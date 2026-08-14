Tragedie în ciclism FOTO. Finlay Tarling a murit după ce a fost lovit frontal de o mașină în Turul Portugaliei. Avea 19 ani

Ciclistul galez Finlay Tarling a murit la vârsta de 19 ani, în urma unui accident suferit în timpul etapei a opta din Turul Portugaliei.

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Tragedia a avut loc vineri, pe Drumul Național 306, care leagă Paredes de Coura de Ponte de Lima, lângă râul Lima.

Accident mortal în Turul Portugaliei. Ciclistul Finlay Tarling, lovit de o mașină

Potrivit Correio da Manhã, accidentul a fost cauzat de un șofer care a făcut o întoarcere și s-a ciocnit frontal cu membrul echipei NSN Development Team. Șoferul dubiței a crezut că plutonul îl depășise deja.

NSN, condusă de directorul sportiv Ruben Plaza, dorea să continue etapa și să o ducă la bun sfârșit, în memoria ciclistului său. Cu toate acestea, având în vedere cele întâmplate, organizatorii au decis să suspende etapa și să anuleze orice tip de clasament.

Cicliștii au ajuns la linia de sosire, în Fafe, însă nu a avut loc nicio „luptă” competitivă, notează record.pt.

Trupul lui Finlay Tarling a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Viana do Castelo.

„Există lucruri pe care nu le putem controla”

José Marques, responsabil cu securitatea din timpul Turului Portugaliei, spune că se face tot posibilul pentru a proteja sportivii, însă traficul și comportamentul unor șoferi rămân greu de controlat.

„Nu este ușor. Au avut încredere în mine să fiu responsabil cu securitatea și petrec aproximativ o oră înainte de cursă încercând să corectez orice marcaj care nu este 100%

Marcăm cât mai mult posibil pentru a proteja sportivii cât mai mult posibil. Dar există lucruri pe care nu le putem controla, cum ar fi traficul. Forțele de securitate controlează acest lucru într-o oarecare măsură, dar există întotdeauna cei care abuzează.

Am câteva dificultăți în a circula cu bicicleta în anumite locuri, în fiecare zi am parte de multe sperieturi. Există locuri în care circulația este interzisă și, în mai bine de jumătate de secol de ciclism, am trecut prin tot felul de situații.

Sunt locuri unde drumul este cu sens unic și, în mai mult de o jumătate de secol de ciclism, am experimentat câte puțin din toate.

În această regiune, în 1983/84, un coleg de-al meu a murit într-o situație similară în timpul unei curse contracronometru. Acestea sunt lucruri care lasă amprenta. Am fost și eu victima unor accidente de acest fel, ale unor mașini care nu au respectat regulile.

Regret ce s-a întâmplat și este întotdeauna o pierdere uriașă, era un tânăr și o ființă umană. Nu pot da mai multe detalii. Nu ascult radioul, sunt concentrat pe munca mea și vom investiga situația”.

Circumstanțele accidentului vor fi investigate, iar rezultatele vor fi comunicate imediat ce vor fi disponibile. Accidentul a avut loc în partea din spate a plutonului, se vor depune eforturi pentru a-l investiga. A avut loc o coliziune între ciclist și un autoturism. Investigăm în prezent”. Tiago Machado, ofocial Garda Națională Republicană

Mesajul organizatorilor după decesul lui Finlay Tarling

Federația Portugheză de Ciclism, organizatoare a competiției, a precizat:

„Organizatorii celei de-a 87-a ediții a Turului ciclist al Portugaliei regretă profund să anunțe decesul ciclistului britanic Finlay Tarling, de la NSN Development Team, în urma unui accident grav survenit în timpul etapei a 8-a a competiției, între Melgaço și Fafe.

Având în vedere acest eveniment tragic, cursa va fi neutralizată până la sosirea în Fafe și, în semn de respect și doliu, ceremonia de premiere prevăzută pentru astăzi nu va mai avea loc”.

Cicliștii echipei NSN Development Team au intrat în Fafe în fruntea plutonului (FOTO: captură RPT1)

Rui Sousa: „Ceea ce s-a întâmplat astăzi este foarte greu de acceptat”

Fostul ciclist Rui Sousa a oferit mai multe detalii despre accident.

„Dacă este vorba de zona pe care o bănuiesc, este o coborâre lungă, cu câteva porțiuni drepte cu vizibilitate foarte bună.

Este prea devreme să mă pronunț în acest moment, nu dispun de informații mai precise. Ceea ce știu, sau ce mi s-a spus, și nici nu știu dacă este 100% adevărat, este că sportivul încerca să recupereze teren față de pluton și se pare că a avut o defecțiune la bicicletă.

Și a avut loc acest accident grav, care pătează foarte mult o cursă care se desfășura absolut spectaculos”.

Sincer să fiu, eu merg în fruntea plutonului și avangarda face o treabă excepțională, își asumă riscuri mari în fiecare zi. Sunt atent și de multe ori chiar mă apropii să le urmăresc munca, chiar astăzi i-am văzut scoțând un camion de pe șosea. Este o muncă excepțională. Rui Sousa, fost ciclist

Cine a fost Finlay Tarling

Finlay Tarling făcea parte din echipa NSN Development Team încă de la începutul sezonului, iar anul acesta s-a clasat pe locul 3 la campionatele britanice de contratimp.

De asemenea, s-a clasat pe locul 2 în etapa #6 din Turul Rwandei și a participat și la Giro d'Italia Next Gen. În Turul Portugaliei s-a clasat pe locul 11 în prolog și pe locul 15 în proba de contratimp din etapa a 5-a.

Finlay era fratele lui Josh Tarling (22 de ani), ciclist la INEOS Grenadiers.

Cu inima sfâșiată anunțăm decesul lui Finlay Tarling. Era un membru foarte îndrăgit al echipei noastre, dar, mai presus de toate, era un fiu, un frate și un prieten pentru atât de mulți. Lipsa lui va fi profund resimțită. Transmitem cele mai sincere condoleanțe părinților lui Fin, Michael și Dawn, fratelui său Josh și tuturor celor care au avut norocul să-l numească prieten. Odihnește-te în pace, Fin. NSN Development Team

Președintele și premierul Portugaliei au reacționat după moartea lui Finlay Tarling

António José Seguro, președintele Portugaliei, a transmis:

„Președintele Republicii își exprimă profunda tristețe pentru decesul tragic al tânărului ciclist britanic Finlay Tarling, de la NSN Development Team, survenit vineri în timpul etapei Melgaço–Fafe din cadrul celei de-a 87-a ediții a Turului Portugaliei.

La vârsta de 19 ani, Finlay Tarling a plecat pe șosea, dedicat sportului pe care îl iubea și pe care îl onora, iar moartea sa îndurerează plutonul, competiția și țara care l-a primit cu brațele deschise”.

De asemenea, președintele și-a exprimat „solidaritatea față de conducerea cursei «Volta a Portugal» și față de Federația Portugheză de Ciclism, care se confruntă cu unul dintre cele mai dureroase momente din istoria competiției, salutând demnitatea deciziilor luate în memoria și din respect pentru sportiv”.

Tocmai am fost informat despre accidentul în urma căruia a decedat ciclistul Finlay Tarling, de la NSN Development Team, în cadrul Turului ciclist al Portugaliei. O veste care ne-a afectat profund. Transmit familiei și echipei sale, precum și întregului pluton, sincere condoleanțe din partea Guvernului Portugaliei. Luis Montenegro, premierul Portugaliei

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