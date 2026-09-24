Lotul pentru meciul cu Suedia Surpriza lui Gică Hagi: câți jucători din Superliga a păstrat între cei 23 pentru primul duel din Liga Națiunilor

Gică Hagi (61 de ani) a anunțat lotul de jucători pentru primul duel oficial de la revenirea sa pe banca naționalei.

Surpriza pregătită de selecționer: câți jucători din Superliga se regăsesc printre cei 23.

Suedia - România se joacă vineri, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Selecționerul naționalei a ales 23 de jucători din lotul final anunțat anterior, iar alți 9 au rămas în cantonament și nu vor avea șansa de a evolua la debutul în noul sezon al Ligii Națiunilor.

Lotul stabilit de Gică Hagi pentru meciul cu Suedia

PORTARI

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

FUNDAȘI

Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Matei Ilie, Lisav Eissat, Nicușor Bancu, Andrei Burcă

MIJLOCAȘI

Tudor Băluță, Darius Olaru, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Vlad Dragomir, Florin Tănase, Vladimir Screciu, Ianis Hagi

ATACANȚI

Dennis Man, Louis Munteanu, Valentin Mihăilă

Jucătorii rămași în cantonament, 9 la număr, sunt: Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan.

Gică Hagi a ales doar 3 jucători din campionatul intern

Dintre cei 23 de jucători selectați, doar 3 dintre ei evoluează în Liga 1, toți la campioana Universitatea Craiova: Tudor Băluță, Nicușor Bancu și Vladimir Screciu.

Selecționerul Gigă Hagi a transmis, încă de la conferința de presă anterioară, că va miza foarte mult pe serviciile jucătorilor care au experiență la nivel internațional.

Eu v-am zis criteriile mele de selecție. Vor fi mulți jucători cu experiență foarte mare la nivel internațional. E primul criteriu. După aceea vom vedea. Indiferent dacă unul a jucat mai mult sau mai puțin. Eu așa văd lucrurile la națională. Gheorghe Hagi, selecționer România

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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