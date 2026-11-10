Plecări în masă de la FCSB Gigi Becali a făcut anunțul: „Dau afară vreo 5-6 de la club. Nu mai merge așa!” +74 foto
Gigi Becali, Florin Cernat (centru), Mihai Stoica/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Plecări în masă de la FCSB Gigi Becali a făcut anunțul: „Dau afară vreo 5-6 de la club. Nu mai merge așa!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 20:02
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 20:05
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul de la FCSB, a anunțat că Florin Cernat (46 de ani) va părăsi gruparea roș-albastră în iarnă.
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FCSB a terminat turul sezonului regulat pe locul 8, cu 21 de puncte, iar Gigi Becali este gata să ia măsuri și să facă curățenie în club.

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Gigi Becali a anunțat plecarea lui Florin Cernat de la FCSB: „Afară”

Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că urmează să încheie în iarnă colaborarea cu Florin Cernat, cel care ocupă funcția de director sportiv al clubului de aproximativ un an.

De asemenea, Becali a anunțat că Lucian Filip va fi trimis la echipa a doua, după ce s-a înțeles cu Costin Curelea. Fostul selecționer al României U21 va fi noul antrenor secund al lui Laurențiu Reghecampf.

„Vor pleca vreo șase inși, o să dau afară vreo 5-6 de la club, e și Cernat printre ei. Nu contează legătura cu MM, cu atât mai mult, trebuie să răspundă cineva și dacă jucătorul sau jucătorii care s-au luat.

Ca să aduci un jucător care te costă 3 milioane, trebuie să-l vezi bine și, dacă l-au văzut bine, l-au văzut Cernat, Alin Stoica, MM și cu Filip.

Filip e un om prea cuminte, o să-l trimit acolo unde a venit prima dată, la echipa a doua, să lucreze acolo, nu că «hai că venim să ne distrăm la prima echipă, hai să facem aici un staff mai mare că ne distrăm, venim la antrenamente, ne distrăm», nu mai merge așa!

Avem un atacant, Avram, 16 ani, avem Stoian, avem un fundaș central, Dăncuș, îl avem pe Pădurariu, sunt o mână de tineri, 5-6 jucători de mare perspectivă și mare valoare.

Dacă îi creștem bine pe ăștia, putem să ne bazăm peste 3 ani să avem o echipă a noastră crescută la noi în academie, cu jucători valoroși români”, a declarat Gigi Becali, la Voyo Sport Live, citat de gsp.ro.

  • Înainte de veni la FCSB, Cernat a ocupat funcția de director sportiv timp de 7 ani la FC Voluntari, echipă la care și-a încheiat carierea de fotbalist profesionist în vara lui 2018.

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