„14-15 km de înot pe zi” David Popovici, despre munca titanică din spatele celor două medalii europene de aur:  „Mă consider mult mai matur” +27 foto
David Popovici/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Înot

„14-15 km de înot pe zi” David Popovici, despre munca titanică din spatele celor două medalii europene de aur: „Mă consider mult mai matur”

alt-text Alexandru Smeu , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 22:18
alt-text Actualizat: 15.08.2026, ora 00:59
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David Popovici este primul înotător din istorie care se impune în probele de 100m și 200m liber la trei ediții diferite ale Campionatelor Europene.

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David Popovici: „Sunt mult mai împăcat eu cu mine, mă consider mai matur”

Sportivul român a făcut o comparație între versiunea sa de la Jocurile Olimpice din 2024 și cea actuală.

„Locația a rămas, titlurile au rămas, sunt mult mai împăcat eu cu mine, mă consider mult mai matur acum, mai împăcat cu viața mea și cu ce se întâmplă în ea.

Și sunt poate cel mai mândru de faptul că am reușit să îmi trăiesc viața și în afara înotului, în anii ăștia care au trecut. Și o să fie din ce în ce mai bine”, a declarat David Popovici.

După cele două medalii europenene cucerite, David se va mai alege cu un premiu, cel mai bun înotător al anului 2025:

„Mă simt flatat, mândru, bucuros”, a spus înotătorul român.

David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (27 imagini)

David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
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David Popovici: „Sunt 14-15 km de înot pe zi”

Întrebat ce a fost cel mai ușor, dar și cel mai greu pentru el în acest an, Popovici a vorbit despre munca titanică din spatele succesului său.

„Ce a fost ușor nu știu exact ce a fost, greu cu siguranță a fost. În momentul în care concurăm, e vorba de 46 de secunde sau un minut, 43– 44 de secunde, atât… Aia apare în lumina reflectoarelor. Dar sunt 14-15 kilometri de înot în aproape fiecare zi.

Multe sesiuni de sală pe săptămână, tot ce e în jurul antrenamentelor are de-a face tot cu antrenamentele și performanța: că e refacere, că e ce mănânci, că e ora la care te culci și așa mai departe”, a afirmat Popovici.

Ulterior, interviul înotătorului român a fost întrerupt de suedeza Sarah Sjostrom, medaliată cu aur în proba de 50m fluture. Cei doi au avut un scurt dialog în limba engleză, în care s-au felicitat reciproc.

David Popovici: „Un an în care am câștigat în viață”

Întrebat ce a însemnat 2026 pentru el, Popovici a replicat:

„A însemnat un an în care am câștigat în viață, sincer, așa consider. Pentru că sunt liniștit, familia mea e sănătoasă și bine și nu mă pot gândi la nimic mai frumos și mai impresionant decât asta.

Nu e nimic care să mă bucure mai tare decât faptul că sunt liniștit și oamenii mei sunt bine. Deci, înotul ca înotul, puteam să și pierd medaliile astea, nu mi-ar fi convenit, dar asta e viața. Dar, pe lângă asta, simt că am câștigat în viață”.

VIDEO Cursa de aur a lui David Popovici la 200m liber, la Europenele de la Paris

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