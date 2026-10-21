Nu e chiar oda pe care i-au închinat-o o sumă de tinere sportive Elisabetei Lipă la ceas aniversar al mult iubitei și stimatei conducătoare a canotajului românesc dar nu e nici departe.

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Comițiul olimpic își exprimă un „profund respect” pentru cariera doamnei Lipă. Citind asta mi-am adus aminte de un banc de pe vremea când „nea Nicu” o luase razna.

Un individ vizibil deranjat la mansardă intră într-o farmacie dând ușa de perete și urlă la vânzătoare: „Ce aveți pentru schizofenie?”. Tovarășa de la ghișeu ia poziția de drepți și rostește cu entuziasm: „Un profund respect!”.

Hotărârea Curții de Conturi a născut o situație kafkiană

În comunicatul transmis trebuia ca forul condus de Mihai Covaliu să facă această plecăciune. Era musai, musai.

COSR tocmai o acționase în judecată pe Lipă alături de alți membri ai federației de canotaj pentru aproape 500.000 de euro încasați ca premiere după Paris. Din care 162.000 pe cardul contabilei șefe.

Rămasă aici, informația ne-ar fi dus cu gândul că la forul olimpic cineva a luat-o pe câmpii. Cum să o dai în judecată pe Lipă?! Așa ceva e numai în cărțile cu povești. A, ba nu! Și în catastifele Curții de Conturi.

Căci ea e mama răutăților. Ea îi obligă mișelește pe încasatorii publici să respecte legea.

Hotărârea Curții a născut o situație kafkiană. COSR a fost obligat să meargă la judecată împotriva conducerii federației care i-a adus cele mai multe medalii.

În același timp, însă, a contestat în justiție decizia Curții. Cum ar veni, COSR o pălmuiește pe Lipă scuzându-se și inițiază în paralel un proces care să îi anuleze procesul. SF? Stați că devine și mai și.

Ascultați aceste două enunțuri ale Comitetului Olimpic.

1. „În această acțiune (de contestare a hotărârii Curții de Conturi) COSR a arătat că raționamentul nu e corect, premierile fiind acordate cu deplina respectare a legii”

2. „COSR a cerut Federațiilor (...) și Agenției Naționale pentru Sport să stabilească (...) criterii transparente de acordare a premierilor. (...) De asemenea, a transmis Agenției Naționale pentru Sport o propunere (…) pentru ca criteriile, condițiile și responsabilitățile în acordarea premiilor să fie stabilite clar prin lege”

COSR, între ciocanul Curții de Conturi și nicovala Lipă

Nu trebuie să fii judecător ca să te pufnească râsul. Cum ar veni, totul e perfect legal, doar că banii nu s-au dat transparent și legea e varză în privința asta. Atunci cum e legal?

Elisabeta Lipă

Păi, cred că procesul va fi simplu. Dar mai trebuie săpat un strat al comunicatului. Din ce afirmă COSR reiese că Lipă și ai ei au acționat într-un vid de definire a aplicării legii după cum i-a tăiat capul. Și, cum ar veni, să se spele pe cap acum.

COSR e între ciocanul Curții de Conturi și nicovala Lipă. E ca șoarecele lui Schrodinger (mai adaptez și eu, ce să fac?), e și pro, și contra.

Covaliu nu poate să nu aplice decizia Curții dar nu poate risca să o supere pe șefa tezaurului olimpic. De fapt, el știe că acest sport e stat în stat.

Canotajul a obținut cele mai mari performanțe pentru România cu acest preț, să fie lăsat în pace, să nu-și bage nimeni nasul în ciorba lui. Dă de înțeles că altfel nu ar putea face ce face. Că pentru a mulțumi oameni dedicați, „sacrificați” în scopul victoriei, atunci mijloacele nu trebuie chestionate.

E ca Jack Nicholson în „Oameni de onoare”. Comandant al bazei de la Guantanamo urlă scos din minți la tânărul acuzator interpretat de Tom Cruise că, în apărarea țării, poate face orice fără să-i pese de lege.

„Ar trebui să-mi mulțumești pentru serviciile mele și să mergi pe drumul tău, nu să-mi pui în discuție metodele”, spune în esență colonelul.

Doar că și acolo, ca și în cazul canotajului, în cele din urmă cineva dă cu un ciocănel. Să vedem dacă va sparge nicovala.