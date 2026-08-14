Tragedie în ciclism FOTO. Finlay Tarling a murit după ce a fost lovit frontal de o mașină în Turul Portugaliei. Avea 19 ani +6 foto
Finlay Tarling (Foto: IMAGO)
Ciclism

Tragedie în ciclism FOTO. Finlay Tarling a murit după ce a fost lovit frontal de o mașină în Turul Portugaliei. Avea 19 ani

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 22:31
alt-text Actualizat: 14.08.2026, ora 22:59
  • Ciclistul galez Finlay Tarling a murit la vârsta de 19 ani, în urma unui accident suferit în timpul etapei a opta din Turul Portugaliei.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tragedia a avut loc vineri, pe Drumul Național 306, care leagă Paredes de Coura de Ponte de Lima, lângă râul Lima.

„Cum naiba se spune?!” David Popovici și-a stabilit un nou obiectiv după  dubla de aur de la Paris: „O să am grijă de căpuțul meu”
Citește și
„Cum naiba se spune?!” David Popovici și-a stabilit un nou obiectiv după dubla de aur de la Paris: „O să am grijă de căpuțul meu”
Citește mai mult
„Cum naiba se spune?!” David Popovici și-a stabilit un nou obiectiv după  dubla de aur de la Paris: „O să am grijă de căpuțul meu”

Accident mortal în Turul Portugaliei. Ciclistul Finlay Tarling, lovit de o mașină

Potrivit Correio da Manhã, accidentul a fost cauzat de un șofer care a făcut o întoarcere și s-a ciocnit frontal cu membrul echipei NSN Development Team. Șoferul dubiței a crezut că plutonul îl depășise deja.

NSN, condusă de directorul sportiv Ruben Plaza, dorea să continue etapa și să o ducă la bun sfârșit, în memoria ciclistului său. Cu toate acestea, având în vedere cele întâmplate, organizatorii au decis să suspende etapa și să anuleze orice tip de clasament.

Cicliștii au ajuns la linia de sosire, în Fafe, însă nu a avut loc nicio „luptă” competitivă, notează record.pt.

Trupul lui Finlay Tarling a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Viana do Castelo.

Finlay Tarling a murit după accidentul din Turul Portugaliei (FOTO: captură CMTV)
Finlay Tarling a murit după accidentul din Turul Portugaliei (FOTO: captură CMTV)

Galerie foto (6 imagini)

Finlay Tarling a murit după accidentul din Turul Portugaliei (FOTO: IMAGO) Finlay Tarling a murit după accidentul din Turul Portugaliei (FOTO: captură CMTV) Finlay Tarling a murit după accidentul din Turul Portugaliei (FOTO: captură CMTV) Finlay Tarling a murit după accidentul din Turul Portugaliei (FOTO: captură CMTV) Finlay Tarling a murit după accidentul din Turul Portugaliei (FOTO: captură CMTV)
+6 Foto
labels.photo-gallery

„Există lucruri pe care nu le putem controla”

José Marques, responsabil cu securitatea din timpul Turului Portugaliei, spune că se face tot posibilul pentru a proteja sportivii, însă traficul și comportamentul unor șoferi rămân greu de controlat.

„Nu este ușor. Au avut încredere în mine să fiu responsabil cu securitatea și petrec aproximativ o oră înainte de cursă încercând să corectez orice marcaj care nu este 100%

Marcăm cât mai mult posibil pentru a proteja sportivii cât mai mult posibil. Dar există lucruri pe care nu le putem controla, cum ar fi traficul. Forțele de securitate controlează acest lucru într-o oarecare măsură, dar există întotdeauna cei care abuzează.

Am câteva dificultăți în a circula cu bicicleta în anumite locuri, în fiecare zi am parte de multe sperieturi. Există locuri în care circulația este interzisă și, în mai bine de jumătate de secol de ciclism, am trecut prin tot felul de situații.

Sunt locuri unde drumul este cu sens unic și, în mai mult de o jumătate de secol de ciclism, am experimentat câte puțin din toate.

În această regiune, în 1983/84, un coleg de-al meu a murit într-o situație similară în timpul unei curse contracronometru. Acestea sunt lucruri care lasă amprenta. Am fost și eu victima unor accidente de acest fel, ale unor mașini care nu au respectat regulile.

Regret ce s-a întâmplat și este întotdeauna o pierdere uriașă, era un tânăr și o ființă umană. Nu pot da mai multe detalii. Nu ascult radioul, sunt concentrat pe munca mea și vom investiga situația”.

Circumstanțele accidentului vor fi investigate, iar rezultatele vor fi comunicate imediat ce vor fi disponibile. Accidentul a avut loc în partea din spate a plutonului, se vor depune eforturi pentru a-l investiga. A avut loc o coliziune între ciclist și un autoturism. Investigăm în prezent”. Tiago Machado, ofocial Garda Națională Republicană

Mesajul organizatorilor după decesul lui Finlay Tarling

Federația Portugheză de Ciclism, organizatoare a competiției, a precizat:

„Organizatorii celei de-a 87-a ediții a Turului ciclist al Portugaliei regretă profund să anunțe decesul ciclistului britanic Finlay Tarling, de la NSN Development Team, în urma unui accident grav survenit în timpul etapei a 8-a a competiției, între Melgaço și Fafe.

Având în vedere acest eveniment tragic, cursa va fi neutralizată până la sosirea în Fafe și, în semn de respect și doliu, ceremonia de premiere prevăzută pentru astăzi nu va mai avea loc”.

Cicliștii echipei NSN Development Team au intrat în Fafe în fruntea plutonului (FOTO: captură RPT1) Cicliștii echipei NSN Development Team au intrat în Fafe în fruntea plutonului (FOTO: captură RPT1)
Cicliștii echipei NSN Development Team au intrat în Fafe în fruntea plutonului (FOTO: captură RPT1)

Rui Sousa: „Ceea ce s-a întâmplat astăzi este foarte greu de acceptat”

Fostul ciclist Rui Sousa a oferit mai multe detalii despre accident.

„Dacă este vorba de zona pe care o bănuiesc, este o coborâre lungă, cu câteva porțiuni drepte cu vizibilitate foarte bună.

Este prea devreme să mă pronunț în acest moment, nu dispun de informații mai precise. Ceea ce știu, sau ce mi s-a spus, și nici nu știu dacă este 100% adevărat, este că sportivul încerca să recupereze teren față de pluton și se pare că a avut o defecțiune la bicicletă.

Și a avut loc acest accident grav, care pătează foarte mult o cursă care se desfășura absolut spectaculos”.

Sincer să fiu, eu merg în fruntea plutonului și avangarda face o treabă excepțională, își asumă riscuri mari în fiecare zi. Sunt atent și de multe ori chiar mă apropii să le urmăresc munca, chiar astăzi i-am văzut scoțând un camion de pe șosea. Este o muncă excepțională. Rui Sousa, fost ciclist

Cine a fost Finlay Tarling

Finlay Tarling făcea parte din echipa NSN Development Team încă de la începutul sezonului, iar anul acesta s-a clasat pe locul 3 la campionatele britanice de contratimp.

De asemenea, s-a clasat pe locul 2 în etapa #6 din Turul Rwandei și a participat și la Giro d'Italia Next Gen. În Turul Portugaliei s-a clasat pe locul 11 în prolog și pe locul 15 în proba de contratimp din etapa a 5-a.

Finlay era fratele lui Josh Tarling (22 de ani), ciclist la INEOS Grenadiers.

Cu inima sfâșiată anunțăm decesul lui Finlay Tarling. Era un membru foarte îndrăgit al echipei noastre, dar, mai presus de toate, era un fiu, un frate și un prieten pentru atât de mulți. Lipsa lui va fi profund resimțită. Transmitem cele mai sincere condoleanțe părinților lui Fin, Michael și Dawn, fratelui său Josh și tuturor celor care au avut norocul să-l numească prieten. Odihnește-te în pace, Fin. NSN Development Team

Președintele și premierul Portugaliei au reacționat după moartea lui Finlay Tarling

António José Seguro, președintele Portugaliei, a transmis:

„Președintele Republicii își exprimă profunda tristețe pentru decesul tragic al tânărului ciclist britanic Finlay Tarling, de la NSN Development Team, survenit vineri în timpul etapei Melgaço–Fafe din cadrul celei de-a 87-a ediții a Turului Portugaliei.

La vârsta de 19 ani, Finlay Tarling a plecat pe șosea, dedicat sportului pe care îl iubea și pe care îl onora, iar moartea sa îndurerează plutonul, competiția și țara care l-a primit cu brațele deschise”.

De asemenea, președintele și-a exprimat „solidaritatea față de conducerea cursei «Volta a Portugal» și față de Federația Portugheză de Ciclism, care se confruntă cu unul dintre cele mai dureroase momente din istoria competiției, salutând demnitatea deciziilor luate în memoria și din respect pentru sportiv”.

Tocmai am fost informat despre accidentul în urma căruia a decedat ciclistul Finlay Tarling, de la NSN Development Team, în cadrul Turului ciclist al Portugaliei. O veste care ne-a afectat profund. Transmit familiei și echipei sale, precum și întregului pluton, sincere condoleanțe din partea Guvernului Portugaliei. Luis Montenegro, premierul Portugaliei

Citește și

A reziliat cu Dinamo și a semnat în Italia Jucătorul a fost prezentat oficial: „Bine ai venit printre lupi!”
Campionate
21:07
A reziliat cu Dinamo și a semnat în Italia Jucătorul a fost prezentat oficial: „Bine ai venit printre lupi!”
Citește mai mult
A reziliat cu Dinamo și a semnat în Italia Jucătorul a fost prezentat oficial: „Bine ai venit printre lupi!”
„Cum naiba se spune?!” David Popovici și-a stabilit un nou obiectiv după  dubla de aur de la Paris: „O să am grijă de căpuțul meu”
Înot
20:17
„Cum naiba se spune?!” David Popovici și-a stabilit un nou obiectiv după dubla de aur de la Paris: „O să am grijă de căpuțul meu”
Citește mai mult
„Cum naiba se spune?!” David Popovici și-a stabilit un nou obiectiv după  dubla de aur de la Paris: „O să am grijă de căpuțul meu”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
ciclism accident deces turul portugaliei
Știrile zilei din sport
Kyle Chalmers vrea să vină în România Australianul l-a intervievat pe David Popovici și l-a numit pe român „cel mai mare înotător din toate timpurile!”
Înot
14:22
Kyle Chalmers vrea să vină în România Australianul l-a intervievat pe David Popovici și l-a numit pe român „cel mai mare înotător din toate timpurile!”
Citește mai mult
Kyle Chalmers vrea să vină în România Australianul l-a intervievat pe David Popovici și l-a numit pe român „cel mai mare înotător din toate timpurile!”
Alt blocaj la Drăguș De ce refuză atacantul să rezilieze contractul cu Trabzon
Stranieri
12:58
Alt blocaj la Drăguș De ce refuză atacantul să rezilieze contractul cu Trabzon
Citește mai mult
Alt blocaj la Drăguș De ce refuză atacantul să rezilieze contractul cu Trabzon
David Popovici, un mesaj cât o țară Supercampionul a pus din nou România pe harta lumii, apoi a scris trei cuvinte care le-au mers direct la inimă românilor
Înot
09:59
David Popovici, un mesaj cât o țară Supercampionul a pus din nou România pe harta lumii, apoi a scris trei cuvinte care le-au mers direct la inimă românilor
Citește mai mult
David Popovici, un mesaj cât o țară Supercampionul a pus din nou România pe harta lumii, apoi a scris trei cuvinte care le-au mers direct la inimă românilor
Rapid - Dinamo LIVE de la 21:30 » Derby în Giulești, unde „câinii” n-au mai bătut de 12 ani
Superliga
09:15
Rapid - Dinamo LIVE de la 21:30 » Derby în Giulești, unde „câinii” n-au mai bătut de 12 ani
Citește mai mult
Rapid - Dinamo LIVE de la 21:30 » Derby în Giulești, unde „câinii” n-au mai bătut de 12 ani
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:22
Kyle Chalmers vrea să vină în România Australianul l-a intervievat pe David Popovici și l-a numit pe român „cel mai mare înotător din toate timpurile!”
Kyle Chalmers vrea să vină în România Australianul l-a intervievat pe David Popovici și l-a numit pe român „cel mai mare înotător din toate timpurile!”
13:34
Rapid, mutare decisivă la derby-ul cu Dinamo? Giuleștenii au ales una dintre cele mai faimoase partide de șah pentru a prefața derby-ul: atac construit prin sacrificii
Rapid, mutare decisivă la derby-ul cu Dinamo? Giuleștenii au ales una dintre cele mai faimoase partide de șah pentru a prefața derby-ul: atac construit prin sacrificii
12:27
„David s-a schimbat” Popovici, văzut de antrenorul Adrian Rădulescu, omul din spatele performanțelor: „Cea mai mare victorie a lui anul ăsta nu a fost în bazin”
„David s-a schimbat” Popovici, văzut de antrenorul Adrian Rădulescu, omul din spatele performanțelor: „Cea mai mare victorie a lui anul ăsta nu a fost în bazin”
14:59
Pauză neașteptată în circuitul WTA Se oprește după Wimbledon: „Vreau să mă refac mental și fizic”
Pauză neașteptată în circuitul WTA Se oprește după Wimbledon: „Vreau să mă refac mental și fizic”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Top stiri
„Cum naiba se spune?!” David Popovici și-a stabilit un nou obiectiv după  dubla de aur de la Paris: „O să am grijă de căpuțul meu”
Înot
14.08
„Cum naiba se spune?!” David Popovici și-a stabilit un nou obiectiv după dubla de aur de la Paris: „O să am grijă de căpuțul meu”
Citește mai mult
„Cum naiba se spune?!” David Popovici și-a stabilit un nou obiectiv după  dubla de aur de la Paris: „O să am grijă de căpuțul meu”
Borza, debut memorabil în Turcia FOTO. Nou-promovata Corum FK  a obținut un rezultat mare pe terenul campioanei Galatasaray
Campionate
14.08
Borza, debut memorabil în Turcia FOTO. Nou-promovata Corum FK a obținut un rezultat mare pe terenul campioanei Galatasaray
Citește mai mult
Borza, debut memorabil în Turcia FOTO. Nou-promovata Corum FK  a obținut un rezultat mare pe terenul campioanei Galatasaray
„14-15 km de înot pe zi” David Popovici, despre munca titanică din spatele celor două medalii europene de aur:  „Mă consider mult mai matur”
Înot
14.08
„14-15 km de înot pe zi” David Popovici, despre munca titanică din spatele celor două medalii europene de aur: „Mă consider mult mai matur”
Citește mai mult
„14-15 km de înot pe zi” David Popovici, despre munca titanică din spatele celor două medalii europene de aur:  „Mă consider mult mai matur”
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției
B365
14.08
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției
Citește mai mult
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 26 rapid 24 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share