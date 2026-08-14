„Sunteți invidios pe succesul Craiovei?”  MM Stoica a pufnit în râs în direct când a auzit: „Nu sunt ipocrit, să-mi doresc binele altuia”

Mihai Stoica s-a amuzat atunci când a fost întrebat dacă este invidios pe calificarea Craiovei în Europa League.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FCSB a fost eliminată din Europa după două înfrângeri cu letonii de la Auda, 3-7 la general.

Craiova a ieșit din Liga Campionilor, dar continuă în EL, unde va evolua cu Ararat-Armenia. Și-a asigurat deja prezența în faza principală din Conference League.

E invidios Mihai Stoica pe U Craiova? „Nu sunt ipocrit”

„Daaaa! (n.r. pufnește în râs) Vorbești cu cineva care are 8 calificări în primăvara europeană!

Eu le doresc din toată inima să meargă mai departe în Europa League, din două motive: să vedem în competiția aia câte puncte fac și, mai important, să joace cu 3 zile înainte cu meciul nostru de la Craiova. Atunci e programat (n.r. în weekendul 19-20 septembrie).

Normal că-mi convine. Eu nu sunt ipocrit, să-mi doresc binele altuia și nu știu ce. Doresc binele echipei la care activez, unde sunt președintele CA. Ceilalți board members sunt Valeriu Argăseală și Iulian Gheorghișor. Avem și noi board members”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport, aluzie la Mihai Rotaru, care adusese în discuție anterior, într-o intervenție telefonică, grupul de WhatsApp unde dialoghează cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație de la Craiova.

Conducătorul roș-albaștrilor a vorbit și despre disputarea derby-ului Dinamo - FCSB pe Cluj Arena:

„Și Dunărea, la cât a secat, albia e mai practicabilă decât terenul din Ghencea, din păcate. Acum și Arcul se strică. Ce să facem? Dacă Saga e mai importantă...”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport