A apărut Rădoi  FOTO. I-a ignorat telefoanele lui Becali și a fost văzut înconjurat de rivali abia după ce FCSB a numit antrenor +7 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

A apărut Rădoi FOTO. I-a ignorat telefoanele lui Becali și a fost văzut înconjurat de rivali abia după ce FCSB a numit antrenor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 19:17
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 19:18
  • Mirel Rădoi (45 de ani), antrenor dorit din nou cu insistență de Gigi Becali (68 de ani) la FCSB, a fost prezent la evenimentul Professional Coaching Summit, care a avut loc pe stadionul „Arcul de Triumf”.
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După ce Marius Baciu și-a anunțat demisia de pe banca FCSB, Becali a anunțat că prima variantă postul de antrenor este Mirel Rădoi, care s-a despărțit de Gaziantep în urmă cu aproape o lună.

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FOTO. Mirel Rădoi, prima apariție după ce nu i-a răspuns la telefon lui Becali

Patronul FCSB a declarat ulterior că l-a sunat pe Rădoi de trei ori, dar nu i-a răspuns. În acest sens, Becali s-a reorientat rapid și a ajuns la varianta Laurențiu Reghecampf.

Mihai Stoica a anunțat că Reghecampf va conduce primul antrenament la FCSB joi. Miercuri, gruparea roș-albastră a anunțat și despărțirea de Marius Baciu.

După ce nu i-a răspuns la telefon un timp îndelungat patronului FCSB, Mirel Rădoi a fost prezent pe „Arcul de Triumf” la evenimentul Professional Coaching Summit, organizat în parteneriat cu FIFA Training Centre.

Mirel Rădoi, prezent la evenimentul Professional Coaching Summit. Foto: Sport Pictures
Mirel Rădoi, prezent la evenimentul Professional Coaching Summit. Foto: Sport Pictures

Galerie foto (7 imagini)

Mirel Rădoi, prezent la evenimentul Professional Coaching Summit. Foto: Sport Pictures Mirel Rădoi, prezent la evenimentul Professional Coaching Summit. Foto: Sport Pictures Mirel Rădoi, prezent la evenimentul Professional Coaching Summit. Foto: Sport Pictures Mirel Rădoi, prezent la evenimentul Professional Coaching Summit. Foto: Sport Pictures Emil Săndoi, Iasmin Latovlevici, prezenți la evenimentul Professional Coaching Summit. Foto: Sport Pictures
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Peste 500 de antrenori au fost prezenți la acest eveniment, desfășurat pe 21 și 22 septembrie. Programul a fost construit în jurul temei centrale a ediției:„dezvoltarea jucătorului și conducerea procesului de antrenament”, conform frf.ro.

Printre formatori s-au numărat și fostul internațional Ilie Dumitrescu, dar și Bogdan Merișanu, preparator fizic la Universitatea Craiova.

Ilie Dumitrescu, formator la evenimentul Professional Coaching Summit. Foto: Sport Pictures
Ilie Dumitrescu, formator la evenimentul Professional Coaching Summit. Foto: Sport Pictures

Galerie foto (7 imagini)

Mirel Rădoi, prezent la evenimentul Professional Coaching Summit. Foto: Sport Pictures Mirel Rădoi, prezent la evenimentul Professional Coaching Summit. Foto: Sport Pictures Mirel Rădoi, prezent la evenimentul Professional Coaching Summit. Foto: Sport Pictures Mirel Rădoi, prezent la evenimentul Professional Coaching Summit. Foto: Sport Pictures Emil Săndoi, Iasmin Latovlevici, prezenți la evenimentul Professional Coaching Summit. Foto: Sport Pictures
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La eveniment au mai participat și Marius Șumudică, antrenorul de la CFR Cluj, Dan Petrescu, Vasile Miriuță, Emil Săndoi, Mihai Teja, Costel Gâlcă, fostul tehnician al Rapidului, dar și Iasmin Latovlevici, fostul jucător de la FCSB.

Vasile Miriuță, Dan Petrescu, Mihai Teja, prezenți la evenimentul Professional Coaching Summit. Foto: Sport Pictures
Vasile Miriuță, Dan Petrescu, Mihai Teja, prezenți la evenimentul Professional Coaching Summit. Foto: Sport Pictures

Galerie foto (7 imagini)

Mirel Rădoi, prezent la evenimentul Professional Coaching Summit. Foto: Sport Pictures Mirel Rădoi, prezent la evenimentul Professional Coaching Summit. Foto: Sport Pictures Mirel Rădoi, prezent la evenimentul Professional Coaching Summit. Foto: Sport Pictures Mirel Rădoi, prezent la evenimentul Professional Coaching Summit. Foto: Sport Pictures Emil Săndoi, Iasmin Latovlevici, prezenți la evenimentul Professional Coaching Summit. Foto: Sport Pictures
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Ce a declarat Gigi Becali: „Am sunat la Mirel de trei ori”

După ce FCSB a fost învinsă de U Craiova cu scorul de 0-5 și după ce Baciu și-a anunțat demisia, Gigi Becali a declarat:

„Am vorbit cu MM, ne-am consultat. La un moment dat, mi-a spus cineva: «Bă, Gigi, tu ai văzut galeria?». Am zis că nu vreau să fac împotriva lor. Și el îmi spune mie: «Gigi, cum să facem împotriva lor? Tu ai văzut că la 5-0 ei cântau?».

Când am auzit asta, l-am sunat pe Mustață (n.r. - liderul galeriei) și am zis: «Voi pe cine vreți?». Pentru că ce-ați făcut voi, m-a impulsionat așa de tare și meritați. Ce vreți voi, aia fac. Mustață a zis: «Reghecampf sau Mirel Rădoi».

Pentru că Mirel este finul meu, îl voi suna primul. Dacă el va răspunde, va fi el antrenor. Dacă el nu va răspunde, va fi Reghecampf. Am sunat la Mirel de trei ori, n-a răspuns. L-am sunat pe Reghe, mi-a răspuns și am negociat pe loc.

El a spus: «Nu mă interesează prea mult salariul, mă interesează prime de calificări». I-am zis că îi dau pe loc o primă de un milion de euro pentru Liga Campionilor”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

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