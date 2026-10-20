Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) a emis un comunicat după ce a intentat un proces împotriva Elisabetei Lipă (61 de ani), președinta Federației Române de Canotaj.

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GOLAZO.ro a scris că raportul Curții de Conturi făcut la Federația Română de Canotaj (n.r. FRC) arată faptul că, din cauza unor premieri fără suport legal, forul al cărei președinte e Elisabeta Lipă trebuie să înapoieze suma de 492.800 euro către COSR.

Raportul Curții de Conturi s-a axat pe anii 2021 și 2024, atunci când au fost Jocurile Olimpice de la Tokyo și Paris, iar COSR a premiat sportivii români cu performanțe deosebite.

Cum Elisabeta Lipă susține că federația pe care o conduce nu a făcut nimic ilegal, iar suma încă nu a fost recuperată, deși a trecut aproape un an de la raportul Curții de Conturi, COSR a acționat-o în judecată pe fosta mare canotoare!

COSR, după ce a acționat-o pe Elisabeta Lipă în instanță: „Singura cale”

„Precizări ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român privind acțiunea în justiție referitoare la premiilor olimpice acordate Federației Române de Canotaj

În legătură cu informațiile apărute în presă despre acțiunea în justiție formulată de Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) în legătură cu premiile olimpice acordate pentru Jocurile Olimpice Tokyo 2020 și Paris 2024, COSR face următoarele precizări:

1. Demersul judiciar inițiat de COSR este o obligație legală. În urma misiunii de audit privind perioada 2021–2024, Plenul Curții de Conturi a României a adoptat Hotărârea nr. 1242/12.11.2025. Prin aceasta, COSR a fost obligat să stabilească întinderea sumelor considerate de Curte ca fiind acordate necuvenit, să ia măsuri pentru recuperarea lor și să le restituie Agenției Naționale pentru Sport.

Hotărârea Plenului Curții de Conturi este un act administrativ cu caracter executoriu, care trebuie pusă în executare în mod obligatoriu, cât timp nu a fost anulată de o instanță judecătorească. În caz contrar, COSR ar fi expus atragerii răspunderii sale pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse de un organ de control al statului.

2. COSR a contestat în instanță hotărârea Curții de Conturi. În paralel, COSR a formulat o acțiune în anularea Hotărârii Plenului Curții de Conturi, aflată pe rolul Curții de Apel București (dosar nr. 3434/2/2026). În această acțiune, COSR a arătat că, din punctul său de vedere, raționamentul Curții de Conturi nu este unul corect, premierile fiind acordate cu deplina respectare a legii, pe baza propunerilor federației, în limitele procentuale prevăzute de art. 34 din H.G. nr. 1447/2007 și au fost aprobate de organele statutare al FRC.

3. Cele două acțiuni nu se contrazic, ci se completează. COSR a contestat hotărârea Curții de Conturi pe calea prevăzută de lege însă, până la soluționarea definitivă a acestui litigiu, are obligația de a se conforma actului cu caracter executoriu.

4. Demersul este limitat strict la constatările și măsurile dispuse de Curtea de Conturi. COSR a analizat împreună cu federațiile situația fiecărui beneficiar și a urmărit recuperarea sumelor doar în cazurile în care Curtea de Conturi a statuat explicit că premiile au fost acordate necuvenit.

5. COSR respectă profund cariera doamnei Elisabeta Lipă, precum și contribuția Federației Române de Canotaj la performanțele olimpice ale țării. Acțiunea în justiție nu este îndreptată împotriva unei persoane, ci este singura cale legală prin care COSR își poate îndeplini obligațiile impuse de Curtea de Conturi, iar instanțele de judecată sunt cele care vor stabili, cu imparțialitate, cum se rezolvă această situație.

6. COSR cere reguli clare pentru viitor. Pentru a evita astfel de situații, COSR a cerut Federațiilor Sportive Naționale și Agenției Naționale pentru Sport să stabilească și să aprobe criterii transparente de acordare a premiilor pentru ciclul olimpic 2025–2028. De asemenea, a transmis Agenției Naționale pentru Sport o propunere de completare a H.G. nr. 1447/2007, pentru ca criteriile, condițiile și responsabilitățile în acordarea premiilor să fie stabilite clar prin lege.

COSR va comunica public orice evoluție relevantă a celor două proceduri judiciare și nu va face alte comentarii asupra cauzelor aflate pe rolul instanțelor”, se arată în comunicatul Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

90.000 euro a fost suma încasată drept premiere de Elisabeta Lipă pentru rezultatele canotorilor români, un aur și două medalii de argint, la JO Tokyo 2021

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