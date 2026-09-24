Lotul pentru meciul cu Suedia Surpriza lui Gică Hagi: câți jucători din Superliga a păstrat între cei 23 pentru primul duel din Liga Națiunilor

- Gică Hagi (61 de ani) a anunțat lotul de jucători pentru primul duel oficial de la revenirea sa pe banca naționalei.
- Surpriza pregătită de selecționer: câți jucători din Superliga se regăsesc printre cei 23.
- Suedia - România se joacă vineri, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Selecționerul naționalei a ales 23 de jucători din lotul final anunțat anterior, iar alți 9 au rămas în cantonament și nu vor avea șansa de a evolua la debutul în noul sezon al Ligii Națiunilor.
Lotul stabilit de Gică Hagi pentru meciul cu Suedia
PORTARI
- Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
FUNDAȘI
- Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Matei Ilie, Lisav Eissat, Nicușor Bancu, Andrei Burcă
MIJLOCAȘI
- Tudor Băluță, Darius Olaru, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Vlad Dragomir, Florin Tănase, Vladimir Screciu, Ianis Hagi
ATACANȚI
- Dennis Man, Louis Munteanu, Valentin Mihăilă
Jucătorii rămași în cantonament, 9 la număr, sunt: Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan.
Gică Hagi a ales doar 3 jucători din campionatul intern
Dintre cei 23 de jucători selectați, doar 3 dintre ei evoluează în Liga 1, toți la campioana Universitatea Craiova: Tudor Băluță, Nicușor Bancu și Vladimir Screciu.
Selecționerul Gigă Hagi a transmis, încă de la conferința de presă anterioară, că va miza foarte mult pe serviciile jucătorilor care au experiență la nivel internațional.
Eu v-am zis criteriile mele de selecție. Vor fi mulți jucători cu experiență foarte mare la nivel internațional. E primul criteriu. După aceea vom vedea. Indiferent dacă unul a jucat mai mult sau mai puțin. Eu așa văd lucrurile la națională. Gheorghe Hagi, selecționer România
Programul României în Nations League
- 25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)
- 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
- 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
- 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
- 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
- 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)