VAR-ul intră sub supraveghere! FRF a introdus o funcție complet nouă: cum va fi evaluată activitatea arbitrilor video

Federația Română de Fotbal a decis să introducă un nou rol în procesul de monitorizare a arbitrajului video.

Comitetul Executiv al FRF, reunit pe 23 septembrie, a aprobat în unanimitate crearea funcției de supervizor VAR, responsabilă de analiza modului în care arbitrii își desfășoară activitatea în camera VAR.

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Noua funcție nu va avea ca obiectiv exclusiv verificarea rezultatului unei intervenții VAR. Supervizorul va urmări întregul proces care a condus la o decizie, de la comunicarea dintre arbitrii implicați până la respectarea procedurilor prevăzute de protocolul VAR.

FRF introduce rolul de supervizor VAR

Supervizorul va urmări partida dintr-o cameră separată și va monitoriza activitatea arbitrilor aflați în camera VAR de la Mogoșoaia, scrie gsp.ro.

Acesta va putea asculta comunicarea dintre VAR și AVAR și va analiza modul în care aceștia gestionează fazele supuse verificării.

Supervizorul nu va avea posibilitatea de a interveni în timpul meciului. Rolul său este unul de evaluare ulterioară, nu de intervenție în procesul decizional al arbitrilor VAR.

Ia act de informarea și explicațiile privind funcționarea sistemului VAR, aprobă introducerea rolului de supervizor VAR. Federația Română de Fotbal

Printre elementele care vor putea fi analizate se numără:

modul în care VAR și AVAR comunică între ei;

felul în care sunt verificate fazele litigioase;

respectarea protocolului VAR;

timpul necesar pentru analizarea unei faze și luarea unei decizii;

eventualele greșeli de procedură;

modul în care arbitrii ajung la decizia finală;

corectitudinea deciziei luate.

După încheierea partidei, supervizorul va întocmi un raport referitor la activitatea arbitrilor VAR.

Din acest punct de vedere, noua funcție va avea un rol comparabil cu cel al unui observator de arbitri, însă analiza va fi concentrată asupra procesului de arbitraj video.

Controversele care au dus la apariția supervizorului VAR

Introducerea supervizorului VAR vine într-un moment în care sistemul de arbitraj video a fost în centrul mai multor controverse în fotbalul românesc.

În ultima perioadă au existat faze intens discutate, precum golul anulat celor de la Csikszereda în partida cu Petrolul, reușita celor de la Corvinul Hunedoara împotriva Oțelului Galați, considerată de unii observatori ca fiind precedată de o posibilă poziție de ofsaid, sau situațiile controversate din derby-ul Dinamo - FCSB, încheiat cu scorul de 2-1.

FOTO: Fază controversată în Oțelul - Corvinul 2-3

Analiza intervențiilor VAR nu va viza doar verdictul final al arbitrilor, ci și întregul proces care a stat la baza acestuia. Supervizorul va urmări modul în care este analizată fiecare fază și va putea semnala eventualele erori de comunicare sau de procedură.

Rolul său va fi, astfel, și unul de monitorizare și îmbunătățire a activității din camera VAR, prin identificarea aspectelor care pot fi corectate în modul de utilizare a tehnologiei de către arbitri.

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