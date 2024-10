„Banii sunt pentru 60 de persoane!”  Lipă declară pentru GOLAZO.ro că sumele de sute de mii € propuse pentru doi angajați ai FRC sunt, de fapt, pentru tot personalul

Elisabeta Lipă afirmă că nu se poate ca Roxana Petrescu, contabila șefă a Federației Române de Canotaj să fie premiată cu 162.400 de euro.

Lipă susține că și suma pe care a încasat-o ea în 2021, pentru rezultatele de la JO Tokyo, a fost împărțită.

Valeriu Gavril a declarat că acei doi angajați ai Federației propuși pentru premiere cu sume foarte mari nu sunt obligați să împartă banii.

Elisabeta Lipă afirmă că Roxana Petrescu, contabila șefă a Federației Române de Canotaj, va fi premiată cu 162.400 de euro pe hârtie, dar că ea va da bani și altor colegi.

Șefa ANS pretinde că și suma pe care a încasat-o ea în 2021, pentru rezultatele de la JO Tokyo, a fost împărțită cu colegii.

Subiectul a răbufnit după ce Eduard Novak a dezvăluit astăzi, pe contul său de Facebook, că secretarul general al Federației Române de Canotaj și contabila șefă a aceleiași instituții urmează să încaseze mai mulți bani din premierea de la Jocurile Olimpice decât David Popovici.

”Domnul Cătălin Erhan și doamna Roxana Petrescu sunt propuși, conform tabelului înaintat de FRC către COSR, la remunerații de 162.400 de euro fiecare.

Sportivii medaliați cu aur la JO de la Paris primesc 140.000 pentru performanțele lor”, a spus Novak.

Fragment din tabelul de premiere, înaintat de FRC către COSR, cu sumele care vor fi luate de sportivii de la canotaj.

Elisabeta Lipă: „Banii sunt pentru tot personalul!”

GOLAZO.ro a dialogat cu Elisabeta Lipă, șefa Agenției Naționale pentru Sport, și cu Valeriu Gavril, președintele FRC.

Bună seara, doamna Lipă. Care este situația propunerii de premiere pentru rezultatele de la JO Paris?

Sunt în aeroport, dar încerc să răspund întrebărilor. Astăzi am avut o zi foarte plină la Chișinău. Tot ce trebuie să înțeleagă lumea e că nu e nimic ilegal. E conform legii.

E vorba nu despre sportivi, pentru că știm cu toții cât muncesc, ci despre personal... Personalul din Federații, o dată la patru ani, este răsplătit. Cei care vor și ei să fie răsplătiți, să muncească și să aibă rezultate. Normal că atunci când ai performanțe bune și cuantumul de premiere e mare. 40% din fiecare medalie este suma cu care e premiat personalul Federației. Scrie în lege.

Dar pe listă sunt doar doi oameni, nu „personalul”.

Dacă nu greșesc, la Federația Română de Canotaj sunt angajate 60 și ceva de persoane.

Stați puțin, vă rog. Spuneți că sumele acelea încasate de secretarul general și contabila șefă se împart la tot personalul, adică cei peste 60 de oameni?

Doar nu-și imaginează nimeni că ia contabila șefă suma aceea?! Legea spune clar: „personalul Federației”. Asta veți regăsi în toate Federațiile care au luat medalii. Haltere, înot, gimnastică, canotaj și tenisul de masă care are, dacă nu greșesc, un loc 5. Premierile sunt plătite de la locul 1 la locul 6. Deci asta era problema? Banii aceia sunt pentru tot personalul.

Fragment din tabelul de premiere, înaintat de FRC către COSR, cu sumele celor doi angajați în cauză.

„Așa am făcut și eu în 2021”

De ce nu sunt trecuți toți oamenii angajați la FCR în tabel?

Nu putem trece toate conturile acolo, ci ia unul singur, și e normal să fie contabilul șef și secretarul general, după care se împart tuturor. Dar banii se împart celor 60, cred, de persoane care fac parte din federație. Plus că premierea asta se întâmplă o dată la patru ani. Su nt foarte mulți oameni... Sportul este foarte prost plătit. Un salariu în federație este puțin peste salariul minim pe economie. Să zicem 600 de euro. O dată la patru ani, el este răsplătit. Fiecare persoana angajată are aportul ei. Domnul Novak are o amnezie și uită că a făcut același lucru atunci când a fost Ministru...

Dar sub ce formă legală se împart apoi acești bani trecuți pe numele angajatului X sau Y din Federație celorlalți colegi?

E legal din moment ce se spune în lege că personalul Federației este remunerat cu 40% din suma valorii unitare a premiilor corespunzătoare. Din moment ce îți intră banii, legal, în cont, tu, tot legal, îi dai mai departe. Și întotdeauna criteriul este cel de performanță. Știți că se spune că a luat Lipă 160.000 de euro în 2021. Nu, exact același lucru am făcut. Și eu pot să demonstrez că mai departe am răsplătit oamenii, pentru că eu cu ei muncesc.

Deci și suma dumneavoastră s-a împărțit?

Bineînțeles. Își imaginează cineva că eu am luat 160.000? Hai să fim serioși! Diferența între mine și domnul Novak este una foarte mare. El face ilegalități și eu nu. Canotajul e pe val, asta este. Și dacă e pe val, dai în cel mai bun. Eu nu voi lăsa canotajul să aibă soarta gimnasticii. Clar! Eu le recomand să se ia după canotaj. Să muncească, să se dedice, să caute soluții, specialiști. Iar când or să vină rezultatele, o să fie fericită toată lumea.

Valeriu Gavril: „E problema lor dacă vor să împartă”

Președintele Federației Române de Canotaj, Valeriu Gavril, a declarat pentru GOLAZO.ro că acei doi angajați ai Federației propuși pentru premiere cu sume foarte mari pot, dacă vor, împărți suma cu colegii de instituție. „Nu e obligatoriu, dar pot”, asta a fost expresia folosită de șeful federației.

„Totul este legal, uitați-vă și în Hotărârea de Guvern 1447. Dacă vor să împartă, nu vor să împartă, asta este problema lor.

E transparent, iar dacă cei de la COSR vor să accepte sau nu acele sume, e altă discuție. Cei doi sunt nominal trecuți acolo, iar eu nu știu dacă vor să-și împartă banii sau nu”.

(n.r. – dar, dacă vor, există formă legală prin care se poate?) „Sigur, dacă vor, se poate. Ca să fie echitabil. Canotajul a fost, tot timpul, o echipă”.

Ce spune Hotărârea Guvernului României?

Hotărârea Guvernului României pentru modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin hotărârea nr. 1447:

În cazul personalului administrativ, premiere este reglementatată de articolul 34 după cum urmează:

1) Personalul din cadrul federațiilor sportive naționale, care a contribuit la clasarea sportivilor pe locurile I-VI la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret, jocurile paralimpice, campionatele mondiale și europene, Jocurile Mondiale de Plajă, Jocurile Europene, Festivalul Olimpic al Tineretului European, poate beneficia de premii la încheierea fiecăreia dintre aceste competiții, astfel:

a) pentru disciplinele sportive individuale, valoarea totală a premiului va fi de până la 40% din suma valorii unitare a premiilor corespunzătoare fiecărui loc ocupat și se acordă de Agenția Națională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, după caz.

b) pentru jocurile sportive, valoarea premiului va fi de până la 100% din valoarea unitară a premiului corespunzător locului ocupat și se acordă de Agenția Națională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, după caz.