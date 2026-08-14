Borza, debut memorabil în Turcia FOTO. Nou-promovata Corum FK  a obținut un rezultat mare pe terenul campioanei Galatasaray +17 foto
Andrei Borza a debutat la Corum FK (FOTO: IMAGO)
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Borza, debut memorabil în Turcia FOTO. Nou-promovata Corum FK a obținut un rezultat mare pe terenul campioanei Galatasaray

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 23:38
alt-text Actualizat: 15.08.2026, ora 10:16
  • Andrei Borza (20 de ani) a fost integralist la Corum FK, vineri, în remiza obținută pe terenul campioanei Galatasaray, scor 2-2, în prima etapă din campionatul Turciei.
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Transferat de nou-promovata din prima ligă a Turciei de la Rapid, Borza a fost trimis de Ugur Ucar pe teren încă din primul minut al partidei de la Istanbul.

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Andrei Borza, integralist în remiza dintre Galatasaray și Corum FK

Defensiva oaspeților a rezistat în prima repriză de pe Rams Park. Borza a avut o misiune dificilă, avându-l adversar direct pe Leroy Sane, însă a reușit să-l blocheze pe fostul star al lui Bayern Munchen.

Galatasaray a deschis scorul în minutul 53: Torreira a trimis o pasă peste apărarea adversă, iar Osimhen a ciupit mingea în fața portarului Marcos Felipe și a marcat cu un șut dintr-un unghi foarte dificil.

Corum FK nu a renunțat la luptă și a egalat rapid, în minutul 59, când Kyziridis l-a învins pe Cakir cu un șut de la mare distanță. Mingea s-a dus aproape de vinclu.

Nou-promovata a reușit să treacă în avantaj după doar alte două minute. După o degajare a unui coechipier, Jesus Ramirez a pornit într-o cursă de la jumătatea terenului, a profitat de o eroare imensă a lui Davinson Sanchez și a înscris cu o „scăriță” elegantă.

Corum FK a rămas în inferioritate numerică în minutul 70, după eliminarea lui Kyziridis, iar Osimhen a marcat cu o lovitură de cap în minutul 90, după un corner executat de Gabriel Sara. Galata nu a mai reușit să înscrie în cele 7 minute de prelungiri, iar scorul final a fost 2-2.

Alexandros Kyziridis a egalat pentru Corum FK în meciul cu Galatasaray (FOTO: captură Bein Sports)
Alexandros Kyziridis a egalat pentru Corum FK în meciul cu Galatasaray (FOTO: captură Bein Sports)

Galerie foto (17 imagini)

Primul gol marcat de Victor Osimhen în Galatasaray - Corum FK 2-2 (FOTO: captură Bein Sports) Primul gol marcat de Victor Osimhen în Galatasaray - Corum FK 2-2 (FOTO: captură Bein Sports) Primul gol marcat de Victor Osimhen în Galatasaray - Corum FK 2-2 (FOTO: captură Bein Sports) Primul gol marcat de Victor Osimhen în Galatasaray - Corum FK 2-2 (FOTO: captură Bein Sports) Primul gol marcat de Victor Osimhen în Galatasaray - Corum FK 2-2 (FOTO: captură Bein Sports)
+17 Foto
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Cifrele lui Andrei Borza în meciul cu Galatasaray:

  • 4/4 tackling-uri
  • 5 recuperări
  • 6/8 dueluri la sol câștigate
  • 19/26 pase precise
  • 46 atingeri
  • 9 posesii pierdute
  • 1 șut blocat
2,2 milioane de euro
a plătit Corum FK pentru a-l transfera pe Andrei Borza de la Rapid București

Pentru Corum FK urmează meciul cu Kașimpașa de pe 22 august, de la ora 19:00. De cealaltă parte, Galatasaray va juca pe 21 august, de la ora 21:30, pe terenul lui Erzurumspor.

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