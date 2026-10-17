Schimbare majoră la Arena Națională! Primăria Capitalei pregătește o investiție de 1,3 milioane de euro

Primăria Municipiului București a lansat o licitație pentru achiziționarea unei noi tabele de marcaj, cunoscută sub denumirea de videocub, înainte ca Arena Națională să găzduiască finala Europa League din 2028.

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La începutul lunii septembrie, după mai multe luni în care Arena Națională a găzduit numeroase evenimente extra-sportive, Primăria Capitalei a anunțat că video-cubul a fost reparat.

Lucrările au fost însă în zadar. La meciul FCSB - Petrolul (2-2), din etapa 9, mai mulți pixeli ai tabelei au fost nefuncționali, iar scorul nu a putut fi văzut în totalitate.

Primăria Capitalei a lansat licitația pentru achiziționarea unui nou cub pe Arena Națională

În contextul în care cel mai mare stadion al țării va găzdui finala Europa League din 2028, Primăria Capitalei a lansat o licitație pentru cumpărarea unui nou cub pentru Arena Națională.

Valoarea contractului este de aproximativ 1,3 milioane de euro, iar firmele interesate pot depune dosarele până pe 23 noiembrie 2026, ora 15:00, conform bucuresti.ro.

FOTO. Cubul de pe Arena Națională la meciul FCSB - Petrolul, de pe 14 septembrie

Lucrările pentru montarea unei alte tabele de marcaj ar trebui să dureze aproximativ 120 de zile, dar se va ține cont și de evenimentele programate pe Arena Națională, pentru a nu face ca stadionul să fie indisponibil prea mult timp.

Cum va arăta noul cub al Arenei Naționale

Va avea două laturi cu dimensiunile de 15,32 x 12,76 m și două laturi cu dimensiunile de 13,42 x 10,86 m. Pe fiecare latură există câte un ecran cu dimensiunile de 8,309 m x 6,080 m.

Suprafața minimă de ecrane led de pe întreg cubul va fi de 200 mp.

În plus, Primăria Capitalei a solicitat instalarea unor ecrane LED suplimentare. Acestea vor fi dispuse sub formă de cerc și amplasate central în partea inferioară a cubului deja montat.

Ecranele suplimentare au rolul de a mări aria vizuală a conținutului afișat.

Cum va arăta noul cub de pe Arena Națională. Foto: bucuresti.ro

La începutul acestei luni, Primăria a anunțat că Arena Națională din București va trece printr-un amplu proces de reabilitare și modernizare înaintea finalei UEFA Europa League din 2028.

În paralel cu lucrările care vizează stadionul, și parcul din jurul arenei va fi refăcut în colaborare cu Primăria Sectorului 2.

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