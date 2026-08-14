„Cum naiba se spune?!” David Popovici și-a stabilit un nou obiectiv după  dubla de aur de la Paris: „O să am grijă de căpuțul meu”

David Popovici (21 de ani) a reacționat după ce a cucerit un nou aur european in proba de 200 metri liber, cu timpul de 1:44.15, și a bifat încă un record în lumea natației.

Ce obiectiv și-a setat înotătorul român, în rândurile de mai jos.

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David Popovici este primul înotător din istorie care se impune în probele de 100m și 200m liber la trei ediții diferite ale Campionatelor Europene.

David Popovici: „O să am grijă de căpuțul meu”

Sportivul român a vorbit despre performanța sa și a dezvăluit cum își va petrece următoarele luni.

„Aș fi vrut să merg 1:43, eram foarte aproape, mi-ar fi plăcut un pic mai rapid. Dar nu pot să las asta să-mi ia din bucuria că mi-am apărat titlurile la 100 și la 200 deja de trei ori, 3 ori 2, de trei ori dubla, și sunt foarte bucuros.

Tocmai de aia sunt fericit (n.r. - este primul care a reușit această performanță), în sfârșit o să am și eu, știu că sună a ceva banal, o să am o cină cu oamenii mei și familia mea, unde nu o să mă grăbesc să mă culc pentru că am antrenament de dimineață. Pentru prima oară în sezonul ăsta.

Vor urma multe luni de petrecut timp cu oamenii dragi, de relaxat, de culcat un pic mai târziu. Chestii care par banale, dar de fapt asta e lumea noastră. O să mă plimb mult cu motorul, cu mașina, și o să am grijă de căpuțul meu, ca să vin sănătos și și mai puternic în următorul sezonul”, a declarat Popovici.

David Popovici colecționează titluri europene: „Cum se spune? Octuplu?”

Popovici a afirmat că își dorește să bifeze o nouă dublă la următoarea ediție a Campionatelor Europene. Vrea să devină octuplu (de 8 ori) campion continental, în prezent fiind sextuplu (de 6 ori).

„Să sperăm că... cum naiba se spune de opt ori? Octuplu? Dacă ăsta e cuvântul, să sperăm că în doi ani sau la următoarele Campionate, voi fi campion octuplu chiar.

La competiția asta, medalia de aur de la 100 de metri a fost mult mai greu de obținut, aia e foarte… înseamnă mult pentru mine.

Finala de la 200m am controlat-o cap-coadă, nu cred că a fost vreun moment în care să fie cineva în fața mea. E vorba despre control, tehnică și păstrarea calmului la final”, a mai spus Popovici.

200 de metri liber, clasamentul final de la Paris:

FOTO: europeanaquatics.org

Pe lângă titlurile europene, David Popovic a mai cucerit în proba de 200m liber o medalie de aur la Jocurile Olimpice (2024) și două la Campionatele Mondiale (2022 și 2025).

Cel mai bun timp al său în proba de 200m liber este 1:42.97, obținut la Europenele din 2022. Este al patrulea cel mai bun din istorie: primele două îi aparțin lui Paul Biedermann (recordul mondial este 1:42.00), iar cel de-al treilea a fost stabilit de Michael Phelps (1:42.96).

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