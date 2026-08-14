„În cazul Sabrinei... e păcat” Nadia Comăneci spune lucrurilor pe nume după dezastrul echipei feminine de gimnastică la CE +2 foto
Nadia Comăneci. Foto: IMAGO
Gimnastica

„În cazul Sabrinei... e păcat” Nadia Comăneci spune lucrurilor pe nume după dezastrul echipei feminine de gimnastică la CE

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 11:18
alt-text Actualizat: 14.08.2026, ora 11:18
  • Rezultat rușinos al gimnasticii feminine la Europeanul de seniori de la Zagreb, acolo unde nu am prins niciun loc într-o finală.
  • Nadia Comăneci, 64 de ani, crede că „teama de concurs” și-a pus amprenta pe prestația fetelor.
  • „Zeița de la Montreal” s-a referit și la situația Sabrinei Voinea, cea care, fără contestația depusă de Camelia Voinea, ar fi fost în finala de la bârnă.
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Bilanțul echipei feminine de gimnastică la Campionatul European de la Zagreb e unul simplu. Zero. Lotul României, condus de Nicolae Forminte, cu antrenorii Dan Potra și Camelia Voinea, nu a prins nici măcar o finală!

Fetele noastre, cu vedeta Sabrina Voinea în componență, au avut rezultate modeste. Sabrina, pregătită de mama ei, a ocupat locul 23 la bârnă și locul 13 la sol, aparatele sale favorite.

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Nadia Comăneci: „În cazul Sabrinei... e păcat”

GOLAZO.ro a contactat-o pe Nadia Comăneci, pentru a afla detaliile observate de ochiul unui expert la prestațiile gimnastelor din România în cadrul CE de la Zagreb.

Bună ziua. Dezamăgită de acest deznodământ?

Sigur că mi-aș fi dorit să vedem fetele în finale. Există potențial, dar un Campionat European vine cu multă presiune. Uneori apare și teama de concurs, teama de a nu greși, iar atunci poate să dispară acea libertate și siguranță cu care execuți la antrenament. La acest nivel, fiecare mică ezitare contează.

Putem pleca și cu lucruri pozitive de la acest European?

Mi-a plăcut prestația Dariei (n.r. Tănasă) de la Onești, la primul ei concurs de seniori. Am văzut și lucruri frumoase, siguranță și potențial și cred că sunt lucruri pozitive pe care putem construi.

Sabrina era pe un loc care-i permitea accederea în finala de la bârnă, dar mama ei a făcut contestație și arbitrii i-au scăzut nota. De ce oare s-o fi făcut contestația?

În cazul Sabrinei... e păcat că situația de la bârnă a avut acest deznodământ. În momente de presiune, deciziile se iau foarte repede și nu este întotdeauna ușor să anticipezi rezultatul unei contestații. Important este să învățăm din astfel de situații care fac o mare diferență între a fi și nu a fi în finală.

După ce am terminat pe locul 4 în 2025, acum ne-am situat pe un dezamăgitor loc 11 la echipe. Avem viitor?

Eu cred în continuare în aceste fete. Un concurs mai puțin reușit nu le definește valoarea sau viitorul. Trebuie să muncească mai mult și mai bine, alături de antrenorii lor.

Contestația care a eliminat-o pe Sabrina Voinea

O situație surprinzătoare s-a petrecut în cazul celei mai bune gimnaste din lotul României prezent la CE de la Zagreb.

Sabrina era pe locul 9 în clasamentul probei de la bârnă, dar era virtual calificată în finală, pentru că în fața ei erau trei rusoaice, și numai două reprezentate ale aceleiași țări pot participa într-o finală.

Mama și antrenoarea ei, Camelia Voinea, a făcut contestație, iar arbitrele i-au scăzut serios nota. Acestea au revăzut exercițiul Sabrinei și, în loc să îi mărească dificultatea, i-au penalizat o legătură/element, scăzându-i nota de plecare (D) de la 5.800 la 5.500!

De la 13.300, cât obținuse Sabrina imediat după terminarea exercițiului, la 13.000. Așa că gimnasta a „căzut” de la locul 9 pe 23.

Galerie foto (2 imagini)

Nota initiala Sabrina Voinea.jpg Nota Sabrina Voinea dupa contestatie.jpg
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România a căzut și ea, față de anul 2025, în clasamente. Atunci am prins 7 finale, acum niciuna. Fetele luau 4 medalii, una de aur (toate câștigate de Ana Bărbosu), și se clasau pe locul 4 în ierarhia echipelor.

La Zagreb, România a fost pe locul 11 la echipe, prinzând însă calificarea pentru Mondiale (primele 13 echipe merg acolo). Un regres formidabil.

Federația Române de Gimnastică, condusă din 2026 de Ioan Suciu, a postat acest mesaj pe rețelele de socializare, după încheierea concursului:

"Această clasare în primele 13 națiuni ale Europei asigură oficial calificarea echipei noastre la Campionatele Mondiale de la Rotterdam (Olanda) din această toamnă! Felicitări fetelor și colectivului tehnic pentru îndeplinirea acestui obiectiv!"

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