Varga e sosia lui Paszkany! Uluitoare asemănarea modului în care CFR a performat și a colapsat sub cei doi patroni: rețeta e practic identică

CFR a solicitat astăzi intrarea în insolvență, după 9 ani în care patron a fost Ion Varga.

În februarie 2015, CFR intra prima dată în insolvență, când era condusă de Arpad Paszkany.

În ambele perioade, de dinaintea prăbușirii financiare, echipa a dominat competiția internă, cu câte 8 trofee, iar traseul european a fost asemănător.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ceea ce era inevitabil s-a și întâmplat. CFR Cluj a solicitat intrarea în insolvență, o procedură pe care a mai traversat-o în urmă cu un deceniu. Atunci era patronată de Arpad Paskzany și prăbușirea financiară s-a produs după o perioadă în care CFR a subordonat întrecerile interne și a avut rezultate bune în Europa.

Citește și CFR a depus cererea de insolvență Decizia vine la o zi după eliminarea din Conference League Citește mai mult CFR a depus cererea de insolvență Decizia vine la o zi după eliminarea din Conference League

Varga e sosia lui Paszkany! Uluitoare asemănarea modului în care CFR a performat și a colapsat sub cei doi patroni

Fix la fel s-au petrecut lucrurile și acum. În mai 2017, CFR ieșea din insolvență, după ce intrase în februatie 2015.

Înainte de startul sezonului 2017-2018, clubul era preluat de Varga, iar de atunci e numărul 1 în cei 9 ani, pe plan intern, la volumul total de trofee. Iar în Europa are câteva performanțe de remarcat.

Asemănarea e uluitoare în privința modului în care clubul a urcat, a performat și apoi a colapsat, între intervalul cu Paszkany patron versus Varga patron.

CFR pe plan intern, cu Varga patron: 2017-2026

8 trofee câștigate, numărul 1, peste Craiova (6), FCSB (5), Sepsi (4), Viitorul (3) și Corvinul (1)

5 titluri de campioană (2018, 2019, 2020, 2021, 2022), cele mai multe în acest interval, peste FCSB (2)

CFR pe plan intern, cu Paskzany patron: 2005-2014

8 trofee câștigate, numărul 1, peste FCSB (6), Dinamo (3), Rapid (3), Oțelul (2), Astra (2), Urziceni (1), Petrolul (1)

3 titluri de campioană (2008, 2010, 2012), cele mai multe, la egalitate cu FCSB

CFR în Europa, cu Varga patron: 2017-2026

4 prezențe în grupele cupelor europene

o calificare în primăvara europeană, unde a disputat o dublă cu Sevilla

CFR în Europa, cu Paszkany patron: 2005-2014

4 prezențe în grupele cupelor europene (de 3 ori în Champions League)

o calificare în primăvara europeană, unde a disputat o dublă cu Inter Milano

După sezonul 2012-213, când CFR a făcut 10 puncte într-o grupă de Champions League și a jucat 16-imile de finală în Europa League, a urmat o prăbușire completă. S-au acumulat datorii tot mai mari Paszkany n-a mai dorit să investească și clubul a ajuns în incapacitate de plată.

La final de 2014 avea datorii de peste 10 milioane de euro, iar în februarie 2015 s-a intrat în insolvență. Au fost jucători care au pierdut și sute de mii de euro, în frunte cu Maftei, iar în mai 2017 s-a ieșit din procedură, clubul evitând falimentul.

Acum, situația e aceeași. Datoriile clubului, în mare parte către propriul patron, în contul banilor cu care a creditat societatea, au crescut la sume imense în ultimii ani. La finalul anului 2024, datoria totală trecea de 28 de milioane de euro.

La 31 decembrie 2025, era ceva mai mică, 25,5 milioane de euro, însă în prima jumătate a acestui an, datoria a crescut spre 30 de milioane. Iar pe 14 august 2026, CFR a solicitat oficial la tribunal intrarea în insolvență.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport