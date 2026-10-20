Lipă, dată în judecată! EXCLUSIV. COSR i-a intentat proces fostei campioane olimpice și cere înapoi 492.800 euro! „DNA vrea să-i ridice imunitatea”!
Elisabeta Lipă, președinta Federației Române de Canotaj. Foto: Facebook / Elisabeta Lipă. Montaj: GOLAZO.ro
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Lipă, dată în judecată! EXCLUSIV. COSR i-a intentat proces fostei campioane olimpice și cere înapoi 492.800 euro! „DNA vrea să-i ridice imunitatea”!

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 20.10.2026, ora 13:50
alt-text Actualizat: 20.10.2026, ora 13:50
  • Elisabeta Lipă, 61 de ani, președinta Federației Române de Canotaj, are calitatea de pârât în procesul intentat de Comitetul Olimpic Sportiv Român.
  • Fosta campioană olimpică nu a înapoiat aproape jumătate de milion de euro după decizia Curții de Conturi.
  • Surse GOLAZO.ro afirmă că DNA vrea să înceapă procedura de ridicare a imunității parlamentare a Elisabetei Lipă.
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Cutremur la vârful sportului românesc! Comitetul Olimpic și Sportiv Român (n.r. COSR) s-a întors împotriva unuia dintre vicepreședinții săi și l-a acționat în judecată. Numele acestuia? Elisabeta Lipă.

GOLAZO.ro scria, pe 9 decembrie 2025, că raportul Curții de Conturi făcut la Federația Română de Canotaj (n.r. FRC) arată faptul că, din cauza unor premieri fără suport legal, forul al cărei președinte e Elisabeta Lipă trebuie să înapoieze suma de 492.800 euro către COSR.

Reacția de atunci a campioanei olimpice a fost: „Nu mi s-a comunicat nimic. Nu am ce să comentez”.

Dată în judecată de COSR!

Raportul Curții de Conturi s-a axat pe anii 2021 și 2024, atunci când au fost Jocurile Olimpice de la Tokyo și Paris, iar COSR a premiat sportivii români cu performanțe deosebite.

Cum Elisabeta Lipă susține că federația pe care o conduce nu a făcut nimic ilegal, iar suma încă nu a fost recuperată, deși a trecut aproape un an de la raportul Curții de Conturi, COSR a acționat-o în judecată pe fosta mare canotoare!

Captură de ecran de pe portalul Tribunalul București. Captură de ecran de pe portalul Tribunalul București.
Captură de ecran de pe portalul Tribunalul București.

Pe lângă numele Lipă, la pârâți, apare și cel al secretarului general, Cătălin Erhan. Acesta a fost unul dintre cei doi angajați ai FRC, alături de contabila șefă, care, în „tabelul inițial”, așa cum susținea Lipă în momentul scandalului premierilor, primise 162.400 de euro premiere pentru rezultatele de la JO Paris.

Președinta canotajului românesc spunea ulterior că acele sume se „împart la toți angajații federației”.

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Surse GOLAZO.ro din interiorul FRC au declarat că: „Procesul e o formă de autoprotecție instituțională a COSR, prin care ei vor să construiască un scut legal și să recupereze banii.

Nu cred că vorbim despre o deturnare de fonduri sau despre cheltuieli neeligibile pentru alte destinații, ci despre sume calculate pe «șublerul legii» și aprobate oficial de forurile de conducere.

Problema COSR e că ei au aprobat acele tabele cu sumele premierilor în Comisia Tehnică, iar, ulterior, în Comitetul Executiv. Păi dacă era o ilegalitate, de ce nu au semnalată atunci?”

  • Comisia Tehnică a COSR
  • Primește propunerile de premiere venite de la Federațiile Sportive Naționale, verifică dacă criteriile tehnice (rezultate, clasări în puncte, componența colectivelor tehnice) sunt îndeplinite și emite un aviz sau o rezoluție.
  • Comitetul Executiv al COSR
  • Este organismul de conducere administrativă care ia act de avizele Comisiei Tehnice, validează legalitatea sumelor calculate și aprobă oficial listele de premiere prin hotărâre de vot.

Lipă, chemată la DNA?

Inspectorii Curții de Conturi au concluzionat, în urma raportului, că, pentru JO Paris 2024: „din suma de 38.915.641 lei reprezentând premieri acordate beneficiarilor din cadrul FRC, suma de 1.616.052 lei (324.800 euro) a fost acordată personalului (ex. consultant/expert sportiv, director complex sportiv, contabil, referent, îngrijitor, muncitor, paznic, bucătar, ospătar, fochist etc.)”.

Problema relevată de Curtea de Conturi a fost aceea că: „personalul din cadrul federației nu a fost inclus în colectivele tehnice olimpice, nu a avut stabilite atribuții care să justifice contribuția la obținerea performanțelor sportive și nici criterii care au stat la baza premiilor propuse, nefiind asigurată buna gestiune financiară în angajarea și utilizarea fondurilor publice primite de la bugetul statului”.

90.000
euro a fost suma încasată drept premiere de Elisabeta Lipă pentru rezultatele canotorilor români, un aur și două medalii de argint, la JO Tokyo 2021

Sursele GOLAZO.ro afirmă că DNA ar face demersurile legale pentru ca Elisabeta Lipă să-și piardă imunitatea parlamentară. De ce Direcția Națională Anticorupție ar face acest lucru? Doar pentru măsuri care includ „percheziția, reținerea sau arestarea preventivă”.

„Dacă doamna Lipă a făcut acele premieri bazându-se pe plafoanele superioare ale recompensărilor materiale prevăzute în lege, nu cred că-i poate face nimeni, nimic. Doar să se schimbe legea. Dacă nu le-a efectuat legal...

Ce știu e că DNA-ul se preocupă foarte îndeaproape de acest caz și s-ar putea să-i ridice imunitatea parlamentară. Oricum, gândiți-vă câte lucruri știe și Lipă despre toți cei din sportul românesc”.

GOLAZO.ro a încercat să ia legătura cu cei implicați în acest proces, Elisabeta Lipă, pe de o parte, Mihai Covaliu, preșdintele COSR, și George Boroi, vicepreședintele COSR, pe de altă parte, pentru a vă prezenta și puncte lor de vedere, dar fără succes până la ora publicării acestui articol.

Vom reveni cu noi informații pe măsură ce răspunsurile solicitate vor fi puse la dispoziția redacției.

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