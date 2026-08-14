FCSB nu l-a convins pe Muhar  Ce ofertă i-a făcut Becali + ce a cerut croatul:  „Cum să-ți dau atât? I-am zis să fie sănătos”
Karlo Muhar (FOTO: Sport Pictures)
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FCSB nu l-a convins pe Muhar Ce ofertă i-a făcut Becali + ce a cerut croatul: „Cum să-ți dau atât? I-am zis să fie sănătos”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 17:38
alt-text Actualizat: 14.08.2026, ora 17:38
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a anunțat că nu a reușit să ajungă la un acord cu Karlo Muhar (30 de ani), fotbalist care a rămas liber de contract după despărțirea de CFR Cluj.
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Mijlocașul croat și-a reziliat unilateral contractul cu gruparea din Gruia, afirmând că CFR nu și-a respectat în mod repetat obligațiile financiare față de el.

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Karlo Muhar nu merge la FCSB: „I-am zis să fie sănătos”

Ajuns în România în iulie 2022, Muhar a avut prestații foarte bune în cele două sezoane petrecute la CFR Cluj și a obținut un transfer în Arabia Saudită.

Ulterior, croatul a fost dorit de FCSB în vara anului 2025, însă a fost convins de Ioan Varga să revină în Gruia.

Acum, după ce Muhar a plecat de la CFR, Gigi Becali și-a exprimat din nou interesul pentru semnătura sa. A dezvăluit că n-a reușit să o obțină nici de această dată, pretențiile mijlocașului fiind prea mari.

„Pe Muhar l-am contactat. I-am zis că-i dăm 25.000 de euro pe lună și să plece când vrea. Mi-a zis că vrea 200.000 de euro la semnătură.

«Bă, ești jucător liber de contract, cum să îți dau 200.000 de euro la semnătură, pe ce să dau? Eu îți dau 25.000 de euro pe lună salariu și pleci când vrei».

Trebuie să ai încredere în tine, decât să fii liber de acum și până la iarnă și să nu ai echipă, ai 25.000 de euro pe lună și ești liber când vrei tu să pleci.

Dacă ai încredere că ești fotbalist, du-te și ia 1 milion de euro la semnătură. Nu a vrut și i-am zis să fie sănătos.

Am schimbat noi acum sistemul și nu mai am nevoie de Muhar. Vom fi imbatabili cu acest sistem (n.r. cu trei fundași centrali), nu mai trece nimeni, cred că de la Dumnezeu mi-a venit ideea”, a declarat Becali, potrivit fanatik.ro.

FCSB are deja 3 jucători pentru postul de închizător: Joao Paulo, Ofri Arad și Eddy Gnahore. Doar primul este însă în grațiile patronului.

39 de meciuri
a jucat Karlo Muhar pentru CFR Cluj după revenirea din 2025, perioadă în care a marcat 4 goluri și a livrat 7 pase decisive

Conform Prima Sport, Karlo Muhar avea un salariu uriaș la CFR Cluj, printre cele mai mari din prima ligă a României: 600.000 de euro pe an! În plus, primise și 800.000 de euro la semnătură în vara lui 2025.

De-a lungul carierei, Karlo Muhar a mai trecut pe la NK Velika Mlaka, Lokomotiva Zagreb, Dinamo Zagreb II, Inter Zapresic (toate din Croația), Lech Poznan (Polonia), Kayserispor (Turcia), CSKA Sofia (Bulgaria) și Al-Orobah (Arabia Saudită).

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