Dorinel Munteanu, prezentat oficial „Neamțul” este noul antrenor al celor de la Hermannstadt: „E cea mai mare provocare a mea”

Dorinel Munteanu (57 de ani) este noul antrenor al celor de la Hermannstadt.

Fostul tehnician al celor de la Oțelul Galați va avea o misiune dificilă, întrucât va trebui să salveze echipa de la retrogradare în a doua jumătate a sezonului.

După 19 etape, echipa din Sibiu ocupă locul 15 în clasamentul Ligii 1, ultima victorie în campionat fiind cea cu Rapid (2-1), la finalul lunii septembrie.

După mai multe zvonuri confirmate în weekend-ul precedent chiar de antrenor, Dorinel Munteanu a preluat echipa în mod oficial.

Dorinel Munteanu a fost prezentat oficial de Hermannstadt

Munteanu va reveni ca antrenor în Liga 1, după ce a semnat un contract valabil un sezon și jumătate cu clubul sibian.

„Bine ai venit la FCH, Dorinel Munteanu!

Ca fotbalist, Dorinel Munteanu a jucat la CSM Reşiţa, FC Olt, Inter Sibiu, Dinamo Bucureşti, Cercle Bruges, FC Koln, Wolfsburg, Steaua București, CFR Cluj, FC Argeş, FC Vaslui și U Cluj.

A cucerit Campionatul, Cupa României și Supercupa României. De asemenea, a evoluat în echipa națională a României o perioadă îndelungată, devenind cel mai selecționat fotbalist român din toate timpurile (134 de prezenţe/16 goluri).

Dorinel Munteanu și-a început cariera de antrenor principal în 2005, pe banca echipei CFR Cluj, unde activa şi ca jucător, continuând apoi la FC Argeş, FC Vaslui, Steaua București, U Cluj, Oţelul Galați, Dinamo Bucureşti, Mordovia Saransk, Kuban Krasnodar, Gabala, Astra Giurgiu, Zakho FC și CSM Reşiţa.

A fost antrenor principal la Oţelul Galaţi în perioada 2009-2012, reușind în 2011 să câștige campionatul şi Supercupa României, dar și în perioada 2021 - 2024, reușind să-i readucă pe gălățeni din Liga 3 în SuperLiga Romania și într-o finală de Cupa României Betano.

Dorinel Munteanu a semnat un contract cu FCH valabil pentru un sezon și jumătate”, a scris Hermannstadt pe pagina de Facebook a clubului.

Dorinel Munteanu: „Este cea mai mare provocare a mea”

Imediat după semnarea contractului, Munteanu a oferit și o scurtă declarație.

„Din toate punctele de vedere vin cu gânduri bune. În primul rând mă refer la echipă, pentru că este cea mai importantă provocare a mea, ținând cont că la Sibiu am avut momente foarte frumoase.

Mă legă foarte multe de acest oraș, de această echipă și îmi doresc, împreună cu staff-ul, împreună cu jucătorii, împreună cu conducerea, să readucem echipa la identitatea pe care a avut-o în ultimii ani, adică să fim o echipă puternică, o echipă de temut în campionatul intern”, a spus Dorinel Munteanu.

