Hermannstadt a retrogradat! FC Voluntari produce surpriza și revine în Liga 1 , după două sezoane petrecute în eșalonul secund
FC Voluntari - Hermannstadt/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Hermannstadt a retrogradat! FC Voluntari produce surpriza și revine în Liga 1, după două sezoane petrecute în eșalonul secund

alt-text George Neagu , Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.06.2026, ora 22:28
alt-text Actualizat: 01.06.2026, ora 22:34
  • FC Voluntari a învins Hermannstadt, scor 3-0 (5-3 la general) și a revenit în Liga 1 după o pauză de două sezoane.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite
„Joc oriunde pentru Ucraina” Romanchuk, după ce a debutat ca fundaș dreapta pentru națională
Citește și
„Joc oriunde pentru Ucraina” Romanchuk, după ce a debutat ca fundaș dreapta pentru națională
Citește mai mult
„Joc oriunde pentru Ucraina” Romanchuk, după ce a debutat ca fundaș dreapta pentru națională

Învinși cu 2-3 la Sibiu, ilfovenii au dominat partida de pe stadionul „Anghel Iordănescu”.

FC Voluntari a promovat în Liga 1

După 0-0 la pauză, FC Voluntari obținut două lovituri de pedeapsă, ambele transformate cu siguranță de Babic.

Tolea a pus cireașa pe tort în prelungiri și a stabilit scorul final.

S-a terminat 3-0, iar formația lui Florin Pîrvu și-a obținut ultimul bilet pentru sezonul viitor din Liga 1.

De partea cealaltă, Hermannstadt se întoarce în Liga 2 pentru prima dată din 2022 încoace.

Este pentru a doua oară când sibienii pierd barajul pentru menținere/ promovare. Prima dată s-a întâmpplat în sezonul 2020- 2021. Atunci, Hermannstadt era învinsă de CS Mioveni, scor 1-2 la general.

De altfel, este a doua stagiune consecutivă când o echipă care vine din eșalonul secund învinge la baraj o echipă din Liga 1. Anul trecut, Metaloglobus a trecut de Poli Iași, scor 2-1 la general.

FC Voluntari - Hermannstadt 3-0

  • Au marcat: Babic ('50 pen, '75, pen), Tolea ('90+8)
  • Rezultatul din tur: 3-2 pentru Hermannstadt

Min.90+10 - Final de meci: FC Voluntari - Heramannstadt 3-0! Ilfovenii au promovat, în timp ce sibienii vor merge în Liga 2!

Min.90 +8 - GOL FC Voluntari, 3-0! Tolea pune cireașa pe tort și îl învinge pe Lazar după o pasă a lui Petculescu.

Partida va fi prelungită cu minimum 7 minute

Min.85 - Triplă schimbare și la Voluntari: ies Babic, Doru Andrei și Schieb, intră Tolea, Toma și Nemec

Min.78 - Dorinel Munteanu vede cartonașul galben pentru proteste. Între timp, Hermannstadt efectuează trei schimbări: ies Zargary, Karo și Stancu, intră Chorbadzhiyski, Stoica și Afalna.

Min.75 - GOL FC Voluntari, 2-0! Babic transformă cu un șut pe mijlocul porții, după ce Lazar a plecat în dreapta sa.

Min.73 - Guțea driblează trei adversari, pătrunde în careu, este busculat, iar Szabolcs Kovacs arată din nou punctul cu var pentru ilfoveni.

Min.65 - Stancu vede cartonașul galben, după un fault asupra lui Guțea.

Min.64 - Neguț primește o minge în flancul stâng, avansează și șutează de la marginea careului, dar balonul trece pe lângă poartă.

Min.58 - Lazar are un reflex fantastic în fața lui Cvek, care a reluat din 5 metri. Faza a continuat, iar Crișan a văzut cartonașul galben pentru o intrare dură asupra unui advers.

Min.51- Karo vede cartonașul galben pentru un cot în cap aplicat lui Babic.

Min.50 - GOL FC Voluntari, 1-0! Babic șutează fără speranță pentru Lazar. Portarul lui Hermannstadt a ghicit colțul, dar n-a putut face nimic.

Min.48 - Karo sare în spatele lui Roman, îl lovește peste față, iar Szabolcs Kovacs dictează penalty pentru Voluntari.

Min.46 - Jocul se reia.

Min.45 +2 - Lazar intervine la lovitura de cap a lui Crișan, iar arbitrul fluieră finalul primei reprize.

Min.45+1 - Guțea primește o pasă în interiorul careului de 16 metri, culcă doi adversari, șutează, dar lovitura sa e blocată de un adversar.

Prima repriză este prelungită cu minimum un minut

Min.40 - Babic vede cartonașul galben pentru o intrare tare asupra lui Chorbadzhiyski.

Min.33 - Guțea șutează de la marginea careului, mingea este deviată de un advers și iese în corner.

Min.20 - Dublă intervenție formidabilă a lui David Lazar! Portarul lui Hermannstadt le-a interzis golul lui Babic și Doru Andrei, care au reluat din doar câțiva metri.

Min.10 - Roman deviază pe spate, Babic pătrunde în careu, șutează, însă Lazar este din nou la post.

Min.7 - Babic pătrunde în careu, șutează din unghi, dar Lazar se întinde și respinge.

Min.1 - Start de meci la Voluntari.

Echipele de start:

  • FC Voluntari: Chioveanu - Schieb, Crișan, Onisa, Șuteu - D. Andrei, I. Gheorghe, Cvek, Guțea - M. Roman II, Babic
  • Rezerve: A. Maxim, D. Toma, Merloi, I. Ștefan, Tolea, Petculescu, Nemec, Haită, Vencu
  • Absenți: Gîț, Dumbrăvanu, Pițian (accidentați)
  • Antrenor: Florin Pîrvu
  • Hermannstadt: Lazar - L. Stancu, Karo, Chorbadzhiyski, K. Ciubotaru - Balaure, D. Albu, Zargary, Neguț - Chițu, S. Buș
  • Rezerve: I. Stoica, Afalna, Issah, Gjorgjievski, Gțndilă, I. Pop, Rițivoi, Muțiu
  • Absenți: Căpușă (indisponibil), Politic, Barstan, E. Florescu, Simba, Kujabi, Jair, Ivanov (accidentați)
  • Antrenor: Dorinel Munteanu
  • Arbitru: Kovacs Szabolcs, Asistenți: Neacşu George Florin, Filip Alexandru, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Porumbel Valentin
  • Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari - Ilfov)

Pentru Hermannstadt, o eventuală retrogradare ar fi o cădere dureroasă, mai ales după parcursul din ultimele sezoane.

  • Sibienii au terminat sezonul trecut pe primul loc în play-out, cu 36 de puncte
  • În stagiunea 2023-2024 au încheiat pe locul 3 în aceeași fază a campionatului, cu 34 de puncte.

FC Voluntari a ajuns la barajul de promovare și sezonul trecut, când a întâlnit Unirea Slobozia, însă a ratat revenirea în Liga 1 după un duel decis la loviturile de departajare.

Ilfovenii au câștigat manșa tur cu 2-1, pe teren propriu, însă Slobozia s-a impus în retur cu 1-0, după 120 de minute. La general a fost 2-2, iar ialomițenii au rămas în Superliga după 4-3 la penalty-uri.

Din sezonul 2020-2021, de când a fost introdus sistemul cu patru echipe implicate în barajul de menținere/promovare, patru formații din liga secundă au reușit să facă pasul în primul eșalon:

  • CS Mioveni - a promovat în fața lui Hermannstadt
  • U Cluj - a promovat în fața lui Dinamo
  • Dinamo - a promovat în fața lui FC Argeș
  • Metaloglobus - a promovat în fața lui Poli Iași

Florin Pîrvu: „E meciul sezonului”

Florin Pîrvu, antrenorul celor de la FC Voluntari, a prefațat duelul decisiv cu Hermannstadt de la baraj.

„E meciul sezonului. Știm unde am greșit după meciul din tur. Noi am dat o replică bună, să nu uităm că am marcat de două ori și am avut și alte oportunități de a mai da goluri.

Chiar dacă adversarul a arătat că are experiență, că are fotbaliști ce pot diferența, noi am arătat că putem face față unei echipe de primă ligă.

Jucătorii aceștia ai noștri merită să joace în Liga 1. Este un grup bun, dorința clubului e mare, a staff-ului nu mai spun. Suntem concentrați și atenți, știm că s-a creat o emulație și din perspectiva fanilor, s-au vândut toate biletele. Nu că am avea un stadion cu multe locuri, dar mă bucur că s-a creat emulație și s-au epuizat biletele”, a declarat Pîrvu, citat de fanatik.ro.

Va fi un meci cu încărcătură și vreau să ne bucurăm la final. S-a muncit mult în acest sezon și cred că merităm să fim în Liga 1! Florin Pîrvu, antrenor FC Voluntari

Dorinel Munteanu: „Nu mergem la Voluntari să supraviețuim, ci să câștigăm”

Dorinel Munteanu, antrenorul sibienilor, a prefațat la rândul său meciul cu FC Voluntari.

„Nu mergem la Voluntari să supraviețuim, ci să câștigăm. Ăsta a fost mesajul meu în fiecare zi. Știu că va fi greu, dar băieții noștri s-au pregătit foarte bine.

Au un moral ridicat și, după 90 de minute de efort, de muncă, de atitudine, sunt convins că va veni și răsplata pe care o merită pe deplin: adică anul viitor să fim tot în Superliga României.

Am încredere în jucători, îi cunosc bine și își doresc cu toții să evolueze şi anul viitor în Superliga României”, a declarat Dorinel Munteanu.

Jucătorii au atât valoare individuală, cât și valoarea colectivă, dar trebuie să o demonstreze. Trebuie să o demonstreze pe teren în cele 90. Sau 120 de minute. Dorinel Munteanu, antrenor FC Hermannstadt

Citește și

Dorit în Turcia  Starul lui FCSB ar putea deveni coleg cu un „tricolor”
Superliga
14:55
Dorit în Turcia Starul lui FCSB ar putea deveni coleg cu un „tricolor”
Citește mai mult
Dorit în Turcia  Starul lui FCSB ar putea deveni coleg cu un „tricolor”
„Joc oriunde pentru Ucraina” Romanchuk, după ce a debutat ca fundaș dreapta pentru națională
Superliga
14:33
„Joc oriunde pentru Ucraina” Romanchuk, după ce a debutat ca fundaș dreapta pentru națională
Citește mai mult
„Joc oriunde pentru Ucraina” Romanchuk, după ce a debutat ca fundaș dreapta pentru națională

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
liga 1 fc voluntari afc hermannstadt baraj
Știrile zilei din sport
Cea mai mare amendă de la Roland Garros! Sancțiune drastică primită de jucătorul care a făcut remarci sexiste la adresa unei arbitre de scaun
Tenis
01.06
Cea mai mare amendă de la Roland Garros! Sancțiune drastică primită de jucătorul care a făcut remarci sexiste la adresa unei arbitre de scaun
Citește mai mult
Cea mai mare amendă de la Roland Garros! Sancțiune drastică primită de jucătorul care a făcut remarci sexiste la adresa unei arbitre de scaun
Cesiuni de 1 milion de euro Petrolul a „amanetat” o parte din drepturile TV pentru sezonul viitor » Cine sunt beneficiarii
Superliga
01.06
Cesiuni de 1 milion de euro Petrolul a „amanetat” o parte din drepturile TV pentru sezonul viitor » Cine sunt beneficiarii
Citește mai mult
Cesiuni de 1 milion de euro Petrolul a „amanetat” o parte din drepturile TV pentru sezonul viitor » Cine sunt beneficiarii
Hermannstadt a retrogradat! FC Voluntari produce surpriza și revine în Liga 1 , după două sezoane petrecute în eșalonul secund
Superliga
01.06
Hermannstadt a retrogradat! FC Voluntari produce surpriza și revine în Liga 1, după două sezoane petrecute în eșalonul secund
Citește mai mult
Hermannstadt a retrogradat! FC Voluntari produce surpriza și revine în Liga 1 , după două sezoane petrecute în eșalonul secund
Acuzate de discriminare Naomi Osaka și Taylor Townsend au organizat o cină doar cu jucători de culoare: „Dintr-odată pare să fie o problemă”
Tenis
01.06
Acuzate de discriminare Naomi Osaka și Taylor Townsend au organizat o cină doar cu jucători de culoare: „Dintr-odată pare să fie o problemă”
Citește mai mult
Acuzate de discriminare Naomi Osaka și Taylor Townsend au organizat o cină doar cu jucători de culoare: „Dintr-odată pare să fie o problemă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:09
Mirra Andreeva, prea puternică Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturi la Roland Garros. Meciul a durat mai puțin de o oră
Mirra Andreeva, prea puternică Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturi la Roland Garros. Meciul a durat mai puțin de o oră
12:46
Farul schimbă antrenorul Constănțenii au anunțat despărțirea de Flavius Stoican » Cine vine în locul său
Farul schimbă antrenorul Constănțenii au anunțat despărțirea de Flavius Stoican » Cine vine în locul său
12:48
Se desparte de Dinamo Final de drum pentru fotbalist: „Am avut un rol complex. S-au întâmplat lucruri care nu mi-au plăcut”
Se desparte de Dinamo  Final de drum pentru fotbalist: „Am avut un rol complex. S-au întâmplat lucruri care nu mi-au plăcut”
11:13
„Hagi a luat fața gramaticii” Selecționerul a ajuns la Cronica Cârcotașilor pentru discursul său: „A driblat topica frazei de au amețit toți lingviștii”
„Hagi a luat fața gramaticii” Selecționerul a ajuns la Cronica Cârcotașilor pentru discursul său: „A driblat topica frazei de au amețit toți lingviștii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Top stiri
Actul semnat de  Mara și CFR  Datorie de peste 200.000 de euro  garantată cu transferurile a 5 jucători » Care sunt aceștia
Superliga
01.06
Actul semnat de Mara și CFR Datorie de peste 200.000 de euro garantată cu transferurile a 5 jucători » Care sunt aceștia
Citește mai mult
Actul semnat de  Mara și CFR  Datorie de peste 200.000 de euro  garantată cu transferurile a 5 jucători » Care sunt aceștia
Ea a ajutat-o pe Sorana Cîrstea Românca a vorbit despre unul dintre oamenii-cheie în progresul ei: „A făcut minuni cu mine”
Tenis
01.06
Ea a ajutat-o pe Sorana Cîrstea Românca a vorbit despre unul dintre oamenii-cheie în progresul ei: „A făcut minuni cu mine”
Citește mai mult
Ea a ajutat-o pe Sorana Cîrstea Românca a vorbit despre unul dintre oamenii-cheie în progresul ei: „A făcut minuni cu mine”
Ici c'est Paris VIDEO+FOTO. Starurile lui PSG au adus cele  două trofee Champions League la Roland Garros: „Primul e istoric, al doilea e legendar! Vom mai aduce unul”
Liga Campionilor
01.06
Ici c'est Paris VIDEO+FOTO. Starurile lui PSG au adus cele două trofee Champions League la Roland Garros: „Primul e istoric, al doilea e legendar! Vom mai aduce unul”
Citește mai mult
Ici c'est Paris VIDEO+FOTO. Starurile lui PSG au adus cele  două trofee Champions League la Roland Garros: „Primul e istoric, al doilea e legendar! Vom mai aduce unul”
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
B365
29.05
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
Citește mai mult
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni

Echipe/Competiții

fcsb 89 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 52 rapid 27 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
02.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share