat emulație și s-au epuizat biletele”, a declarat Pîrvu, citat de fanatik.ro.

Va fi un meci cu încărcătură și vreau să ne bucurăm la final. S-a muncit mult în acest sezon și cred că merităm să fim în Liga 1! Florin Pîrvu, antrenor FC Voluntari

Dorinel Munteanu: „Nu mergem la Voluntari să supraviețuim, ci să câștigăm”

Dorinel Munteanu, antrenorul sibienilor, a prefațat la rândul său meciul cu FC Voluntari.

„Nu mergem la Voluntari să supraviețuim, ci să câștigăm. Ăsta a fost mesajul meu în fiecare zi. Știu că va fi greu, dar băieții noștri s-au pregătit foarte bine.

Au un moral ridicat și, după 90 de minute de efort, de muncă, de atitudine, sunt convins că va veni și răsplata pe care o merită pe deplin: adică anul viitor să fim tot în Superliga României.

Am încredere în jucători, îi cunosc bine și își doresc cu toții să evolueze şi anul viitor în Superliga României”, a declarat Dorinel Munteanu.

Jucătorii au atât valoare individuală, cât și valoarea colectivă, dar trebuie să o demonstreze. Trebuie să o demonstreze pe teren în cele 90. Sau 120 de minute. Dorinel Munteanu, antrenor FC Hermannstadt

