Program play-off Cupa României Intră în joc echipele din Liga 1. Când se joacă cele 16 meciuri și unde poți vedea 6 dintre ele +46 foto
Cupa României. Foto: Sportpictures
Cupa Romaniei

Program play-off Cupa României Intră în joc echipele din Liga 1. Când se joacă cele 16 meciuri și unde poți vedea 6 dintre ele

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 15:48
alt-text Actualizat: 14.08.2026, ora 15:48
  • Federația Română de Fotbal a anunțat programul complet al play-off-ului Cupei României Betano.
  • În total, sunt programate 16 partide, dintre care patru vor fi transmise în direct la Digi Sport și Prima Sport, iar alte două vor putea fi urmărite exclusiv pe platforma FRF TV.
  • Partidele se vor disputa în perioada 18-20 august și vor decide ultimele echipe calificate în faza grupelor.
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Intră în joc și primele echipe din Liga 1: Petrolul, Farul, Corvinul, FC Voluntari, Sepsi, Oțelul, Csikszereda și FC Botoșani.

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FRF a anunțat programul play-off-ului Cupei României

Cele patru partide televizate pe Digi Sport și Prima Sport sunt CSM Reșița - Petrolul, FC Bihor - Farul, Concordia Chiajna - Oțelul și Steaua - Csikszereda.

În plus, Minaur Baia Mare - Corvinul și CSM Slatina - Sepsi vor fi transmise pe FRF TV.

Marți, 18 august

  • CSM Reșița (L2) - Petrolul (L1), ora 17:30
  • SCM Rm. Vâlcea (L2) - Chindia Târgoviște (L2), ora 17:30

Miercuri, 19 august

  • FC Bihor Oradea (L2) - Farul Constanța (L1), ora 17:30
  • Gloria Bistrița (L2) - Metalul Buzău (L2), ora 17:30
  • Minaur Baia Mare (L3) - Corvinul Hunedoara (L1), ora 17:30
  • Popești-Leordeni (L2) - FC Bacău (L2), ora 17:30
  • Minerul Lupeni (L3) - Unirea Slobozia (L2), ora 17:30
  • USV Iași (L3) - Sporting Liești (L3), ora 17:30
  • CIL Blaj (L3) - Progresul Spartac (L3), ora 17:30
  • CS Afumați (L2) - FC Voluntari (L1), ora 17:30
  • CSM Slatina (L2) - Sepsi OSK (L1), ora 17:30
  • Politehnica Timișoara (L2) - ASA Tg. Mureș (L2), ora 17:30
  • Corona Brașov (L3) - CS Tunari (L3), ora 17:30
  • Concordia Chiajna (L2) - Oțelul Galați (L1), ora 20:30

Joi, 20 august

  • Steaua București (L2) - Csikszereda (L1), ora 17:00
  • CSC Șelimbăr (L2) - FC Botoșani (L1), ora 17:30

FOTO U Craiova este deținătoarea trofeului

Bucuria Craiovei, după câștigarea Cupei României FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (1).jpeg
Bucuria Craiovei, după câștigarea Cupei României FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (1).jpeg

Galerie foto (46 imagini)

Bucuria Craiovei dupa caștigarea Cupei Romaniei Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Bucuria Craiovei dupa caștigarea Cupei Romaniei Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg Bucuria Craiovei dupa caștigarea Cupei Romaniei Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg Bucuria Craiovei dupa caștigarea Cupei Romaniei Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Bucuria Craiovei dupa caștigarea Cupei Romaniei Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
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Calendarul Cupei României 2026-2027

  • Play-off: 19 august 2026
  • Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026
  • Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026
  • Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026
  • Sferturi de finală: 3 martie 2027
  • Semifinale: 21 aprilie 2027
  • Finala: 12 mai 2027

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