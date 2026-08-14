Program play-off Cupa României Intră în joc echipele din Liga 1. Când se joacă cele 16 meciuri și unde poți vedea 6 dintre ele

- Federația Română de Fotbal a anunțat programul complet al play-off-ului Cupei României Betano.
- În total, sunt programate 16 partide, dintre care patru vor fi transmise în direct la Digi Sport și Prima Sport, iar alte două vor putea fi urmărite exclusiv pe platforma FRF TV.
- Partidele se vor disputa în perioada 18-20 august și vor decide ultimele echipe calificate în faza grupelor.
Intră în joc și primele echipe din Liga 1: Petrolul, Farul, Corvinul, FC Voluntari, Sepsi, Oțelul, Csikszereda și FC Botoșani.
FRF a anunțat programul play-off-ului Cupei României
Cele patru partide televizate pe Digi Sport și Prima Sport sunt CSM Reșița - Petrolul, FC Bihor - Farul, Concordia Chiajna - Oțelul și Steaua - Csikszereda.
În plus, Minaur Baia Mare - Corvinul și CSM Slatina - Sepsi vor fi transmise pe FRF TV.
Marți, 18 august
- CSM Reșița (L2) - Petrolul (L1), ora 17:30
- SCM Rm. Vâlcea (L2) - Chindia Târgoviște (L2), ora 17:30
Miercuri, 19 august
- FC Bihor Oradea (L2) - Farul Constanța (L1), ora 17:30
- Gloria Bistrița (L2) - Metalul Buzău (L2), ora 17:30
- Minaur Baia Mare (L3) - Corvinul Hunedoara (L1), ora 17:30
- Popești-Leordeni (L2) - FC Bacău (L2), ora 17:30
- Minerul Lupeni (L3) - Unirea Slobozia (L2), ora 17:30
- USV Iași (L3) - Sporting Liești (L3), ora 17:30
- CIL Blaj (L3) - Progresul Spartac (L3), ora 17:30
- CS Afumați (L2) - FC Voluntari (L1), ora 17:30
- CSM Slatina (L2) - Sepsi OSK (L1), ora 17:30
- Politehnica Timișoara (L2) - ASA Tg. Mureș (L2), ora 17:30
- Corona Brașov (L3) - CS Tunari (L3), ora 17:30
- Concordia Chiajna (L2) - Oțelul Galați (L1), ora 20:30
Joi, 20 august
- Steaua București (L2) - Csikszereda (L1), ora 17:00
- CSC Șelimbăr (L2) - FC Botoșani (L1), ora 17:30
FOTO U Craiova este deținătoarea trofeului
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Calendarul Cupei României 2026-2027
- Play-off: 19 august 2026
- Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026
- Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026
- Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026
- Sferturi de finală: 3 martie 2027
- Semifinale: 21 aprilie 2027
- Finala: 12 mai 2027