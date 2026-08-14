Borza, debut memorabil în Turcia FOTO. Nou-promovata Corum FK  a obținut un rezultat mare pe terenul campioanei Galatasaray

Andrei Borza (20 de ani) a fost integralist la Corum FK, vineri, în remiza obținută pe terenul campioanei Galatasaray, scor 2-2, în prima etapă din campionatul Turciei.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Transferat de nou-promovata din prima ligă a Turciei de la Rapid, Borza a fost trimis de Ugur Ucar pe teren încă din primul minut al partidei de la Istanbul.

Andrei Borza, integralist în remiza dintre Galatasaray și Corum FK

Defensiva oaspeților a rezistat în prima repriză de pe Rams Park. Borza a avut o misiune dificilă, avându-l adversar direct pe Leroy Sane, însă a reușit să-l blocheze pe fostul star al lui Bayern Munchen.

Galatasaray a deschis scorul în minutul 53: Torreira a trimis o pasă peste apărarea adversă, iar Osimhen a ciupit mingea în fața portarului Marcos Felipe și a marcat cu un șut dintr-un unghi foarte dificil.

Corum FK nu a renunțat la luptă și a egalat rapid, în minutul 59, când Kyziridis l-a învins pe Cakir cu un șut de la mare distanță. Mingea s-a dus aproape de vinclu.

Nou-promovata a reușit să treacă în avantaj după doar alte două minute. După o degajare a unui coechipier, Jesus Ramirez a pornit într-o cursă de la jumătatea terenului, a profitat de o eroare imensă a lui Davinson Sanchez și a înscris cu o „scăriță” elegantă.

Corum FK a rămas în inferioritate numerică în minutul 70, după eliminarea lui Kyziridis , iar Osimhen a marcat cu o lovitură de cap în minutul 90, după un corner executat de Gabriel Sara. Galata nu a mai reușit să înscrie în cele 7 minute de prelungiri, iar scorul final a fost 2-2.

Cifrele lui Andrei Borza în meciul cu Galatasaray:

4/4 tackling-uri

5 recuperări

6/8 dueluri la sol câștigate

19/26 pase precise

46 atingeri

9 posesii pierdute

1 șut blocat

2,2 milioane de euro a plătit Corum FK pentru a-l transfera pe Andrei Borza de la Rapid București

Pentru Corum FK urmează meciul cu Kașimpașa de pe 22 august, de la ora 19:00. De cealaltă parte, Galatasaray va juca pe 21 august, de la ora 21:30, pe terenul lui Erzurumspor.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport