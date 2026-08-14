A reziliat cu Dinamo și a semnat în Italia Jucătorul a fost prezentat oficial: „Bine ai venit printre lupi!”

Fundașul Răzvan Pașcalău s-a întors în Italia, după experiența ratată la Dinamo

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fotbalistul de 22 de ani a fost prezentat azi la Cosenza, în Serie C. El reziliase cu Dinamo la finalul lunii iulie.

Răzvan Pașcalău a semnat cu italienii de la Cosenza

„Bun venit printre lupi! Cosenza Calcio anunță sosirea fundașului Răzvan Pascalău.

Românul în vârstă de 22 de ani a semnat un contract pe doi ani cu clubul Rossoblu, valabil până la 30 iunie 2028.

Din 2020 până în 2024, a jucat pentru echipa Primavera a lui Lecce, câștigând Scudetto-ul 2022/2023 sub conducerea antrenorului Federico Coppitelli.

Echipa Rossoblu este încântată să-l primească pe tânărul talent și îi urează mult succes”, au scris calabrezii.

Sosit la Dinamo în iulie 2024, de la Lecce U20, Răzvan Pașcalău a bifat 3 meciuri oficiale pentru FC Dinamo. În sezonul 25/26 a fost împrumutat în liga secundă la CS Dinamo, unde a evoluat în 17 meciuri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport